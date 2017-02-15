+++ Canlı Anlatım: Savaşın Ukrayna'ya şu anki maliyeti 119 milyar dolar

TSİ 13.10 Ukrayna: Rus güçleri bir psikiyatri hastanesi vurdu

Harkiv Oblastı Valisi Oleh Sinegubov, Harkiv'in Rus güçleri tarafından bir gün içinde 89 kez bombalandığını söyledi. Sinegubov bombalanan yerler arasında bir psikiyatri hastanesinin de olduğunu belirtti. Hastanede 330 kişinin olduğunu söyleyen Sinegubov 73 kişinin hastaneden tahliye edildiğini açıkladı. Sinegubov ölü ya da yaralı sayısı vermedi. Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov da bir televizyona yaptığı açıklamada kentin düzenli olarak bombardımana tutulduğunu ve kentte bulunan 48 okulun tahrip olduğunu söyledi. Harkiv'de savaştan önce yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yaşıyordu.

TSİ 13.01 Savaşın Ukrayna'ya şu anki maliyeti 119 milyar dolar

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Denis Kudin 24 Şubat tarihinde başlayan savaşın Ukrayna'ya şimdiye kadar olan maliyetini 119 milyar dolar olarak açıkladı. Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre Kudin, maliyetin savaşın sürdüğü her gün daha da arttığını belirtti. Çatışma bölgelerinin bölgelerinde firmaların yüzde 75'inin ekonomik faaliyetlerini sonlandırdığını belirten Kudin hesaplamalarında doğrudan zararların yanı sıra ekonominin gerilemesiyle kaydedilen dolaylı kayıpları da dikkate aldıklarını söyledi.

TSİ 12.43 AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek askeri yardım hazırlığı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya 500 milyon euro ek askeri yardım teklifi hazırladığını açıkladı. Borrell Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderlerinin Fransa'nın Versailles kentindeki zirvesinde teklifin kabul edileceğinden "emin" olduğunu söyledi.

TSİ 12.05 Ukrayna'dan kaçanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) açıklamasına göre 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya işgalinde Ukrayna'dan kaçanların sayısı 2,5 milyonu geçti. UNHCR Başkanı Filippo Grandi "Yaklaşık 2 milyon kişinin de Ukrayna içinde yerini değiştirdiğini tahmin ediyoruz. Milyonlar bu anlamsız savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalıyor" dedi. BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü de Ukrayna'yı terk edenler arasında 116 bin başka ülke vatandaşı bulunduğu bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın nüfusu savaştan önce yaklaşık 37 milyondu.

TSİ 11.33 Putin'den Ukrayna güçlerine karşı savaşmak isteyen gönüllülere izin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna güçlerine karşı savaşmak isteyen gönüllüleri memnuniyetle karşıladıklarını ve savaş bölgelerine ulaşmalarına yardımcı olacaklarını söyledi. Putin ayrıca Ukrayna'ya Batı ülkelerinden gönderilen ve kendilerinin ele geçirdikleri roketatarları Rusya yanlısı ayrılıkçılara vereceklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Amerikan yapımı Javelin ve Stinger gibi anti-tank sistemlerinin Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçılara verilmesini teklif etmişti. Şoygu ayrıca, Ortadoğu'da Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle birlikte savaşmaya istekli 16 bin gönüllü olduğu bilgisini verdi.

TSİ 10.21 Pegasus Rusya'ya uçuşları durdurdu

Pegasus Hava Yolları Rusya'ya uçuşları 13 Mart tarihi itibarı ile iki hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Şirketin internet sayfasında yer alan açıklamada şöyle dendi:

"2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır.

Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız,13 Mart 2022 (dahil) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur."

Bu tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan yolcuların ücretsiz bilet değişikliği ve kesintisiz iade hakkı bulunduğu belirtildi.

TSİ 10.02 RIA: Volnovaha Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçti

Rus RIA haber ajansı, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna'nın Volnovaha kentini ele geçirdiğini duyurdu. Ajans haberini Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdı. Volnovaha Rus güçlerinin ablukası altındaki liman kenti Mariupol'ün kuzeye açılan kapısı olmak bakımından stratejik önem taşıyor. Rusya ayrıca Lutsk ve Ivano-Frankivsk kentlerindeki havaalanlarına da saldırılar düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'a göre 24 Şubat tarihinde başlayan "askeri operasyonda" Rusya, şimdiye kadar Ukrayna'nın 3 bin 213 askeri tesisini tahrip etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz

TSİ 09.31 - AB zirvesinden Rus doğal gaz ve petrolüne yaptırım çıkmadı

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Versailles'daki zirvesinde Rus petrolü ve doğal gazına yaptırım kararı çıkmadı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Bizim açımızdan en önemli konu, olumlu bir biçimde sonuçlandı: Doğal gaz ve petrole yaptırım uygulanmayacak, yani Macaristan'a enerji tedariği önümüzdeki süreçte güvenli" dedi.

AB ülkelerinden Letonya, Polonya ve Litvanya, Rus doğal gaz ve petrolüne ambargo uygulanmasını savunuyor. Letonya Başbakanı Krisjanis Karins zirvede yaptığı konuşmada, "Rusya'dan enerji ithalatlarını durdurma kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaşı durdurmak için müzakere masasına getireceğine inanıyorum" dedi. Enerji ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü Rusya'dan karşılayan Almanya, Avusturya ve Macaristan ise bu fikre karşı çıkıyor. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in tahminlerine göre AB ülkeleri her gün Rus gazına 420 milyon, petrolüne de 400 milyon dolar ödüyor.

27 üyeli Avrupa Birliği'nin Versailles'daki iki günlük zirvesinde Rusya'ya uygulanacak yaptırımların yanı sıra diğer gündem maddeleri Ukrayna'ya silah yardımı ve Avrupa'ya gelen yaklaşık 2 milyon 200 bin Ukraynalı sığınmacının durumu.

Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentinden tahliye edilen siviller

TSİ 08.35 Son iki günde 100 bin kişi kentlerden tahliye edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, son iki gün içinde 100 bin insanın çatışmaların olduğu kentlerden tahliye edildiğini açıkladı. Zelenskiy'nin verdiği bilgilere göre, Perşembe günü tahliye edilenlerin sayısı 40 bini geçti. Bunların çoğunun başkent Kiev'in etrafındaki yerleşim yerleri ile kuzeydoğudaki Sumi ve doğudaki İzyum'dan tahliye edildiği belirtiliyor.

Zelenskiy gece yarısı yayınladığı görüntülü mesajda Rusya'nın Mariupol ve Volnavaha'da ise tahliye koridorları oluşturulmasını engellediğini ifade etti. Rus ordusunun Mariupol'de bir kaçış koridoruna saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Rus birlikleri ateşi kesmedi. Yine de Mariupol'e gıda, su ve ilaç taşıyan bir araç konvoyu gönderilmesi kararını verdim. Ancak işgalciler bu koridorun geçeceği yerde bir tank saldırısı başlattı" dedi.

Azov Denizi kıyısında yer alan ve stratejik önemi yüksek olan Mariupol'de insanlar 10 gündür abluka altında bulunuyor. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko Rus savaş uçaklarının perşembe günü kentteki yerleşim yerlerini "30 dakikada bir" bombardımana tuttuğunu ve "sivilleri, yaşlıları, kadın ve çocukları öldürdüğünü" söyledi. Yardım kuruluşları kentte durumun dramatik bir hal aldığını ve yaklaşık 300 bin sivilin kentte su ve elektrik olmadan hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirtiyor. Geçen haftalarda da Mariupol'de tahliye girişimleri başarısız olmuş, Ukrayna ve Rusya durumdan birbirlerini suçlamıştı.

Bu arada Ukrayna'nın pek çok bölgesinde çatışmalar dün gece de devam etti. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre Rus güçleri Kiev'i abluka altına almak için saldırılarını başkentin batı ve kuzeybatısında yoğunlaştırdı. Ayrıca Çernihiv ve Harkiv ile güneydoğudaki Severodonetsk'te de çatışmalar yoğunlaştı.

TSİ 08.10 Ukraynalı ekonomi danışmanı: Savaş sürerse bir açlık krizi ortaya çıkar

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ekonomi danışmanı Oleg Ustenko savaşın sürmesi halinde dünyanın açlık kriziyle karşılaşabileceğini söyledi. Alman ekonomi dergisi Wirtschaftswoche'ye konuşan Ustenko, "Ekin için bize en fazla bir hafta kalıyor. Eğer savaş o zamana kadar sona ermezse dünyanın bir gıda sorunu olur" dedi.

Rusya ve Ukrayna dünyanın büyük buğday ihracatçıları arasında. Ukrayna'daki savaş küresel tahıl piyasasında buğday fiyatlarının son günlerde rekor seviyeleri görmesine neden oldu.

"Eğer (buğday) gönderemezsek o zaman uluslararası piyasalarda fiyat yükselir" diyen Ustenko, "Dünyanın, özellikle Afrika ülkelerinde insanların nasıl besleneceği konusunda bir karar vermesi gerekir" dedi. Ustenko ayrıca, savaşın sona ermesi için Rus petrol ve doğal gazına ambargo konulması gerektiğini savundu ancak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu adımı atmayı reddediyor.

TSİ 07.35 Rusya'dan Facebook'a "kışkırtıcılık" suçlaması

Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, Washington'dan Facebook'un bağlı olduğu Meta şirketinin "aşırılıkçı faaliyetlerini" durdurmasını istedi. Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Meta'nın Ruslara karşı nefret ve düşmanlığı kışkırtan, saldırgan ve suç taşıyan siyaseti çirkin" ifadeleri kullanıldı. Şirketin tutumunun Rusya'ya karşı kuralsız bir biçimde sürdürülen "enformasyon savaşının" bir başka delili olduğu belirtildi.

Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarının Rus ordusu ve Rus yönetimine yönelik şiddet çağrısında bulunmasına bazı ülkelerde geçici olarak izin vermişti. Sosyal medya devi, bu şekilde nefret söylemi politikasını geçici olarak esnetmişti.

Bir Meta Sözcüsü ise yaptığı yazılı açıklamada "Ukrayna'daki Rus işgalinin bir sonucu olarak, normalde kurallarımızı ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izinler verdik mesela 'Rus işgalcilerine ölüm' gibi şiddet içeren ifadelere. Halen Rus sivillere yönelik inandırıcı şiddet çağrılarına izin vermiyoruz" dedi.

TSİ 07.15 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi "biyolojik silah" gündemiyle toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi salı günü Orta Avrupa Saati ile 17.00'de olağanüstü toplanıyor. Rusya'nın talebiyle düzenlenen oturumda gündem Ukrayna'da kullanılacağı iddia edilen biyolojik silahlar. Moskova ve Washington son günlerde karşılıklı olarak birbirlerini Ukrayna savaşında kitle imha silahları kullanmak istemekle suçluyor. Rusya en son Ukrayna hükümetine ABD ile birlikte laboratuvarlarda biyolojik silah ürettiği suçlamasını yöneltmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Perşembe günü bu suçlamaları reddederek, "Kimse Ukrayna'da kimyasal ya da başka tür kitle imha silahları geliştirmiyor" demişti. ABD ve İngiltere temsilcileri ise Rusya'nın bu suçlamalarla kendisinin kimyasal silah kullanmaya zemin hazırlamak istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

AFP,Reuters / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe