+++ Canlı Anlatım: Türkiye'de can kaybı 108'e yükseldi

TSİ 19.46: Türkiye'de can kaybı 100'ü geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle can kaybı 108'e yükseldi.

Şu ana kadar yurt genelinde 55 bin 464 kişinin test edildiğini duyuran Koca, toplam vaka sayısının ise 7 bin 402 olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7 bin 641. Bu testlerden bin 704'ü pozitif çıktı.

TSİ 19.15: Yurt içi hava ulaşımı da sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı alınan koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi.

Geneldede, "Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar 'Seyahat İzin Kurullarından' seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek" denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da konuya ilişkin "Yurt içi uçuşlarda 29 Mart 06.00'dan itibaren 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek. Belgesi olmayanlara bilet satılmayacak." açıklamasında bulundu.

TSİ 19.00 Dünya genelinde koronavirüs vakaları artıyor

Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 600 bini aştı. Üniversitenin Cumartesi günü bildirdiği sayılara göre, vaka sayısı 614 bin 884 olarak kaydedildi. Koronavirüs veya yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 600'den fazla. Uzmanlar, her ülkede yeterince test yapılmadığı için vaka sayısının daha fazla olabileceğine dikkat çekiyor. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan ABD'de 104 bin 830 kişide virüs tespit edildi. İtalya'da bu sayı 86 bin 490 olarak kaydedilirken, Çin'de ise 81 bin 990'dan fazla vaka olduğu belirtiliyor.



TSİ 17.15: ABD ve İngiltere'deki can kayıpları artıyor

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak bin 711'e yükseldi. İngiltere'de ise aynı süre içerisinde 260 kişi daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkedeki can kaybı, bin 19'a çıktı.

TSİ 14.00: İstanbul'dan otobüsle şehir dışına çıkış yasak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" diye ekledi.

Aynı şekilde Ankara Valiliği de "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17'den itibaren ilimizde, Valiliğimizin izni ile yapılabilecektir" açıklamasında bulundu.

TSİ 13.45: İspanya'da 832 kişi daha öldü

İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 832 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 5 bin 690'a ulaştı.

İspanya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, vaka sayısı ise 64 bin 59'dan 72 bin 248'e yükseldi.

TSİ 11.55 THY yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında, iç hatlarda pazar günü saat 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapılacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre sefer yapılacak şehirler şöyle: İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir.

TSİ 11.14 Cezaevlerinde görüşler iki hafta daha yapılamayacak

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzatma kararı aldı. Buna göre, açık ve kapalı cezaevlerinde avukat görüşleri de dahil olmak üzere bütün görüşler iki hafta daha yapılamayacak. Ayrıca, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir cezaevinden bir diğerine yapılan nakiller iki hafta daha ertelendi.

TSİ 08.37 Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan’da izolasyon sona erdi

Yeni tip koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Vuhan şehrinde izolasyon sona erdi. Hubei eyaletinin başkenti olan Vuhan’a girişler serbest bırakıldı, ancak kentten çıkış yasağı 8 Nisan’a kadar devam edecek. Şehirde metroların tekrar sefere başladığı, gelecek haftadan itibaren mağazaların da yeniden faaliyete geçeceği belirtiliyor. Yaklaşık 60 milyon nüfuslu Hubei eyaleti yaklaşık iki ay boyunca dış dünyadan izole edilmişti. Resmi rakamlara göre, bölgede geçen haftalarda yeni vaka sayısında önemli düşüş kaydedilmişti.

TSİ 04.05 Almanya’da kısıtlamalar 20 Nisan’a kadar sürecek

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Almanya’da koronavirüsle mücadele için getirilen kısıtlamaların 20 Nisan’a kadar süreceğini söyledi. Tagesspiegel gazetesinde konuşan Braun, “20 Nisan’a kadar herhangi bir gevşeme söz konusu olmayacak” dedi. Buna göre, en az 20 Nisan’a kadar ülkede okullar, üniversiteler, temel ihtiyaçları karşılamayan mağazalar ve restoranlar kapalı kalacak. Sosyal mesafenin korunması konusundaki kurallara uyulacak. Braun, 20 Nisan’dan sonra nasıl bir tutum izleneceğine de bu tarihten kısa bir süre öncesinde karar verileceğini söyledi.

DW,DHA / JD,ET

©Deutsche Welle Türkçe