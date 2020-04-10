++Canlı anlatım: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye işlem yapıldı

TSİ 16.32 İngiltere'de can kaybı 9 bin 875

İngiltere'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir gün içinde 917 kişi artarak 9 bin 875'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısının ise 78 bin 991 olduğunu açıkladı. Hastanede tedavi altında olan Başbakan Boris Johnson'un tedavi sürecinde "oldukça iyi bir gelişme" kaydettiği açıklandı. 10 gün boyunca ev karantinasında kalan 55 yaşındaki Johnson öksürük nöbetlerinin ve ateşi düşmemesi üzerine geçen pazar günü hastaneye kaldırılmıştı. Johnson durumunun kötüleşmesi üzerine bir gün sonra da yoğun bakıma alınmıştı. Johnson perşembe gecesi yoğun bakımdan çıkartılmıştı.

TSİ 16.00 Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye işlem

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye "adli/idari işlem" gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 31 ilde dün gece saat 00.00'da başlatılan sokağa çıkma yasağının yarın gece saat 00.00'a kadar devam edeceği hatırlatıldı. Vatandaşların ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlarının valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında yasağın toplam 63 milyon 640 bin vatandaşı kapsadığı ve vatandaşların neredeyse tamamının evlerinde kalarak "alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladığı" belirtildi.

TSİ 15.20 Hollanda'da ölü sayısı 2 bin 643 oldu

Hollanda Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 2 bin 643'e yükseldiğini açıkladı. Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı da 1316 artarak 24 bin 413 olarak kaydedildi.

TSİ 15.01 Belçika'da can kaybı 327'ye yükseldi

Belçika'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 327'ye yükseldi. Ölenlerin 219'unun yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.

TSİ 14:27 İsviçre’de ölü sayısı yükseldi

İsviçre’de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 805’ten 831’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 24 bin 308’den 24 bin 900’a çıktı.

TSİ 14.01 İran'da koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor

İran'da sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetiliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kararın koronavirüs salgınına karşı alınması gereken sağlık tedbirlerinin gözardı edilmesi anlamına gelmediğini söyledi. Irna'nın haberine göre İran'da "riskin az olduğu" ekonomik branşlarda ticari işletmeler kapıları bugün yeniden açacak. Başkent Tahran'da ise uygulama 18 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek. İran'da son 24 saat içinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1837 kişi daha artarak 70 bin 29 oldu. Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4 bin 375'e yükseldiğini açıkladı.

TSİ 12.40 İspanya'da bir gün içinde 510 can kaybı

İspanya'da koronavirüs salgınında can kayıpları sürüyor. İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 510 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya'da salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 17 bine yaklaşırken toplam vaka sayısı da 160 bini geçti.

TSİ 12.20 Güneydoğu Asya'da koronavirüs bilançosu

Filipinler'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 kişi daha artarak 247'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre vaka sayısı da 233 artarak 4 bin 428 oldu. Malezya'da ise sağlık yetkilileri vaka sayısının 4 bin 530'e can kaybının ise 73'e yükseldiğini duyurdu.

TSİ 11.30 Rusya'da koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Rusya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1667 kişi daha artarak 13 bin 584'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 kişi artarak 106'ya çıktı. Rusya'da vaka artışı bir gün önce 1786 olarak duyurulmuştu. Bu sayı şimdiye kadar bir gün içinde kaydedilen en yüksek artış olmuştu.

TSİ 08:30 Almanya’da vaka sayısı 120 bine yaklaştı

Robert Koch Enstitüsü Almanya’da 4 bin 133 yeni vaka tespit edildiğini böylece koronavirüse yakalananların toplam sayısının 117 bin 658’e çıktığını açıkladı. Hastalık bulaşanların sayısının ise geçen günlere oranla düşüş kaydettiği belirtildi. Almanya’da yeni tip koronavirüsten 171 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 2 bin 544’e ulaştı. Son 24 saat içinde 3 bin 530 hasta iyileşti ve iyileşenlerin toplam sayısı da 57 bin 443 oldu.

TSİ 05.12 ABD’den İtalya’ya yardım

ABD Başkanı Donald Trump hükümete İtalya’ya yardım edilmesi talimatını verdi. Trump İtalya’da konuşlu Amerikan askerlerinin ülkede sahra hastaneleri kurulması ve malzemelerin gerekli yerle nakledilmesinde yardım edebileceğini açıkladı. Amerikan şirketlerinin İtalya’ya ihtiyacı olan ürünleri satması isteyen Trump ancak ABD’nin salgınla mücadelede ihtiyacı olan ürünlerin bunun dışında kalmasını istedi.

TSİ 04:36 ABD’de vaka sayısı 500 bini aştı

ABD’de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı hızla artıyor. Reuters’in haberine göre vaka sayısı 500 bini aştı.

TSİ 03:00 Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde sessizlik

COVID-19’la mücadele kapsamında birçok büyük ilde sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında özellikle İstanbul’da fırın ve marketlerin önünde vatandaşlar kuyruk oluşturmuştu. Polis 24:00 itibarıyla vatandaşlara evlerine dönmeleri için anons yaptı. İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin 31 ilinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

10 Nisan 24:00’te başlayan yasak 12 Nisan 24:00’te sona erecek. Yasak büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak'ta geçerli.

DW, dpa, rtr / HT, EC

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