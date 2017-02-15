+++Canlı Anlatım: Ukrayna: İlk Rus birlikleri Kiev’e girdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ikinci gününde devam ediyor. Ukrayna'dan çatışmalarla ilgili ayrıntılar gelirken, uluslararası kamuoyundan ise işgale tepki gösteren açıklamalar sürüyor.

TSİ 12.14 Ukrayna Savunma Bakanlığı: İlk Rus birliklerinin Kiev'e girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ilk Rus birliklerinin Kiev'e girdiğini açıkladı. Bakanlık, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rus "sabotajcıların" Kiev'in kuzeyindeki Obolon semtinde bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, halka Rus askeri teçhizatlarını gördükleri takdirde, bildirmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca halktan evden çıkmamaları istendi. Associated Press ajansı da başkent Kiev'de hükümet binalarının yakınlarında silah sesleri duyulduğunu aktardı.

TSİ 11.53 Ukrayna ordusu: Kiev'in 3 mil mesafede Rus "ajanlar" tespit edildi

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Rus güçleri Kiev'e yönelik baskıyı sürdürürken, başkentin yaklaşık 3 mil mesafede Rus "ajanların" ve "sabotajcıların" tespit edildiğini bildirdi.

TSİ 11.32 Ukraynalı yetkili: İki seyir füzesi vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna'nın Kiev yakınlarında iki seyir füzesini vurduğunu ve bir Rus uçağını düşürdüğünü açıkladı. Podolyak, Rusya'nın saldırılarının ikinci gününde bankacılık sisteminin işlediğini, ancak ülkenin hava sahasının ve limanlarının kapatıldığını açıkladı. Podolyak, Rusya'nın Kiev'e girerek, Devlet Başkanı Zelenskiy'i öldürmeyi hedeflediğini iddia etti.

TSİ 11.20 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Rusya sivillere ait 33 hedefi vurdu

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Rusya'nın sivillere ait 33 yeri bombaladığı belirtildi. Interfax'a konuşan Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Vadim Denisenko, "Rusya sivil hedefleri vurmadığını söylüyor ama son 24 saat içinde sivillere ait 33 hedef vuruldu" dedi.

TSİ 11.02 Rus Savunma Bakanlığı: 118 Ukrayna askeri tesisini tahrip ettik

Rus Savunma Bakanlığı 118 Ukrayna askeri tesisini tahrip ettiğini açıkladı. Çernobil Nükleer Santrali'ni korumaya yardım etmek için paraşütçülerin bölgeye intikal ettirileceğini belirten Bakanlık, bölgede radyasyon seviyesinin normal olduğunu kaydetti.

TSİ 10.48 Asselborn: Rusya'nın SWIFT'ten çıkartılması ihtimali yine gündeme gelebilir

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkartılması ihtimalinin rafa kaldırılmadığını söyledi. Alman ZDF televizyonuna konuşan Asselborn, Rusya'nın Kiev'i bombalamayı sürdürmesi halinde bu ihtimalin tekrar gündeme geleceğini belirtti. Asselborn, yaptırımların Rusya'yı mı Batı'yı mı daha çok etkileyeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, AB'nin üzerinde uzlaştığı, finans sektörünü kapsayan yaptırımların da Rusya için çok acı verici olduğunu kaydetti.

TSİ 10.37 Ukrayna ordusu: Kiev yakınlarında Rus güçleri ile çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna ordusu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısında Rus güçlerle çatışmalar yaşandığını bildirildi. Ordunun Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup hava birlikleri Dimer ve Ivankiv yerleşim yerlerinde savaşıyor" ifadesi kullanıldı. Dimer Kiev'e yaklaşık 45 kilometre, Ivankiv ise başkente 60 kilometre mesafede bulunuyor.

TSİ 10.26 BM: Ukrayna içinde 100 binden fazla kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen bilgilere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının ardından 100 binden fazla kişi ülke içinde çatışmalardan kaçtı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo, binlerce kişinin de Ukrayna'dan kaçtığını belirtti. Ukrayna'nın komşularından Moldovalı yetkililer yaklaşık 4 bin Ukraynalı'nın geldiğini teyit etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 5 milyon civarında kişinin evini terk edebileceğini söylemişti.

TSİ 10.12 Wallace: Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini tahmin ediyoruz

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın bütün Ukrayna'yı işgal etmek istediğini ancak Rus ordusunun işgale başladığı ilk günde hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ifade etti. Wallece, "Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

TSİ 09.50 Zelenskiy, Rusya'yı görüşmeye ikna için yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile görüştüğünü belirterek, Doğu Avrupa'daki NATO üyelerinden savunma desteği talep ettiğini ve Rusya'yı görüşme masasına oturtmak için yardım istediğini ifade etti. Zelenskiy, "Savaş karşıtı bir ittifaka ihtiyacımız var" dedi.

TSİ 09.30 Kiev'de sirenler çalıyor

Ukrayna'da televizyonlar, başkent Kiev'de, Rusya'nın roketlerle saldırmasının ardından siren seslerinin duyulduğunu aktardı. Yetkililer, halka kendilerini koruyabilecekleri sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

TSİ 09.27 Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısından uyarı

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, Ukrayna'daki durumu kaygıyla izlediğini belirtti. Savcı Khan, ülkedeki çatışmaların kendi yetki alanına girecek sonuçlar doğurabileceğini, Ukrayna'da soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu incelemeleri yapılabileceğini hatırlattı.

TSİ 09.20 Ukrayna ordusu: Ukrayna birlikleri güçlü direnç gösteriyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı birliklerin Kiev bölgesinde "Rus işgalcilere" karşı güçlü bir direnç gösterdiğini açıkladı. Başkentin kuzeybatısındaki Dimer ve İvankiv bölgelerinde Ukrayna birliklerinin Rus birliklerini durdurduğu bildiriliyor.

TSİ 09.15 Ukrayna birliklerinin uçak düşürdüğü bildiriliyor

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraşenko Ukrayna birliklerinin başkent Kiev'de bir uçak düşürdüğünü açıkladı. Heraşenko uçağın bir konutun üzerine düştüğünü söyledi.

TSİ 08.53 Zelenskiy: Moskova'ya uygulanan yaptırımlar yetersiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus saldırılarının devam etmesinin Moskova'ya Batı tarafından uygulanan yaptırımların yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Zelenskiy dünyanın Ukrayna'da olanları uzaktan izlemeye devam ettiğini kaydetti.

TSİ 08.14 Zelenskiy: Rus saldırıları hem askeri hem sivil hedeflere yönelik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil hedeflere yönelik olduğunu söyledi. Zelenskiy Rus birliklerinin birçok yönde ilerlemelerinin durduğunu kaydetti.

TSİ 07:58 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kiev'e roket saldırılarını eleştirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Cuma sabahı başkent Kiev'e "korkunç roket saldırıları" olduğunu belirterek saldırıları eleştirdi. Kuleba Twitter'da yaptığı paylaşımda "Başkent en son bu tür bir şeyi 1941 yılında Nazi Almanyası tarafından saldırıya uğradığında yaşamıştı" ifadelerini kullandı.

Ukranya Devlet Sınır Muhafız Servisi de ülkenin güneyinde can kayıpları yaşandığını açıkladı. Öte yandan ajanslar Kiev'de Cuma sabahı birkaç kez yüksek sesli patlama olduğunu aktarıyor. Lviv'de ise siren sesleri duyulduğu bildirildi.

Reuters, AFP, dpa/JD, SSB

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