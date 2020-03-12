+++Canlı Anlatım: Trump’ın koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüs güncel rakamlar:

Dünya çapında kayıtlara geçen koronavirüs (SARS-CoV-2) vaka sayısı 156 bini geçti. Yeni tip koronavirüs toplam 116 ülkede görülürken, yol açtığı COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 bin 800’ü aştı.

Almanya'da salgın hastalıklar konusundaki yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü’nün son güncellemesine göre (14.03.2020) Almanya’da en az 8 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Johns-Hopkins Üniversitesi’nin oluşturduğu koronavirüs takip sistemine göre Almanya’daki vaka sayısı pazar günü itibarıyla 4 bin 500’ü geçmiş durumda.

Avrupa’da koronavirüsten en ağır etkilenen ülke İtalya oldu. İtalya’da kayıtlara geçen vaka sayısı 21 bin 600’ü, ölü sayısı ise bin 600’ü geçti.

Virüsün dünyaya yayıldığı ülke olan Çin’de ise güncel rakamlarda büyük oranda gerileme söz konusu. Çin’de kayıtlara geçen 80 binden fazla vakada 67 binden fazla kişi iyileşti. Çin’de COVID-19 nedeniyle 3 bin 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.

TSİ 12:26 Avusturya'da 5’ten fazla kişi bir araya gelince bildirme zorunluluğu getirildi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ülke çapında toplanma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Koronavirüsle mücadele dışındaki herhangi bir nedenle beşten fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda bunun başbakanlığa bildirilmesi gerekecek. Ülkede oyun parkları ve spor salonları kapatıldı. Restoranlar da salı gününden itibaren hizmet vermeyecek. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Avusturya'da 800 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar bir kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

TSİ 12:24 Sağlık Bakanı Koca'dan Umre açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" ifadelerine yer verdi.

Papa Françesko

TSİ 12:06 Papa’nın Paskalya ayinine koronavirüs kısıtlaması

Vatikan, Papa Françesko’nun yönettiği ve her yıl on binlerce kişinin katıldığı Paskalya Ayini’nin bu yıl izleyicilere kapalı yapılacağını duyurdu.

TSİ 11:56 Pekin’e yabancı ülkelerden gelenlere karantina

Pazartesi gününden itibaren yabancı ülkelerden Pekin’e gelen yolculara 14 gün boyunca karantina uygulanacak. Yerel yetkililer yolcuların kente ulaşır ulaşmaz bunun için hazırlanan bir merkeze götürüleceğini bildirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison

TSİ 07:01 Avustralya’dan 14 gün karantina

Avustralya yurtdışından gelen herkese, Avustralya’ya ayak bastıktan sonra 14 gün boyunca kendini karantinaya alma şartı getirdi. Başbakan Scott Morrison uygulamanın pazar gece yarısından itibaren başlayacağını açıkladı. Yabancı limanlardan gelen yolcu gemileri ise 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşamayacak.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet

TSİ 06:00 KRV Eyaleti Başbakanı: Marketleri silip süpürmek dayanışma ruhuna aykırı

Almanya’da koronavirüsten en çok etkilenen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet yaşanan kriz konusunda düşünceli ve sağduyulu davranma çağrısı yaptı. Laschet, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung’a verdiği demeçte "Marketleri silip süpürmek ya da hastanelerden dezenfektan çalmak dayanışma ruhuna aykırı" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro buluşma sırasında koronavirüsle ilgili uyarılara rağmen el sıkışmıştı.

TSİ 02:29 ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru, Trump’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Trump birkaç gün önce Bresilya’dan bir heyeti kabul etmiş, daha sonra heyetteki bir kişiye koronavirüs bulaştığı ortaya çıkmıştı. Trump bunun üzerine test yaptırdığını açıklamıştı.

dpa,Reuters / BW,ET

© Deutsche Welle Türkçe