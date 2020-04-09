+++Canlı Anlatım: Türkiye İngiltere'ye yardım gönderdi

TSİ 10.35 Türkiye’den İngiltere’ye sağlık malzemesi gönderildi

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele eden İngiltere’ye tıbbi malzeme yardımı gönderdi. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan yardım paketlerinin içinde bez maske, N95 maske ve tulum bulunuyor. Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan gönderilen yardım paketlerinin üzerinde “Türkiye’den Birleşik Krallık halkına sevgilerle” notu yer alıyor. Türkiye geçen hafta da İspanya ve İtalya’ya, bu hafta içinde de Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya yardım malzemesi göndermişti.

TSİ 10.20 Fransız ilaç firması Sanofi 50 ülkeye sıtma ilacı bağışlayacak

Fransız ilaç şirketi Sanofi dünya genelinde 50 ülkeye, COVID-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacı Hydroxychloroquin bağışlayacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bağışlanacak yaklaşık 100 milyon doz ilacın üretimi için sekiz fabrikadaki kapasitenin yüzde 50 artırıldığı belirtildi. Yaza kadar da üretim kapasitesinin dört katına çıkartılması planlanıyor. COVID-19’e karşı kullanılabilecek bir ilaç olan Hydroxychloroquin, halen bazı koronavirüs tedavisi gören hastalarda deneniyor.

TSİ 10.10 Güney Kore'de sadece 27 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs ile mücadelede başarılı bir model uygulayan Güney Kore'de tespit edilen yeni vaka sayısı sadece 27 oldu. Böylece ülkede arka arkaya dokuzuncu kez günde 100'den daha az yeni vaka kayda geçmiş oldu. Güney Kore, her vakayı yakın takibe alıp, virüs yayılma zincirini kısa zamanda tespit edip bütün kişileri sıkı izolasyon altına alarak mücadele etmeye dayalı bir yöntem uyguluyor. Yeni vakalarla birlikte Güney Kore'de toplam SARS-COV-2 vakası sayısı 10 bin 450 oldu. Güney Kore, Mart ayı ortasına kadar günde yaklaşık 500 yeni vaka tespit edildiğini açıklıyordu.

Almanya'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı tespit edilen en yüksek seviyeye ulaştı.

TSİ 09.55 Almanya'da son 24 saatte 266 can kaybı

Robert Koch Enstitütü'nün verilerine göre Almanya'da 10 Mart Cuma sabahı itibarıyla tespit edilen yeni vaka sayısı 5 bin 323. Böylece toplam vaka sayısı da 113 bin 525'e ulaştı. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 987 aratarak, toplam 53 bin 913' yükseldi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiye kadar tespit edilen en yüksek seviyeye ulaşarak 266 oldu. Böylece yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Almanya'da 2 bin 373 olarak açıklandı.

TSİ 08.00 Chicago'da bir cezaevinde 450 koronavirüs vakası

Chicago'daki en büyük cezaevinde yapılan testler sonucu 450 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu 450 vakanın içinde tutuklular dışında gardiyanların da yer aldığı haber veriliyor. Söz konusu rakam ABD'de tek bir yerde tespit edilmiş en yüksek rakam. Dünya çapında pek çok ülkede SARS-Cov-2 salgını yüzünden cezaevlerinde olağanüstü önlemler alınıyor. Almanya'da bazı cezaevlerinde hafif suç işlemiş ve cezasının tamamlanmasına bir kaç ay kalmış, iyi hal gösteren tutukluların olası bir salgın riski nedeniyle tahliye edilmesi kararı alındı.

Reuters,dpa,DHA / ETO,JD

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