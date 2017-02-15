+++Canlı Anlatım: Ukrayna, Rusya ile Belarus'ta görüşmeyi reddetti

Rusya'nın 24 Şubat Perşembe günü başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar dördüncü gününde devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev ve ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov kentinde çatışmalar yoğunlaştı. Günün gelişmeleri şöyle:

TSİ 10.42 Ukrayna, Belarus'ta görüşme önerisini reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya ile barış görüşmelerine hazır olduğunu ancak bu görüşmelerin saldırılarda sorumluluğu bulunan Belarus'ta yapılmasına karşı olduğunu kaydetti. Zelenskiy, Pazar günü yayımladığı video mesajında Varşova, Brastislava, İstanbul, Budapeşte veya Bakü'de görüşmelerin yapılabileceğini kaydetti. Zelenskiy, Belarus'un Rus işgalinde sorumluluğu bulunduğunu, Rusya'nın bu ülkenin topraklarından Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğini ifade etti.

TSİ 10.31 Kremlin: Rus heyet görüşmeler için Belarus'ta

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, askeri yetkililer ve diplomatlardan oluşan Rus heyetinin Ukrayna ile görüşmeler için Belarus'un Homyel kentine ulaştığını açıkladığını duyurdu. Peskov, "Rus heyeti görüşmeler için hazır, şimdi Ukraynalıları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters, AFP,AP,dpa / JD,ET

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