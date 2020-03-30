+++Canlı Anlatım-TBMM doktorunda koronavirüs tespit edildi

TSİ 18.56 New York'ta bir günde 9 bin yeni vaka

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vaka sayısı bir günde 9 binden fazla artış göstererek 75 bin 795'e yükseldi. Ölü sayısı da yüzde 27'lik artışla bin 550'ye ulaştı. New York Valisi Andrew Cuomo, "Virüs beklediğimizden daha güçlü ve daha tehlikeli. Hala dağa tırmanışı sürdürüyoruz. Asıl muharebe dağın tepesinde" diye konuştu. Cuomo, ağabeyi Chris Cuomo'nun koronavirüs testinin de pozitif çıktığını duyurdu. ABD'de koronavirüsten ölenlerin toplam sayısının ise 3 bin 393'e ulaştığı bildirildi.

TSİ 18.29 TBMM doktorunda koronavirüs tespit edildi

TBMM Başkanlığı, Meclis Hastanesi doktorunda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Doktora yapılan ikinci testin sonucunun pozitif çıktığı, doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili gerekli prosedürlerin uygulandığı açıklandı. TBMM'den dün yapılan açıklamada Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine yapılan testin sonucunun negatif çıktığı bildirilmişti. Doktorun tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edildiği, son 14 günde muayene ettiği kişilerin telefonla aranarak bilgilendirildiği ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmelerinin istendiği kaydedilmişti.

TSİ 17.43 Britanya'da bir günde 381 kişi hayatını kaybetti

Britanya'da koronavirüsten bir günde 381 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana kaydedilen en yüksek ölü sayısı ile birlikte toplam sayı bin 789'a yükseldi. Resmi verilere göre koronavirüs vaka sayısı ise son 24 saatte bir önceki güne göre yüzde 14'lük artışla 25 bin 150'ye ulaştı.

TSİ 17.36 Almanya'da vaka sayısı 65 bin 516'ya yükseldi

Almanya'da Salı günü öğleden sonra itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 65 bin 516'ya, ölü sayısı 664'e yükseldi. Alman Haber Ajansı dpa'nın resmi verilerden yaptığı derlemeye göre teyitli 15 bin 505 vaka ve 191 ölümle Bavyera koronavirüsten en çok etkilenen eyalet konumunda. Bavyera'yı 15 bin 251 vaka ve 148 ölümle Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti izliyor. 100 bin kişiden 124,4'ünün virüse yakalandığı Hamburg, en fazla vakanın kaydedildiği kent oldu. Almanya'da 100 bin nüfusta koronavirüs vakası taşıyanların sayısı ortalamada 78,8 olarak kaydedildi.

TSİ 16.54 IMF'den G20'ye "yoksul ülkelerin borç yükünü hafifletin" çağrısı

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının alınan mali önlemlere rağmen dünya ekonomisinde yaratacağı olumsuz etkilere dikkat çekerek özellikle gelişmenin eşiğindeki ülkelerle yoksul ülkelerin ağır yük altına gireceğini belirtti. IMF Başkanı, G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının telekonferansla düzenlenen toplanısında yaptığı konuşmada, ekonomide toparlanma sağlanabilmesi için pandeminin bastırılması ve belirsizliklerin giderilmesinin belirleyici olacağını söyledi. Georgieva, dünyanın önde gelen 20 sanayi ülkesinden, dünyanın en yoksul ülkelerinin borç yükünün nasıl hafifletilebileceği konusunda çalışılmasını istedi.

TSİ 14.45 Fransa'da haftada 15 milyon maske üretilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede Nisan ayı sonuna kadar haftada 15 milyon koruyucu maske üretecek duruma geleceklerini bildirdi. Hükümetin maske ve solunum cihazları üretimi için dört milyar euro kaynak ayıracağını belirten Macron, Air Liquide, Valeo, Schneider Electric ve PSA şirketlerinin solunum cihazı üretimini artırmak için işbirliği yapacaklarını açıkladı. Koronavirüs pandemisine karşı mücadelede ihtiyaç duyulan malzemenin ülke içinde üretimine ağırlık vermek zorunda olduklarını belirten Macron, Fransa'nın ve Avrupa'nın bu konuda kendi ayakları üzerinde durabilecek duruma gelmeleri gerektiğini söyledi.

TSİ 14.20 Almanya'da yoğun bakım hastalarına hazırlık

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede ağır koronavirüs vakaları ve ölümlerin artmasını beklediklerini belirtti. Hastane ve kliniklerin bu duruma hazırlık yaptıklarını, yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 45'inin kornavirüs hastaları için ayrıldığını belirten Bakan, "Önümüzdeki günlerde yoğun bakım hastaları ve solunum cihazına ihtiyaç duyanların sayısının artacağı açık" diye konuştu. Almanya'da resmi verilere göre yaklaşık 28 bin yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bu sayının federal hükümet ve eyaletlerin işbirliğiyle iki katına çıkarılması planlanıyor

TSİ 14.09 AYM bireysel başvuruları 30 Nisan'a kadar durdurdu

Anayasa Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli bir karara imza atarak, salgın nedeniyle bireysel başvuruya ilişkin sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Mahkeme'den yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çıkarılan 7226 sayılı Kanun'un Geçici 1'inci maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya ilişkin süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.

TSİ 13.33 İsviçre'de vaka sayıları hızla artıyor

İsviçre'de kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı bir günde 701 kişilik artışla 16 bin 176'ya yükseldi. Resmi sağlık kurumlarının verilerine göre ülkede şu ana dek 373 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

TSİ 12.20 Rusya'da son durum

Koronavirüs vaka sayısı Rusya'da artmaya devam ediyor. Moskova'dan yapılan resmi açıklamaya göre vaka sayısı son 24 saatte 500'den fazla artarak 2 bin 337'ye yükseldi. Şu ana dek koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı ülkede 18 kişinin öldüğü, 121 kişinin ise iyileştiği bildiriliyor.

TSİ 12:15 TTB "Risk Değerlendirme Anketi": Sağlık çalışanlarının olumsuz çalışma koşulları devam ediyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği "Risk Değerlendirmesi Anketinin’" ikinci hafta sonuçlarına göre, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzluklar ve koruyucu ekipman eksikliğindeki sorunlar devam ediyor. TTB bilgilendirme ve eğitim materyallerindeki eksikliğin yanı sıra, sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük vb. kişisel koruyucu malzeme eksikliğinin de hâlâ ciddi şekilde sürdüğünü belirtti. Anket raporunda TTB, Sağlık Bakanlığı’na, çalışanların koşulların iyileştirilmesi ve koruyucu donanımların eksiksiz sağlanması yönünde bir kez daha çağrıda bulundu.

TSİ 11.55 Endonezya olağanüstü hal ilan etti

Endonezya hükümeti, koronavirüsle daha etkin bir mücadele için ülkede olağanüstü hal ilan etti. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bir yandan olağanüstü hali devreye sokarken, diğer yandan az gelirli insanlara devlet tarafından yardım yapılacağını duyurdu. Widodo, bu çerçevede sosyal yardımların artırılacağını, gıda yardımında bulunulacağını ve elektrik fiyatlarında indirime gidileceğini bildirdi.

TSİ 11.46 Korona krizi Almanya inşaat sektörünü de frenledi

Almanya'da uzun yıllardır devam eden inşaat sektöründeki olumlu gidişat, koronavirüs krizi nedeni ile kısa süre içinde son buldu. Hessen-Thüringen Eyalet Bankası'nın (Helaba) konuyla ilgili değerlendirme yazısında, "Beklenen resesyonun çapından yola çıkarak, Alman emlak piyasasındaki olumlu gidişatın sona erdiğini düşünüyoruz" denildi. Yazılı açıklamada ayrıca, "Durumun nasıl devam edeceği ise çok belirsiz. Salgının süresi ile bu salgına karşı alınan önlemler belirleyici olacak" ifadesi kullanıldı.

TSİ 11.38 TBMM'ye ziyaretçi yasağı uzatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

TSİ 09.25 Söder: Almanya daha fazla maske üretsin

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder Almanya’da büyük miktarlarda maske üretilmesi çağrısında bulundu. Söder yurtdışından maske tedarik edilmesinin yanı sıra Almanya’da da acilen maske üretiminin artırılmasını talep etti. Bunun gerçekleştirilmesi için de Alman ekonomisinin kapasitesini artırmasını öneren Söder, Çin’in maske yapımında kullandığı makinelerin Almanya’dan gönderildiğini hatırlattı.

TSİ 08.59 Almanya’da vaka sayısı yaklaşık 62 bine ulaştı

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da koronavirüs vakalarının sayısının 4 bin 615 artarak 61 bin 913’e yükseldiğini açıkladı. Enstitü, 128 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının da 583’e ulaştığını bildirdi.

TSİ 05.55 Japonya’dan 73 ülkeye seyahat yasağı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına toplam 73 ülke ve bölgeye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ettiklerini açıkladı. ABD, Kanada, Çin, Güney Kore ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu bu ülkeler için Japonya 3. seviye seyahat uyarısı yaptı. Bu ülkelerden gelen ve Japon vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerine de izin verilmediğini belirten Motegi, listenin daha da genişletilebileceğini söyledi. Japonya böylece dünya üzerindeki ülkelerin üçte birine seyahat kısıtlaması getirmiş oldu.

TSİ 05.11 DSÖ: Asya’da epidemi uzun süre daha devam edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Takeshi Kasai, Asya-Pasifik bölgesinde koronavirüs epidemisinin uzun bir süre daha devam edeceğini söyledi. DSÖ’nün Batı Pasifik Bölge Direktörü olan Kasai, şu anda virüsün yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemlerin, ülkelere yalnızca büyük çaplı bir yayılmaya hazırlanabilmeleri için zaman kazandırdığını ifade etti. Pandemi devam ettikçe bölgede alınan önlemlere rağmen virüsün yayılmaya devam edeceği öngörüsünde bulunan yetkili, vakalarda azalma görülen ülkeleri de önlemleri gevşetmemeleri konusunda uyardı.

TSİ 04.55 Çin: Tamamı dışarıdan gelen 48 yeni vaka tespit ettik

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin, 48 yeni vaka daha bildirdi. Ülkenin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre, 5 kişi daha COVID-19’dan hayatını kaybetti. Komisyon, yeni vakaların tamamının son zamanlarda yurtdışına seyahat edenler yoluyla ülkeye "dışarıdan" getirildiğinin altını çizdi. Çinli yetkililer haftalardır istisnai olarak ülkeye dışarıdan giren yeni vakalar dışında ülke içi yayılımın kontrol altına alındığını belirtiyor.

Reuters,dpa/SÖ,ET,BW,BK

©Deutsche Welle Türkçe