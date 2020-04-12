Canlı Anlatım- Türkiye'de koronavirüs tedavisi ücretsiz oldu

TSİ 08.00 Türkiye'de koronavirüs tedavisi ücretsiz oldu

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın koronavirüs tedavisi herkes için ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra, COVID-19'dan korunmak için tavsiye edilen her türlü koruyucu ekipman, hastalığın teşhisinde kullanılan testler ve kitler ile hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar da ücretsiz olacak.

TSİ 07.50 Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon nüfuslu ülkede üç hafta önce getirilen sokağa çıkma yasağı Salı geceyarısı sona eriyordu. Sokağa çıkma yasağı ile "ekononomik açıdan büyük bir bedel ödeyeceklerini" belirten Modi, "ancak Hindistan'da insanların hayatının daha değerli" olduğunu söyledi. Hindistan'da resmi verilere göre, yaklaşık 10 bin koronavirüs vakası tespit edildi, 339 kişi de yaşamını yitirdi.

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TSİ 06.23 Almanya'da vaka sayısı 125 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 82 artarak 125 bin 98'e yükseldi. Son 24 saat içinde 170 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 969'a çıktı. 68 bin 200 hastanın da iyileştiği belirtildi. Bir önceki gün bu sayı 64 bin 600 olarak kaydedilmişti.

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TSİ 04.52 Çin'de aşıların insanlar üzerinde denenmesi için izin verildi

Çin haber ajansı Şinhua, koronavirüs ile mücadele için geliştirilen iki aşının insanlar üzerinde denenmesi için onay verildiğini duyurdu. Aşıların Pekin'de bulunan ilaç şirketi Sinovac Biotech ile Vuhan merkezli devlet kuruluşu Çin Ulusal Farmakoji Grubu'na bağlı Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildiği belirtildi. Çin, Mart ayında da Askeri Tıp Akademisi ile ilaç şirketi Cansino Bio tarafından geliştirilen aşıların klinik araştırmalarına başlanması için yeşil ışık yakmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da, geliştirdiği aşının insanlar üzerinde denenmesine Mart ayında başladığını duyurmuştu.

TSİ 03.56 Çin'de 89 yeni vakanın 86'sı ülkeye giriş yapan kişilerde tespit edildi

Çin Sağlık Komisyonu, ülkede 89 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bir gün önce bu sayı 108 olarak kaydedilmişti. 89 yeni vakanın 86'sının Çin'e giriş yapan kişiler olduğu belirtildi. Çin devlet televizyonu, yeni vakaların 79'unun ülkenin kuzeydoğusundaki, Rusya sınırında bulunan Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Yeni vakalarla birlikte ülkedeki yeni vaka sayısı 82 bin 249'a yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana ülkede 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi. Pazartesi günü yeni ölüm vakası kaydedilmedi.

Reuters/JD,HS

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