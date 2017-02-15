+++ Canlı Anlatım: Ukrayna Rusya'nın "tahliye koridoru" önerisini reddetti

TSİ 12.14 – Ukrayna Rusya'nın "tahliye koridoru" önerisini reddetti

Ukrayna hükümeti, Moskova'nın Rusya ve Belarus'a tahliyeler için insani koridor açma teklifini reddetti. Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bunun kabul edilebilir bir öneri olmadığını belirterek, "Siviller Belarus'a gidip oradan Rusya'ya uçakla uçmayacak" dedi. Rusya'nın önerisi, Harkiv, Kiev, Mariupol ve Sumi kentlerinden sivillerin tahliyesi için TSİ 10.00'dan itibaren koridorların açılmasını içeriyordu. Rus RIA ajansının yayınladığı haritalara göre Kiev'den açılan koridor Belarus'a yönlendirilirken Harkiv'dekilerin sadece Rusya'ya geçişi mümkün olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözcüsü, Rusya'nın girişimini "tamamen ahlak dışı" olarak nitelendirerek, Moskova'yı "insanların acısını bir televizyon şovu için kullanma çabası" içinde olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Sözcü, "Bu insanlar Ukrayna vatandaşı ve Ukrayna içinde tahliye edilme hakkına sahip olmalılar" dedi.

TSİ 11.44 – Rusya: 4 uçak, 2 helikopter, 8 İHA düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava kuvvetlerine ait üç adet SU-27 ve bir adet SU-25 tipi olmak üzere dört savaş uçağı ile iki helikopter ve 8 adet insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, ayrıca Ukrayna hükümetinin, milliyetçi Azov taburu militanlarıyla birlikte Harkov'daki bir nükleer reaktörü havaya uçurup Rusya'yı suçlama planı yaptığını iddia etti.

TSİ 11.32 – Borrell: Ukrayna'dan kaçanların sayısı 5 milyonu bulabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bombardımanının devam etmesi durumunda ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısının 5 milyonu bulabileceğini kaydetti. Ukraynalı sığınmacıları kabul edecek ülkelere yardım için tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Daha fazla okula, daha fazla kabul merkezine, her şeyin daha fazlasına ihtiyacımız var" dedi. AB yetkilisi, Rusya'yı diplomatik olarak destekleyen ya da Moskova'yı eleştirmekten kaçınan ülkelere yardım harcamalarının da gözden geçirilmesini istedi.

TSİ: 10.30 – Çin: Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin hala çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "İki halk arasındaki dostluk kaya gibi sağlamdır ve gelecekteki iş birliği alanları son derece geniştir" dedi. Yıllık basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamaktan ve "işgal" olarak nitelendirmekten kaçınan Vang, Batılı ülkelerden Rusya'nın "meşru güvenlik endişelerine" saygı göstermelerini istedi. Ukrayna'daki durumun karmaşık nedenlere dayandığını ve bir gecede oluşmadığını belirten Çin Dışişleri Bakanı, "Karmaşık sorunların çözümü, yangına körükle gitmek ya da ayrılıkları güçlendirmekten ziyade sükunet ve mantık gerektirir" diye konuştu. Bazı güçlerin Çin-AB ilişkilerinde istikrar istemediğini ve Çin'i tehdit olarak göstermeye çabaladığını söyleyen Vang, Avrupa Birliği'nin soğuk savaşa karşı çıkma noktasında Çin'e katılmasını beklediklerini kaydetti.

TSİ 09.30 Rusya'da 4 bin 600 gösterici gözaltında

Bağımsız gözlemci grubu OWD-Info'nun verdiği bilgilere göre, Rusya'da Pazar günü düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde en az 4 bin 600 kişi gözaltına alındı. Pazar günü 65 kentte Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini proteste etmek için gösteriler düzenlenediğini aktaran OWD-Info, Rusya'da işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınanların sayısının 13 bini geçtiğini duyurdu.

TSİ 09.00 Petrol fiyatları rekor seviyede

Rus petrolüne ambargo uygulanması planının gündeme gelmesiyle petrol fiyatları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 18'lik artışla 139,13 dolara ulaştı. Fiyatlardaki artış Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından geldi. Japon haber ajansı Kyodo da, Japonya'nın da Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı gündeme aldığını bildirdi.

TSİ 08.24 – Rus ordusu insani koridor için saldırılarına ara veriyor

Rus ordusunun, Ukrayna'nın pek çok kentinde halkın savaş bölgesini terk edebilmesi için insani koridorlar oluşturulmasına izin vereceği bildirildi. Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, bunun için Rus ordusu TSİ 10.00'dan itibaren geçici olarak saldırılarını durduracak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ricası ve savaştan etkilenen kentlerdeki durumun vahameti nedeniyle alınan kararın, aralarında başkent Kiev, Mariupol ve Sumy gibi pek çok kentte geçerli olacağı duyuruldu.

Reuters,AFP,dpa / ET,BÖ,BK

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