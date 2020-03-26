+++Canlı Anlatım: Soylu: Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu

TSİ 13.00 Soylu: Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber adlı televizyon kanalında katıldığı programda hükümetin koronavirüs salgınına yönelik aldığı tedbirleri anlattı. Soylu, "Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı" ifadelerini kullandı. Soylu "Pazarlar da yasaklanacak mı?" sorusunu ise "Pazarları şimdi yasaklamıyoruz. Ama önlemleri artıracağız. Kontrol edeceğiz giriş çıkışları. Tezgahların arasını da açacağız" diye yanıtladı.

TSİ 11.00 Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e yükseldi

Koronavirüs salgını Almanya'da da yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada salgın son 24 saat içinde 4 bin 995 kişiye daha bulaşarak 36 bin 508 kişinin enfekte olmasına yol açtı. Aynı süre içerisinde 50 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece Almanya'da koronavirüsten can kayıpları 198'e yükseldi.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ordunun salgınla mücadeleye katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı. ZDF kanalına konuşan Bakan, askeri hastanelerde çok iyi donanımlı 240 sağlık personelinin görevlendirildiğini, binlerce askerin de yardıma hazır olduğunu aktardı.

Ankara Belediyesi

TSİ 10.00 - Türkiye'de belediye toplantıları ertelendi

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine gönderdiği yeni ek genelgeyle valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi. Genelgede bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebileceği belirtildi. Genelgede ayrıca koronavirüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili önlemler alınmaya devam edildiği de vurgulandı.

Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı

TSİ 09.30 Rusya ülke dışına tüm uçuşları askıya aldı

Korona salgını nedeniyle önlemlerini artıran Rusya, yarından itibaren ülke dışına yönelik tüm uçak seferlerini iptal etme kararı aldı. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgiye göre uçak seferleri sadece ülke dışındaki Rus vatandaşlarının Rusya'ya getirilmeleri için gerçekleştirilecek. Yasak, iç hat seferlerini etkilemiyor.

Rusya resmi kaynakları, Çarşamba günü itibarıyla 658 kişinin enfekte olduğunu, üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının yayılmasını önlemek için önümüzdeki hafta tüm işyerleri ve eğitim kurumlarının da tatil edildiğini duyurmuştu.

New York

TSİ 09.10 ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçtiği açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan açıkmada, yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından ülke genelinde şimdiye kadar bin 30 kişi yaşamını yitirdi, 68 bin 500'den fazla kişi de enfekte oldu.

dpa,Reuters / TY,HS

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