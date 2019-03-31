Canlı Anlatım - Sandıklar kapandı, oy sayımı sürüyor

TSİ 18:54 - YSK, seçim yasaklarının 19.15 itibarı ile kalkacağını açıkladı

TSİ 18:43 - CHP'li Öztrak: Sandık güvenliği için canla başla çalışıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sandık güvenliğinin sağlanması için örgütümüz, genel merkezimiz, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, avukatlarımız, müşahitlerimiz, sandık görevlilerimiz, canla başla çalışıyor" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, oy verme işleminin sona ermesinin ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Malatya'da sandık başında meydana gelen kavga nedeniyle üzgün olduklarını söyleyerek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu aradı, başsağlığı diledi. Biz de bir kez daha buradan Saadet Partisi'ne başsağlığı diliyoruz, CHP olarak acılarını paylaşıyoruz" dedi.

TSİ 18:38 - YSK'dan yayın yasağı ihlaline suç duyurusu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerle ilgili yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu. YSK ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ihbarda bulunarak bu kanallar hakkında işlem yapılmasını istedi.

TSİ 17:31 - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu: Artvin ve Sinop'u aldık

TSİ 18:10 - Esenyurt'ta bir okulda yangın çıktı, oy sayımına ara verildi

İstanbul Esenyurt'taki Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına devam edileceği öğrenildi.

TSİ 17:45 - Siverek'te CHP’li belediye başkan adayı gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı Nusret Kaya'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bucak ile Kaya'nın tartıştığı ve tartışma sırasında arbede yaşandığı belirtiliyor. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

TSİ 17: 25 - İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan ortak açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ortak bir açıklama yaptı. Sarıyer'deki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yapılan açıklamada “İstanbul’da güzel bir seçim ortamı yaşanıyor” denildi. Kaftancıoğlu ve İmamoğlu seçim sonuçlarını burada takip edecek.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş seçim sonuçlarını izlemek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP'de Yavaş için özel ofis hazırlandı.

TSİ 17:20 - Sandıklar açılmaya başladı

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.

TSİ 17:10 - İçişleri Bakanlığı: Seçimde 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada seçimde 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tüm vatandaşların özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlandığı ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerin güncellendiği bildirildi.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski

TSİ 17:05 TÜSİAD: Türkiye için yeni reform dönemi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bir basın açıklaması yayınlayarak seçimlerin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır.

Bu çerçevede hükümetimizin 20 Eylül 2018 tarihinde açıkladığı Yeni Ekonomik Program doğrultusunda sıkı para ve bütçe politikaları ekonomik güven ortamı için öncelik olacaktır. Eşzamanlı olarak yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm temel alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini temenni ediyoruz.

Yeni reform döneminde öncelikli hedefimiz ekonomik sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek olmalıdır. Serbest piyasa ilkelerinden taviz vermeden, düzenleyici kurulların bağımsızlık ve saydamlığını güçlendiren, dünyada rekabet gücümüzü artırıcı yapısal reformları içeren ve ekonomik kırılganlıkları giderecek bütüncül bir ekonomik yaklaşım son derece etkili olacaktır.

Bu bütüncül yaklaşım çerçevesinde, hukuk devletinin, özgürlüklerin ve bağımsız düzenleyici kurulları ile piyasa ekonomisinin güçlenmesi yönündeki tüm atılımlar Türkiye'nin demokrasisi, milli birlik ortamı ve küresel rekabet gücü açısından belirleyici önemdedir.

Hızla değişen uluslararası ekonomik ortamda, Avrupa Birliği üyelik hedefini sorgulatmaksızın, hizmetler, tarım, dijital tek pazar ve kamu ihaleleri gibi önemli alanlara genişlemiş bir gümrük birliğinin gerçekleşmesi de, Türkiye'nin milli menfaatleri açısından son derece faydalı olacaktır. Avrupa ekonomisi ile bütünleşirken aynı zamanda bir Avrasya merkezi olarak tüm dünyaya açık bir Türkiye'nin 21. yüzyılda yükselen bir ülke olacağına olan inancımız tamdır."

TSİ 17:00 - Yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başlamış, saat 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasıyla yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi.

TSİ 16.45 - Diyarbakır'da oyların tasnif işlemi başladı

Diyarbakır'da sandıklar kapandı. Oyların tasnif işlemine başlandı.

TSİ 16.31 - 32 ilde oy kullanma işlemi sona erdi

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde, seçmenler yaşadıkları bölgelerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek üzere sandık başında.

Oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı ve sandıklar kapandı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülkede 57 milyon 58 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler beş yıl boyunca görev yapacak olan yerel yönetimleri belirlemek için 194 bin 390 sandıkta oy kullanıyor.

DW, DHA, MK/MY/GY/EC

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