+++ Canlı Anlatım - Stoltenberg: Sivilleri hedef almak savaş suçudur

TSİ 15.00 Stoltenberg: Sivilleri hedef almak savaş suçudur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmaların artmaması ve ülke dışına yayılmaması konusunda İttifakın sorumluluğu olduğunu ifade etti. Stoltenberg, şu ana kadar 2 milyon Ukraynalının savaş nedeniyle ülkesinden kaçtığını vurgulayarak, savaşta sivillerin hedef alındığını gösteren "güvenilir raporlar" olduğunu ve sivilleri hedef almanın "savaş suçu" olduğunu belirtti. Moskova’ya çatışmaları durdurma çağrısı yapan Stoltenberg, "İttifakın egemenliği altındaki bölgelerin her santimetresini koruyacak ve savunacağız" söyleminde bulundu.

TSİ 14.30 Ukrayna: Rus birliklerin ilerlemesi yavaşladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy'nin Danışmanı Oleksey Arestoviç, Rus güçlerinin ilerlemesinin önemli ölçüde yavaşladığını ve Ukraynalı birliklerin bazı alanlarda karşı saldırıya geçtiğini öne sürdü. Arestovıç, "Düşmanın ilerleme temposunun önemli ölçüde yavaşladığını" ve ilerleyen birliklerin de küçük gruplar olduğunu savundu.

Aleksey Navalni

TSİ 14.00 Navalni'den Ruslara çağrı: Protestoları sürdürün

Rusya'da tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, Rusya halkına savaş karşıtı protestoları sürdürme çağrısı yaptı. Navalni'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şartlar ne olursa olsun savaş karşıtı protestolar sona ermemeli" ifadeleri yer aldı. Navalni ayrıca, Rusya'da kamuoyunun görüşünün savaş karşıtlığına dönüşme eğiliminde olduğunu ifade etti. Rusya'da hafta sonu düzenlenen protestolarda 5 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 13 bin 500 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

TSİ 13.30 AB Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımları görüşecek

Avrupa Birliği (AB) çevrelerinden alınan bilgiye göre, AB bugün Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımları görüşecek. AB'nin, Belarus bankaları ve yeni Rus oligarklarının yanı sıra Rus parlamenterlerinin de yaptırım listesine alınmasını ve denizcilik alanında teknoloji ürünlerinin ihracatına yasak getirmeyi planladığı belirtiliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaptırımların daha etkili olması için, bu yaptırımlardan kaçmayı sağlayan hukuki boşlukların giderileceğini ifade etmişti. Von der Leyen buna örnek olarak da, Rus mali sistemine vurulan darbenin ardından, kripto paraların da daha sıkı bir denetim altına alınmasına yönelik hazırlıkları örnek göstermişti.

TSİ 13.00 BM: Ukrayna'dan kaçanların sayısı 2 milyonu aşmak üzere

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'daki savaştan kaçanların sayısının "bugün veya yarın" 2 milyonu geçmesinin beklendiğini açıkladı. Örgütün başkanı Filippo Grandi Oslo'da yaptığı açıklamada, "2 milyon eşiğini bugün ya da en geç yarın geçeceğimizi düşünüyorum" dedi. BM'nin verilerine göre, Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'dan şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi ayrıldı. Grandi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın ilk kez bu kadar kısa sürede böylesine yoğun bir göçle karşılaştığını söyledi.

TSİ 11.45 Sumi ve İrpin'den tahliyeler başladı

Ukraynalı yetkililer, Sumi ve başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentlerinden sivillerin tahliyesine başlandığını açıkladı. Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba, "9.30 (yerel saat ile) dolayında 150'den fazla kişi tahliye edildi ve tahliye faaliyetleri sürüyor" açıklamasında bulundu. Vali ayrıca, kent sakinleriyle birlikte yabancı öğrencilerin de ilk konvoyda Sumi’den ayrıldığını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Sumi’den ayrılan konvoyun Poltava kentine doğru yola çıktığını açıkladı. Bakanlık, Rusya’yı diğer insani koridorların oluşturulmasına da onay vermeye çağırdı.

Rusya bugün Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edileceğini açıklamıştı.

TSİ 11.30 UNHCR'den ikinci mülteci dalgası uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ukrayna'da savaşın devam etmesi halinde ikinci mülteci dalgasının çok daha savunmasız kişilerden oluşacağı uyarısında bulundu. UNHCR Başkanı Filippo Grandi, "Savaş devam ederse kaynakları ve bağlantıları olmayan insanlar göreceğiz" dedi. Avrupa için bu durumu yönetmenin daha zor olacağını belirten Grandi, "Avrupa ve ötesindeki herkesin daha fazla dayanışma göstermesi gerekecek" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace

TSİ 11.15 İngiltere Savunma Bakanı: Putin gücünü kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'daki savaşın gidişatından bağımsız olarak Putin'in gücünü kaybettiğini ifade etti. "Ne olursa olsun, Putin artık dünyada gücünü kaybetmiş bir lider, ordusunun işi bitti. Bunu fark etmesi gerekiyor" diyen Wallace, Times Radio'ya yaptığı açıklamalarda, "Uluslararası toplum ona karşı birleşti. Halkına büyük ekonomik sıkıntılara yol açacak bir konumda" dedi.

Wallace diğer yandan, Polonya'nın Ukrayna'ya olası bir savaş uçağı verme kararını ülkesi İngiltere'nin destekleyeceğini ancak böyle bir kararın doğrudan Polonya için sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Sky News'e konuşan Bakan Wallace, "Ben Polonya'yı alacağı her kararda desteklerim. Ancak Birleşik Krallık Ukrayna'ya uçak vermez" söyleminde bulundu.

TSİ 11.00 Sumi'de insani koridorun açılması bekleniyor

Ukrayna hükümeti, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edilen beş kentten biri olan Sumi'de Orta Avrupa Saati ile 09.00'de insani koridorun açılmasının beklendiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Sumi'den ayrılacak konvoyda özel araçları ile kenti terk eden sivillerin de olacağını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için bir kez daha geçici ateşkes önerisinde bulunmuştu.

TSİ 10.30 Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya kredi ve hibe paketine onay

Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre paket, Hollanda ve İsveç'in teminatlarıyla 489 milyon dolara yükseltilen bir kredi ile İngiltere, Danimarka, Letonya, Litvanya ve İzlanda'nın 134 milyon dolar ve Japonya'nın 100 milyon dolarlık hibesinden oluşuyor. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Dünya Bankası grubu Ukrayna'daki ve bölgedeki insanların yanında yer almaktadır" dedi.

Reuters,dpa,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe