+++Canlı Anlatım: Türkiye'de özel ve vakıf hastalerine koronavirüs genelgesi

TSİ 22:10 - Türkiye'de özel ve vakıf hastalerine koronavirüs genelgesi

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, vakıf ve özel hastaneleri "Pandemi Hastanesi" ilan eden bir genelge yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri çerçevesinde Türkiye'de gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun ve Bakanlığa bağlı sağlık personelinin üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni önlemlerin alındığı ifade edildi. Buna göre COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, devlet ve vakıf üniversiteleri hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarında hastaların kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu kılındı. Açıklamada, bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastanelerin "Pandemi Hastanesi" olarak kabul edidiği vurgulandı. Pandemi Hastanesi'nin de COVID-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlandığı belirtildi.

TSİ 20.20 - İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti

İtalya'da son 24 saatte 627 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece İtalya'da virüs yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. Açıklama, başkent Roma'daki Sivil Savunma Kurumu tarafından yapıldı. Ülkede şu anda kayıtlı koronavirüs vakalarının sayısının ise yaklaşık 47 bin olduğu belirtildi. Bu, bir önceki günü yaklaşık 6 bin yeni vaka anlamına geliyor.

TSİ 19:50 Trump: Sokağa çıkma yasağı düşünmüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda sokağa çıkma yasağı uygulanmasını düşünmediklerini açıkladı. Trump, sokağa çıkma yasağının gerekli olacağına inanmadığını da belirtti. Öte yandan New York'ta koronavirüse karşı kamusal alanda önlemler sertleştirildi. New York Valisi Adrew Cuamo, artan vaka sayısı nedeniyle New York sakinlerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Vali, ayrıca gerekli olmayan dükkan veya mağazaların kapalı olacağını, toplanmanın da yasaklandığını duyurdu. New York'ta koronavirüs bulaşanların sayısının yaklaşık 7 bin olduğu belirtiliyor. Kaliforniya eyaletinde de bugün salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

TSİ 19.10 Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bini geçti

Fransız haber ajansı AFP’nin yetkililerden aldığı bilgiye göre bugün itibarıyla tüm dünyada COVID-19 hastalığından ölenlerin sayısı 10 bin 80 olarak kayıtlara geçti. Ölümlerin 5 bin 168’i Avrupa ülkelerinde meydana geldi. İtalya 3 bin 405 ölümle yeni koronavirüsün tüm dünyada en büyük can kaybına yol açtığı ülke durumunda. İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı 20 bini geçerken ölü sayısı bini geçti. Ancak yetkililer virüsün yayılma hızının İspanya’da düşüş gösterdiğini belirtiyor. Almanya’da ise Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre 13 binden fazla insan virüse yakalanırken 31 kişi hayatını kaybetti. Asya ülkelerinde ise koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 431. Ölümlerin 3 bin 248’i Çin’de, 1433’ü ise İran’da meydana geldi.





TSİ 18.40 İspanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 20 bini geçti

İspanya'da koronavirüs bulaşanların sayısının 20 bini geçtiği açıklandı. Acil Sağlık Kurumu yetkililerinin verdiği bilgilere göre virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise binin üzerine çıktı. İspanya'nın başkenti Madrid'in yönetimi de IFEMA adlı bir fuar alanının 5 bin 500 yatak kapasiteli bir hastaneye dönüştürüleceğini bildirdi. Bu hastanede sadece yoğun bakım hastalarının tedavi altına alınacağı vurgulandı. İspanya'nın komşusu Portekiz'de de kayıtlara göre COVID-19 hastalarının sayısı bini geçti. Portekiz'de virüs nedeniyle şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

TSİ 18.10 - ABD artık kimseye vize vermeyecek

ABD, artık hiçbir ülke vatandaşına vize vermeyeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ve konsolosluklarında sadece acil ve istisnai durumlar için vize başvurularının değerlendirileceği belirtti. Bakanlık, ABD'in dış temsilciliklerinin ne zaman normale dönebileceğini ise öngöremediklerini kaydetti.

TSİ 16.30 Fransa daha sert önlemlere hazırlanıyor

Fransa koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını ve alınan diğer sert önlemlerin süresini uzatmaya hazırlanıyor. Fransız parlamentosunda bugün oylanması beklenen Acil Sağlık Durumu çağrısı ve buna ilişkin yasal düzenleme, hükümete özel yetkiler de tanıyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, hazırlanan yasal düzenlemenin salgına karşı alınan sıkı önlemlerin hayata geçirilmesine imkan sağlayacağını söyledi. Yeni düzenlemeye göre dolaşım ve toplanma özgürlüğünün kısıtlanmasının yanı sıra devlet tüm mal ve hizmetlere el koyabilecek. Salgının ilk başladığı günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki tüm solunum maskelerine el konulmasını istemişti. Bu arada Avusturya da sokağa çıkma kısıtlamalarını üç hafta uzatma kararı aldı.

TSİ 15.16: Bavyera'da sokağa çıkmaya kısıtlama getirildi

Almanya genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği tartışmaları sürerken Bavyera eyaleti, sokağa çıkmaya yönelik ek kısıtlamalar getirdi. Eyalet Başbakanı Markus Söder, ilk etapta iki hafta geçerli olmak üzere kamusal yaşamın "neredeyse tamamen" durdurulacağını söyledi. Bavyera'da vatandaşlar işe, doktora ya da alışverişe çıkmak için evlerini terk edebilecek. Gruplar oluşturmak yasaklanırken ihlallere yüksek para cezaları uygulanacağı bildirildi. İnsanlar aile fertleriyle birlikte, diğer insanlarla temas kurmamak şartıyla yürüyüş ya da koşu amaçlı dışarı çıkabilecek.

TSİ 14.42: Koronavirüs vaka sayısı 12 günde ikiye katlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vaka sayısında dünya çapında baş döndürücü artışa dikkat çekti. Örgütün Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada ilk 100 bin vakanın yaklaşık üç ayda ortaya çıktığına, ikinci 100 bin kişilik dilime ise sadece 12 günde ulaşıldığına işaret edildi. DSÖ, pek çok ülkede yürürlüğe giren sert önlemlerin etkisini şimdiden kestirmenin ise imkansız olduğunu belirtti.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin Cuma günü açıkladığı son verilere göre dünya çapında teyit edilmiş 245 bin koronavirüs vakası bulunuyor. Ölü sayısı ise on bini aştı.

TSİ 14.00: Sağlık Bakanlığından e-nabız uygulaması

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına e-nabız uygulamasından ulaşabileceğini açıkladı. E-nabız kişisel sağlık sistemi uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyen ve sisteme kayıt olan vatandaşlar T.C kimlik numarası ve e-nabız şifresini girerek test sonuçlarına ulaşabilecek.

TSİ 13.54: İspanya'da ölü sayısı 1000 eşiğini aştı

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 235 kişi artarak bin ikiye yükseldi. Salgın Hastalıklar Acil Durum Merkezi Başkanı Fernando Simon, ülkede koronavirüs teşhisi konan toplam vaka sayısının ise 19 bin 980'e yükseldiğini bildirdi. Bir gün içinde 2 bin 833 kişiye daha koronavirüs teşhisi kondu.

TSİ 13.30: İran’da ölü sayısı bin 433’e çıktı

İran’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı arttı. Çin ve İtalya’nın yanı sıra salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İran’da 149 yeni ölümle birlikte ölenlerin sayısı bin 433’e ulaştı. İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri virüse yakalananların sayısını ise 19 bin 644 olarak açıkladı.

TSİ 13:15: Spiegel: Almanya'da 500 milyar euroluk kurtarma fonu planı

Alman Der Spiegel dergisi, hükümetin koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen şirket ve bankalar için 500 milyar euroluk kurtarma fonunu hayata geçirmeyi planladığını yazdı. Habere göre bu kurtarma fonuyla şirketlerin yükümlülüklerinin devlet kefaleti altına alınması ya da sermaye aktarılması yoluyla iflasların önüne geçilmesi hedefleniyor. Önlemle kısmi kamulaştırmaların da gündeme gelebileceği belirtildi. Spiegel bu yeni fon için 12 yıl önce yaşanan ekonomik krizde bankaların kurtarılması için hayata geçirilen SoFFin kurtarma fonunun örnek alınacağını duyurdu.



TSİ 12.00: Almanya'da bir günde 3 bine yakın yeni vaka

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü, koronavirüsle ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Enstitü Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da salgına yakalananların sayısının bir günde 2 bin 958 artarak 14 bine çıktığını açıkladı.

TSİ 11.54: İtalya'da 300 çocukta koronavirüs tespit edildi

İtalya'da şimdiye kadar toplam 300 çocuğun koronavirüse yakalandığı bildirildi. İtalyan Çocuk Doktorları Birliği Başkanı Alberto Villani, "Çocuklar arasında şimdiye kadar ölüm ya da ağır vakalara rastlanmadı. Koronavirüsün şu an çocuklar için bir sorun yaratmadığı görülüyor" dedi. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün çocuklarda çok ender durumlarda ağır hastalığa yol açtığını bildirmişti. Mevsimsel gribe duyarlı olan çocukların koronavirüsten niçin etkilenmedikleri henüz açıklığa kavuşturulabilmiş değil.

TSİ 10.45: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalığa yakalananların sayısı 245 bini aştı. Hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerın sayısı 10 bin 28 olarak belirlendi. Çin'de ortaya çıkan ve 178 ülkeye yayılan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke ise İtalya. 41 binden fazla vakanın kaydedildiği ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 405 olarak tespit edildi. Çin'de ise son verilere göre ölü sayısı 3 bin 248 ve vaka sayısı 80 bin 967.

TSİ 08.00: Yolcu gemisinde üç vaka

Avustralya'nın Sydney kentinde içinde 2 bin 700 yolcu ve bin 100 mürettebat bulunan bir yolcu gemisinde üç koronavirüs vakası tespit edildi. "Ruby Princess" adlı gemide kendini iyi hissetmeyen 13 kişinin test edildiği, iki yolcu ve mürettebattan bir kişinin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Gemide testi negatif çıkan kişilerin 14 gün karantinada kalmak üzere evlerine gönderildiği kaydedildi.

TSİ 07.32: VW Bentley fabrikasını da kapatıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in lüks araçlar üreten markası Bentley, koronavirüs nedeniyle İngiltere’deki fabrikasını kapatıyor. Bentley’den yapılan yazılı açıklamada, fabrikanın çalışanların sağlığının korunması ve salgınla mücadele amacıyla önümüzdeki dört hafta boyunca kapalı olacağı duyuruldu. Bentley’in bağlı olduğu Volkswagen da Salı günü yaptığı açıklamada, Almanya ve Avrupa’daki fabrikalarının çoğunda iki ila üç haftalığına üretime ara verileceğini bildirmişti.

TSİ 07.00: Freiburg'da sokağa çıkma yasağı

Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg kenti Almanya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk büyük kent oldu. Kent belediyesi, sokağa çıkma yasağının Cumartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını açıkladı. 230 bin nüfusa sahip kentte vatandaşlar doktor randevusu, işe gitme ya da alışveriş gibi durumlarda sokağa çıkabilecek. Kent salgının yayıldığı Fransa ve İsviçre’ye yakın mesafede bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının Almanya geneline yayılması tartışması yapılıyor. Eyalet başbakanları Başbakan Angela Merkel’le Pazar günü yapacakları toplantıda bu konuyu masaya yatıracak.

TSİ 06.00: Türkiye'de tüm etkinlikler erteleniyor

Türkiye’de koronavirüsle mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde açık ya da kapalı alanlarda yapılması planlanan bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri bütün toplantılar ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Söz konusu salgının ülkemizde yayımının önlenmesi amacıyla ülkemizde gerekli önlemler alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiye; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

TSİ 04.29: Çin'de yeni vakasız ikinci gün

Koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin’de iki gündür yeni vakaya rastlanmadı. Çin Ulusal Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklamada, ülke içinde ikinci günde de hiçbir yeni vakaya rastlanmazken, Çin’e yurtdışından gelen 39 vatandaşta virüs tespit edildiği bildirildi. Çin'e yurtdışından gelenler 14 gün karantinada kalmak zorunda. Çin'de şimdiye dek toplam 80 bin 967 koronavirüs vakası kayıtlara geçirildi. Ölü sayısı ise 3 bin 248 olarak açıklandı.

