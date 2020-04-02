+++Canlı Anlatım: TFF: Ligler en erken Haziran ayında oynanacak

TSİ 11.04 - TFF: Ligler en erken Haziran ayında oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mart’ta koronavirüs salgınına karşı önlem amacı ile durdurulan liglerin en erken Haziran ayı başında yeniden oynanmaya başlanabileceğini duyurdu. TFF’nin ilgili açıklamasında, "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir" denildi. Açıklamada ayrıca liglerin nasıl devam edeceği ile ilgili 10 ayrı seçenekli senaryo plan ve programın hazır olduğu bildirildi.

TSİ 10.19 - ABD’de tarihi ekonomik çöküş endişesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley, ABD ekonomisinin korona krizi nedeni ile, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük düşüşü yaşayacağını öne sürdü. Bankanın yaptığı analizlere göre Amerikan gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH), 2020 sonunda yüzde 5,5 oranında düşüş kaydedilecek. Nisan ayında başlayan senenin ikinci çeyreğinde ise bu düşüşün yüzde 38 olması bekleniyor. Morgan Stanley raporunda, ülkedeki işsizliğin de ilkbahar döneminde yüzde 15,7’ye tırmanacağı öngörüsünde bulunuluyor.

TSİ 09.08 - Korona krizi karbondioksit emisyonunu düşürüyor mu?

Karbondioksit emisyonu konusunda, küresel çapta dikkate alınan analizler hazırlayan, "Global Carbon Projects" adlı organizasyonun yöneticisi Rob Jackson, koronavirüs krizinin karbondioksit emisyonuna olumlu etki edeceğini ifade etti. Jackson, sene sonunda söz konusu emisyonda, geçen yıla oranla yüzde beş oranında bir düşüşün kendini şaşırtmayacağını belirtti. Son 50 yılda yaşanan, Sovyetler Birliği’nin çöküşü, petrol ve finans krizleri gibi olaylardan hiçbirinin, karbondioksit salınımına korona krizi kadar etki etmediğini belirten Rob Jackson, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük düşüşün bu sene kaydedilebileceğini öne sürdü. Karbondioksit emisyonundaki son düşüş, küresel finans krizinin yaşandığı 2008 yılında kayıtlara geçmiş ve bu düşüş yüzde 1,4 oranında olmuştu.

TSİ 08.52 – EPDK elektrik ve doğal gaz sayaçlarını üç ay okumayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), koronavirüs salgını sebebiyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarını önümüzdeki üç ay boyunca okumama kararı aldı. Bu üç ay içinde abonelere, geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun daha iyi bir şekilde sağlanabilmesi için yeni bir düzenleme yapan EPDK’nin bu uygulaması,

karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak.

TSİ 07.35 - Almanya’da ölü sayısı bini geçti

Robert Koch Enstitüsü‘nün koronavirüs salgını ile ilgili açıkladığı son rakamlara göre Almanya’da, koronavirüsün yol açtığı solunum yolları ve akciğer hastalığı COVİD 19’dan ölenlerin sayısı, bir önceki güne göre 145 kişi artarak 1017’ye yükseldi. Vaka sayısının ise son 24 saatte, Almanya çapında 6 bin 174 artarak 79 bin 696’ya çıktığı bildirildi.

TSİ 05.44 - Çin’in Vuhan kentinde 31 yeni koronavirüs vakası

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ulusal sağlık kurumu, koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı kent olan Vuhan’da 31 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca dört kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Çin’de toplam vaka sayısı 81 bin 620’ye, bu virüsün neden olduğu COVİD-19 akciğer hastalığından ölenlerin sayısı da 3 bin 322’ye yükseldi.

TSİ 03.42 - Rusya'dan ABD'ye bir uçak dolusu tıbbi malzeme

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump hükümetinin üst düzey bir temsilcisi, Rusya'nın koronavirüs ile mücadele için gönderdiği tıbbi malzemelerin ücretinin ödeneceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya ABD'ye, 60 ton ağırlığında tıbbi malzeme göndermiş, aralarında solunum cihazları ve koruyucu maskelerin yanı sıra pek çok farklı malzemenin bulunduğu paketin hibe mi olduğu, yoksa ücreti karşılığında mı gönderildiği konusunda da bir süre belirsizlik yaşanmıştı. Başkan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu sevkiyatı teslim almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Reuters / ET,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe