Canlı Anlatım: Türkiye'deki vaka sayısı 69 bin 392'e yükseldi

TSİ 20.00 Sağlık Bakanı Koca: Can kaybı bin 518 oldu

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 4 bin 281 kişiye daha Sars-Cov-2 teşhisi konulduğunu, böylece Türkiye'deki vaka sayısının 69 bin 392'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte 115 kişinin de Covid-19'dan hayatını kaybettiği, bu kayıplarla birlikte yeni tip koronavirüs yüzünden Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının bin 518 olduğu duyuruldu. Bakan Koca, son 24 saatte iyileşen hasta sayısını da 875 olarak verdi. Bakan, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde" diye belirtti ve "İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" çağrısında bulundu.

TSİ 18.46 İngiltere'de can kaybı 13 bine yaklaştı

İngiltere'de Sars-CoV-2 salgını yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868'e ulaştı. Yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı dün de 778 olarak açıklanmıştı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede tespit edilen vaka sayısı da 94 bin 852 olarak verildi. İngiltere'de hükümet, salgının ilk döneminde sıkı önlemler almadığı için sert biçimde eleştirilmişti.

TSİ 18:10 Volkswagen üretime geri dönüyor

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime 19 Mart'ta ara veren Alman otomobil devi Volkswagen’ın (VW) ay sonunda üretime yeniden başlamayı planladığı öğrenildi. Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre VW, Almanya’daki büyük fabrikalarında üretime 27 Nisan’da yeniden başlayacak. Söz konusu fabrikalara Wolfsburg, Emden ve Hannover’deki tesislerin de dahil olduğu kaydedildi. Gazetenin aktardığına göre VW, ilk etapta oldukça sınırlı bir personel ve tek vardiya ile çalışacak. Reuters’ın aldığı bilgilere göre de, üretime kademeli olarak dönülecek.

TSİ 17.50 G20'den yoksul ülkelere borç ertelemesi

G20 ülkeleri, koronavirüs pandemisinden etkilenen yoksul ülkelerin borçlarının ertelenmesine karar verdi. G20 ülkeleri maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının düzenlediği video konferansı sonrası yapılan açıklamada, yoksul ülkelerin borç ödemelerinin bir seneliğine ertelendiği duyuruldu. Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası, geçen ay dünyanın en yoksul ülkelerinin borçlarını erteleme çağrısı yapmıştı. Bu sayede bu ülkelerin pandemi ile mücadeleye bütçe ayırabileceğine dikkat çekiliyor. Dün de gelişmiş yedi sanayi ülkesinin (G7) maliye bakanları ile merkez bankaları yöneticileri, aralarında Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkelerin de bulunduğu G20 ülkelerini bu çağrıya kulak vermeye davet etmişti.

New York

TSİ 17.10 Dünya çapındaki koronavirüs vakası 2 milyonu aştı

Haber ajansı Reuters'ın bildirdiğine göre dünya çapında tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı. Ajans, 1 milyon eşiğinin 83 günde aşıldığını, 2 milyon sınırına ise sadece iki haftada ulaşıldığını bildirdi. Reuters'e göre dünya çapında yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı da 131 bin 101.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi ise dünya çapında tespit edilen koronavirüs vakası sayısını 2 milyon 984 olarak verdi.

TSİ 16.45 Korona ABD'de sanayi üretimini vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD Merkez Bankası, koronavirüsün yol açtığı kriz nedeniyle üretimin geçen ay yüzde 5,4 oranında düştüğünü açıkladı. İlaveten geçen ay imalat sanayi üretiminin de yüzde 6,3 oranında azaldığı bildiriliyor. Bu rakam da 1946'dan bu yana kayda geçen en düşük üretim oranı.

TSİ 16.36 New York'ta Covid-19'dan can kaybı tahminlerden yüksek

Milyonların yaşadığı dünya metropolü New York'ta Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin rakamının şimdiye kadar açıklanandan daha yüksek olabileceği haber veriliyor. Kentte koronavirüs istatistiklerine "muhtemel Covid-19 ölümü" ibaresinin dahil edilmesiyle can kaybının 10 bini geçtiği bildiriliyor. Bu ibare ile acilde, evinde veya bir bakımhanede Sars-CoV-2'nin yol açtığı hastalığın belirtileri görülen, akabinde hayatını kaybeden, ancak test edilmediği için resmi olarak "Covid-19 ölümü" ibaresiyle kayıtlara geçmeyenlerin de istatistiklere alınması hedefleniyor. New York, koronavirüs salgının ABD'de en çok etkilediği bölge.

Ankara

TSİ 15.15 Türkiye'de 14 ildeki karantina kaldırıldı

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde süren karantinanın kaldırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sars-CoV-2 salgını nedeniyle TSİ ile 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığı kaydedildi. Türkiye'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle halihazırda 58 ildeki, 3 ilçenin tamamı, 2 ilçenin merkezi, 6 belde, 85 mahalle, 115 köy ve 16 mezra olmak üzere toplam nüfusu 251 bin 726 olan 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor.

TSİ 15.00 Almanya'da hükümet dini cemaatlerle korona krizini görüşecek

Almanya'da hükümet, bütün dini cemaat temsilcileriyle koronavirüs krizini görüşecek. Federal İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sars-CoV-2 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların dini cemaatlerin yaşamına etkileri ve dini törenler ile ibadetlerdeki kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağının ele alınacağı bildirildi. Cuma günü yapılacak toplantıya davet edilenlerin Almanya'daki Katolik, Protestan, Ortodoks, Yahudi ve Müslüman cemaat temsilcileri olduğu kaydedildi. Federal İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, dini cemaatlere ilişkin kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların alıştığı tarzda ibadetten feragat etmek zorunda kaldığını ve bunun hiç de kolay olmadığını bildiklerini vurgulayarak, ancak önceliğin insan sağlığını korumak ve salgının yayılma zincirini kırmak olduğunu tekrarladı. Bu sene Hristiyanların en önemli bayramı olan Paskalya, Yahudilerin en önemli bayramı Pesah (Hamursuz) ve 23 Nisan'da başlayacak Ramazan koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan önlemlerin gölgesinde geçiyor.

TSİ 14.00 Büyüklüğü 800 metrekareye kadar olan mağazaların açılması planlanıyor

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanları ile buluşması öncesinde ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, Almanya'daki önlemlerin gevşetilmesine ilişkin karar taslağı hazırlandı. Buna göre, 800 metrekareye kadar olan mağazaların yeniden açılması öngörülüyor. Ayrıca haftalardır geçerli olan sosyal mesafe kurallarının da 3 Mayıs'a kadar uzatılması planlanıyor.

TSİ 13.40 Almanya sınır kontrollerinin süresini uzattı

Almanya'nın Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında sıkılaştırılmış kontrollerin süresi 20 gün daha uzatıldı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Başbakan Angela Merkel ile koronavirüs kriziyle ilgili bakanların bu sabah yaptığı toplantıda kontrollerin süresinin Mayıs ayı başına kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

TSİ 13.15 Alman hükümet sözcüsü: Önlemler kademeli olarak gevşetilecek

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, koronavirüsle mücadele için alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetileceğine işaret ederek büyük beklentilere girilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Seibert bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, "Gelecek haftalarda, salgın ile mücadelede kaydettiğimiz ilerlemenin korunması ile dikkatle, kademeli gevşetme arasında çok ince bir yol izlememiz gerekecek" dedi. Almanya'da sosyal ve ekonomik hayata ilişkin önlemlerin ne zaman ve nasıl gevşetileceğine, bugün Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı toplantıda karar verilecek.

​​Almanya'da temel ihtiyaç malzemelerini satanlar hariç mağaza ve dükkanlar kapalı

TSİ 12.30 AB Komisyonu'ndan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi tavsiyesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, COVID-19'a karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesini tavsiye etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'ye üye 27 ülkenin sosyal ve ekonomik hayata getirdiği kısıtlamaların gevşetilmesi için ortak kriterler belirmesi tavsiyesinde bulundu. AB Komisyonu'nun tavsiyelerinde, üye ülkeler tarafından atılacak adımların koordinasyon içinde olması gerektiği belirtilerek, aksi takdirde bu adımların diğer AB ülkelerine olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca AB Komisyonu, koronavirüse karşı aşının geliştirilmesi ve üretilmesi için gereken mali kaynağın sağlanabilmesi amacıyla 4 Mayıs'ta online bir yardım konferansı düzenlenmeyi planlıyor. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ancak uluslararası işbirliği ile koronavirüse karşı mücadelede zafer kazanılabileceğini ifade etti.

TSİ 12.20 İspanya'da ölümler azalıyor, vaka sayısı artıyor

Koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının dünyada en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İspanya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı azalıyor. Sağlık Bakanlığı son bir gün içinde 523 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bir önceki gün bu sayı 567 olarak kaydedilmişti. Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 579'a yükseldi. Vaka sayısı ise 5 binden fazla artarak, 177 bin 663 olarak kaydedildi.

TSİ 11.00 Trump'ın DSÖ kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ödemeleri durdurması tepkiyle karşılandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "ithamların hiçbir işe yaramadığını" belirterek COVID-19'a karşı sıkı işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ABD'nin DSÖ'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı küresel salgında, ABD'nin kararının bütün ülkeleri etkileyeceğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Trump'ın kararını eleştirerek DSÖ'nün mali kaynaklarını azaltmanın "zamanı olmadığını" vurguladı. Guterres, şimdi virüse karşı birlik olma ve uluslararası dayanışma işbirliği zamanı olduğunu söyledi.

TSİ 10.36 Rusya'da vaka sayısında rekor artış

Rusya'da COVID-19 vaka sayısı bir gün içinde rekor düzeyde artış gösterdi. Koronavirüsle ilgili merkezden yapılan açıklamaya göre, bir gün içinde 3 bin 388 yeni vaka tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 24 bin 490'a yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 28 artarak, toplam 198 olarak kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova salgından en çok etkilenen kentler arasında.

TSİ 10.00 Yeni Zelanda Başbakanı salgın nedeniyle maaşında kesinti yapacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgını nedeniyle altı ay boyunca maaşının yüzde 20'sinden feragat edecek. Başkent Wellington'daki basın toplantısında konuşan Ardern, diğer hükümet üyeleri ile yönetici konumundaki üst düzey devlet memurlarının da maaşlarının yüzde 20'sinden feragat edeceğini söyledi. Ardern, ancak koronavirüse karşı mücadele veren sağlık personeli ile polis memurlarının maaşlarında indirim olmayacağını kaydetti. Ardern, yılda yaklaşık 260 bin euro kazanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Yeni Zelanda'da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 1386 vaka tespit edildi, 9 kişi de yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

TSİ 06.13 Almanya'da vaka sayısı 127 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 486 artarak 127 bin 584'e yükseldi. Son 24 saat içinde ülkede 285 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da salgının başlamasından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı da 3 bin 254 olarak kaydedildi. Yaklaşık 72 bin 600 kişi de iyileşti. ABD merkezli Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ise Almanya'da132 bin 210 vaka tespit edildi, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 495 olarak belirlendi.

TSİ 03.55 Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor

Yeni tip koronavirüs salgının başladığı Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor. Ülkede son bir günde sadece 46 yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 89'du. Yeni vakaların 36'sının ülkeye yeni giriş yapanlarda görüldüğü belirtildi. Resmi verilere göre, Çin'de vaka sayısı 82 bin 295, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 342 olarak kaydedildi. Ancak Çin'deki resmi istatistiklerde, ateş veya öksürük gibi klinik belirtiler göstermeyenler tespit edilen vakalar arasında sayılmıyor.

DW,Reuters/JD,HS,ETO,BK

