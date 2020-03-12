+++Canlı Anlatım: Trump’ın koronavirüs testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi. Vaka sayısı ise dünya çapında 156 bini geçti.
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TSİ 12:26 Avusturya'da 5’ten fazla kişi bir araya gelince bildirme zorunluluğu getirildi
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ülke çapında toplanma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Koronavirüsle mücadele dışındaki herhangi bir nedenle beşten fazla kişinin bir araya gelmesi durumunda bunun başbakanlığa bildirilmesi gerekecek. Ülkede oyun parkları ve spor salonları kapatıldı. Restoranlar da salı gününden itibaren hizmet vermeyecek. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Avusturya'da 800 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar bir kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
TSİ 12:24 Sağlık Bakanı Koca'dan Umre açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya’daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım!" ifadelerine yer verdi.
TSİ 12:06 Papa’nın Paskalya ayinine koronavirüs kısıtlaması
Vatikan, Papa Françesko’nun yönettiği ve her yıl on binlerce kişinin katıldığı Paskalya Ayini’nin bu yıl izleyicilere kapalı yapılacağını duyurdu.
TSİ 11:56 Pekin’e yabancı ülkelerden gelenlere karantina
Pazartesi gününden itibaren yabancı ülkelerden Pekin’e gelen yolculara 14 gün boyunca karantina uygulanacak. Yerel yetkililer yolcuların kente ulaşır ulaşmaz bunun için hazırlanan bir merkeze götürüleceğini bildirdi.
TSİ 07:01 Avustralya’dan 14 gün karantina
Avustralya yurtdışından gelen herkese, Avustralya’ya ayak bastıktan sonra 14 gün boyunca kendini karantinaya alma şartı getirdi. Başbakan Scott Morrison uygulamanın pazar gece yarısından itibaren başlayacağını açıkladı. Yabancı limanlardan gelen yolcu gemileri ise 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşamayacak.
TSİ 06:00 KRV Eyaleti Başbakanı: Marketleri silip süpürmek dayanışma ruhuna aykırı
Almanya’da koronavirüsten en çok etkilenen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Armin Laschet yaşanan kriz konusunda düşünceli ve sağduyulu davranma çağrısı yaptı. Laschet, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung’a verdiği demeçte "Marketleri silip süpürmek ya da hastanelerden dezenfektan çalmak dayanışma ruhuna aykırı" diye konuştu.
ABD Başkanı Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro buluşma sırasında koronavirüsle ilgili uyarılara rağmen el sıkışmıştı.
TSİ 02:29 ABD Başkanı Trump’ın koronavirüs testi negatif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru, Trump’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Trump birkaç gün önce Bresilya’dan bir heyeti kabul etmiş, daha sonra heyetteki bir kişiye koronavirüs bulaştığı ortaya çıkmıştı. Trump bunun üzerine test yaptırdığını açıklamıştı.
dpa,Reuters / BW,ET
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