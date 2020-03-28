+++ Canlı Anlatım - Trump: İki hafta içinde ölü sayısında en yüksek seviye görülebilir 

TSİ 08.08 RKI: Almanya’da vaka sayısı 57 bini geçti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da koranavirüs vakalarının sayısının 4 bin 751 artışla 57 bin 298’e yükseldiğini açıkladı. Enstitü verilerine göre, COVID-19 hastalığı nedeniyle 66 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 455’e çıktı.

TSİ 07.23 Almanya’da tuvalet kağıdı krizi kanalizasyon sistemini tehdit ediyor

Su Ekonomisi Birliği (AöW), Almanya’nın bazı bölgelerinde yaşanan tuvalet kağıdı krizinin kanalizasyon sistemi açısından bir takım riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Handelsblatt’ın haberine göre, tuvalet kağıdı bulamayan tüketiciler ıslak tuvalet kağıdına, kağıt havlu ve mendillere yöneldiklerinden bu durum kanalizasyon sisteminin tıkanmasına neden olabilir. "Alternatif hijyen malzemelerini tuvalete atmayın" uyarısı yapan AöW, bu malzemelerin ağzı sıkıca kapatılan poşetlere konarak çöpe atılması gerektiğini belirtti.

TSİ 04.44 Arjantin sokağa çıkma yasağını uzattı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında sokağa çıkma yasağını Nisan ayı ortasına kadar uzattığını açıkladı. Fernandez, ilk etapta Mart ayı sonuna kadar uygulanması planlanan yasağın Paskalya haftasının bitimine kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

TSİ 02.27 Japonya seyahat yasağını genişletiyor

Japonya seyahat yasağı getirdiği ülkelerin listesini genişletiyor. Asahi gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon hükümeti; ABD, Çin, Güney Kore ve birçok Avrupa ülkesinden gelenlerin ülkeye girişini yasakladı. Japonya bazı Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinden seyahat yasağını da gündemine aldı.

TSİ 01.38 Trump: Ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bu ülke için iyi bir senaryo

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla devreye sokulan ve ilk etapta 15 gün yürürlükte kalması öngörülen düzenlemelerin süresini 30 Nisan'a kadar uzatacağını açıkladı. Önümüzdeki iki hafta içinde koranavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin en yüksek seviyeye ulaşmasını beklediklerini söyleyen Trump, ‘'ölü sayısı 100 bin civarında tutulabilirse bunun ülke için iyi bir senaryo olacağına'' işaret etti.

Reuters,AP / SÖ,BW

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