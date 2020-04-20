+++ Canlı Anlatım: Türkiye'de vaka sayısı 100 bini aştı

TSİ 21.00 Birleşik Krallık'ta 616 can kaybı daha

Birleşik Krallık'taki hastanelerde son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 616 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Önceki gün bu sayı 759'du.

Sağlık Bakanlığına göre, Birleşik Krallık'taki hastanelerde şu ana kadar 18 bin 738 COVID-19 hastası hayatını kaybetti.

TSİ 20.30 Fransa'da ölü sayısı 21 bin 856'ya yükseldi

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi.

Yoğun bakımdaki COVID-19 hastası sayısındaki düşüş ise devam etti. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 5 bin 218'den 5 bin 53'e düştü.

TSİ 20.00 Türkiye'de vaka sayısı 100 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 115 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 2 bin 491'e yükseldiğini duyuran Koca, vaka sayısının da 3 bin 116 artışla 101 bin 790'a ulaştığını belirtti.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.

TSİ 19.45 Bundesliga 9 Mayıs için hazır

Alman Futbol Ligi (DFL) CEO'su Christian Seifert, Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Futbol kulüplerinin yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası konuşan Seifert, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'tan beri oynanmayan Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önümüzdeki ay için "hazır" olduğunu söyledi. Son kararı federal hükümet ve eyaletlerin vereceğini belirten Seifert, artık topun siyasi liderlerde olduğunu ifade etti.

TSİ 19.00 AB'den sıtma ilacıyla ilgili yan etki uyarısı

AB bünyesindeki Avrupa İlaç Ajansı (EMA), deneysel olarak COVID-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilaçlarının ciddi yan etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump dâhil bazı liderlerce övülen klorokin ve hidroksiklorokin, özellikle de diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında kalp ritmi sorunlarına yol açıyor.

Yıllardır sıtma ve eklem iltihabı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bu ilaçların, kalp dışında karaciğer ile böbreğe de zarar verme ve felce ya da düşük kan şekerine yol açma gibi yan etkileri de olabileceği belirtiliyor.

EMA, "Klinik veriler henüz çok sınırlı ve eksik. Üstelik bu ilaçların COVID-19'daki faydalı etkileri de kanıtlanmadı" açıklamasında bulundu.

TSİ 18.00 Prof. Ovalı'dan aşı açıklaması: Hayvanlar üzerinde deneye başlıyoruz

COVID-19 salgınının önlenmesi için yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladıklarını" açıkladı. Ovalı, çalışmalara ait detaylı raporu Sağlık Bakanlığına da sunduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Ovalı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Acıbamdem Labcell Hücre Laboratuvarı'nda ekibiyle birlikte mart ayının ortasından beri sürdürdüğü çalışmalarda geldikleri aşamaları duyurdu.

"Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" ifadesini kullanan Ovalı, COVID-19 inaktif virüs aşısının preklinik invitro test aşamasının tamamlandığını ve 24 Nisan'da hayvan üzerinde deneylere başlanacağını belirtti.

Ovalı, "Hayvan deneylerinden sonra Faz-1 çalışmaları başlıyor, gönüllülerde 3 hafta süren yan etki ve antikor oluşturma açılarından değerlendirme yapılıyor. Sonrasında daha geniş bir popülasyonda aşı çalışmaları devam ediyor, yeterli güvenlik ve etkinlik elde edildikten sonra yine çalışma daha da genişletilebiliyor… İdeal koşullarda tüm bunlar, ortalama 3 ayda sonuçlanabilir. Tüm bu aşamalar, Sağlık Bakanlığı'nın onay süreciyle gerçekleşiyor. Peki, başarılı olunamazsa?… Pek çok bilimsel araştırmanın başına geldiği gibi, hayvan deneylerinde ya da sonrasında istenmeyen bir etki ile karşılaşabiliriz, bu durumda yine laboratuvara girer, yine çalışırız" diye ekledi.

TSİ 17.15 ABD'de bin 710 kişi daha hayatını kaybetti

Salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de son 24 saatte koronavirüsten bin 710 kişi daha öldü. Salgında ölenlerin sayısı 46 bin 785’e ulaştı.

Ülkedeki vaka sayısı ise 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e yükseldi.

TSİ 17.00 ABD'de salgının faturası 26 milyon işsiz

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kapıları kapatan işletmeler nedeniyle geçen hafta 4,4 milyondan fazla insan işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen beş hafta içinde işsizlik yardımı talep eden kişi sayısı 26 milyonu buldu. ABD'deki her altı kişiden biri, bu süreçte işini kaybetti.

Ülkedeki işsizlik oranının nisan ayında yüzde 20 civarında olması bekleniyor. Bu oran Mart ayında yüzde 4,4'tü.

ABD ekonomisi, salgın nedeniyle, 1929'da başlayan "Büyük Buhran"dan bu yana en kötü dönemini yaşıyor.

ABD'de Eylül 2010'da başlayan ve geçen şubat ayına kadar süren istihdam patlamasında 22 milyon istihdam yaratılmıştı. Ancak salgınla beraber ABD ekonomisindeki tüm bu kazanımlar da kaybedildi.

TSİ 15.10 Hollanda'da vaka sayısı 35 bini geçti

Hollanda'da COVID-19 vakası sayısı 887 artarak 35 bin 729'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti. Şu ana kadarki can kaybı 4 bin 177'ye yükseldi.

Hollanda Kamu Sağlığı Enstitüsü (RIVM), muhtemel vakaların tamamında test yapılmadığı için gerçek sayıların da muhtemelen daha fazla olduğunu belirtti.

TSİ 15.00 Afrika'da vaka sayısında endişe verici artış

Afrika kıtasındaki COVID-19 vakası sayısında son bir hafta içinde yüzde 43 artış görüldüğü açıklandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, kıtadaki hükümetler şu ana kadar yaklaşık 26 bin vaka bildirdi. Geçen hafta bu sayı 16 bin civarındaydı.

Kurumun direktörü John Nkengasong, kıtadaki test kapasitesinin "çok çok sınırlı" olduğunu belirtti. Haftalık brifingde konuşan Nkengasong, bu durumun da Afrika'daki gerçek vaka sayısının muhtemelen çok daha fazla olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçen hafta yaptığı açıklamada Afrika'nın koronavirüs salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu. DSÖ 1,3 milyar insanın yaşadığı Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle 300 binden fazla kişinin hayatını kaybetme ihtimali olduğunu belirtmişti.

TSİ 12.46 İspanya’da son bir günde 440 ölüm vakası

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 440 COVID-19 hastasının daha hayatını kaybettiğini ve böylece koronavirüse bağlı toplam ölüm vakasının 22 bin 157’ye çıktığını duyurdu. Bakanlık kayıt altına alınan yeni vaka sayısının da son bir günde 4 bin 635 kişi artarak 213 bin 24’e yükseldiğini bildirdi. Salgından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, tedbir amaçlı yürürlüğe konan kısıtlamaları mayıs ayının ikinci yarısından itibaren hafifletmeyi planlıyor.

TSİ 12.08 DSÖ’den Avrupa ülkelerine uyarı

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sorumlusu Hans Kluge, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri yumuşatan Avrupa ülkelerini uyardı. Kluge, atılan bu adımların salgının ikinci dalgasına neden olabileceğini belirterek, "ihmalkarlık bugünlerde en büyük düşmanımız olabilir" dedi.

TSİ 11.36 Fransa perakende satış mağazalarını açmayı planlıyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin 11 Mayıs’tan itibaren tüm perakende satış mağazalarının açılmasına izin vermeyi planladığını dile getirdi. Uygulamanın tüm ülkede mi, yoksa belli bölgelerde mi hayata geçirileceğine daha sonra karar verileceğini ifade eden Le Maire, restoran, bar ve kafelerin ise kapalı kalmaya devam edeceğini vurguladı.

TSİ. 11.10 Reuters: Dünya çapında 2,62 milyon vaka

Reuters haber ajansı tarafından toplanan verilere göre dünya çapında koronavirüse yakalanan kişi sayısı 2 milyon 620 bini geçti. İlgili habere göre yine dünya çapında koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 183 bin 761’e yükseldi.

TSİ 10.28 Çin DSÖ'ye 30 milyon dolar ek kaynak sağladı

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) 30 milyon dolar ek kaynak sağlanacağını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu paranın COVID-19 ile mücadele için kullanılacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin DSÖ'ye yaptığı katkıyı askıya alarak, örgütü salgınla mücadelede hatalı davranmak ve Çin'e yakın olmakla suçlamıştı.

TSİ 08.26 Şirketlerin yüzde 18'i personel sayısını azaltmayı planlıyor

Münih Üniversitesi'ne bağlı Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü ifo tarafından Alman şirketleri arasında yaptığı anket, korona krizi nedeniyle birçok şirketin personel sayısını azaltmayı planladığını ortaya koydu. Enstitü, Nisan ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 18'inin çalışanlarını işten çıkartmayı ve sözleşmelerin süresini uzatmamayı planlıyor. Ankete göre, şirketlerin yüzde 46'sı yatırımları ertelemeyi, yaklaşık 50'si de kısa çalışma uygulamasına geçmeyi düşünüyor.

TSİ 07.59 BM'den önlemleri baskı aracı olarak kullanmama uyarısı

Birleşmiş Milletler, koronavirüs pandemisine karşı yürütülen mücadelenin, demokratik olmayan uygulamalara dönüşmemesi konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kriz, pandemi ile hiç bağlantısı bulunmayan baskıcı önlemlere bahane olabilir" dedi. Guterres, korona krizi nedeniyle artan nefret söylemi, milliyetçi ve popülist eğilimlere karşı da uyarıda bulundu. Guterres, hükümetlerin salgın karşısında şeffaf bir tutum izlemeleri gerektiğini belirterek, alınan bütün önlemlerin yasalar çerçevesinde, orantılı, gerekli ve ayrımcılıktan uzak olması gerektiğini vurguladı.

TSİ 07.35 Almanya'da 215 kişi daha yaşamını yitirdi

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son bir gün içinde 2 bin 352 yeni vaka daha tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 148 bin 046'ya ulaştı. Son bir gün içinde 215 kişi daha hayatını kaybetti, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 94'e yükseldi.

TSİ 04.42 Çin'de yeni vaka sayısı azalıyor

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de son bir gün içinde sadece 10 yeni vaka tespit edildi. Bir gün önce bu sayı 30 olarak kaydedilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni vakaların altısının ülkeye yeni giriş yapanlarda tespit edildiğini açıkladı. Resmi verilere göre, Çin'deki toplam vaka sayısı 82 bin 798 olarak kaydedildi. Son bir gün içinde yaşamını yitiren ise olmadı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 632 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Reuters,AFP / JD,ET,SB

© Deutsche Welle Türkçe