Canlı Anlatım - Sandıklar açıldı, işte ilk sonuçlar

Anadolu Ajansı'na göre:

► Türkiye geneli

Cumhur İttifakı (AKP-MHP): %52.85

Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti): %36.23

AKP %47.84

CHP %30.66

MHP %4.85

İyi Parti %5.94

HDP %3.40

Diğer %7.31

► Ankara Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %49

Mansur Yavaş (CHP): %49.22

Mehmet Özhaseki (AKP): %48.02

Diğer: %1.46

Mesut Doğan (Saadet): %0.75

Haydar Yılmaz (DSP): %0,21

► İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %49

Binali Yıldırım (AKP): %50.47

Ekrem İmamoğlu (CHP): %46.97

Diğer: %0.80

Necdet Gökçınar (Saadet): %1.26

Muammer Aydın (DSP): %0.49

► İzmir Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %49

Mustafa Tunç Soyer (CHP): %58.27

Nihat Zeybekci (AKP): %37.77

Diğer: %2.24

Şerafettin Kılıç (Saadet): %0.69

Selçuk Karakülçe (DSP): %0.35

► Bursa Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %36

Alinur Aktaş (AKP): %49.82

Mustafa Bozbey (CHP): %46.60

Diğer: % 1.35

Mehmet Atmaca (Saadet): %1.59

Metin Engin (DSP): %0.32

► Adana Büyükşehir Belediyesi

Açılan Sandık: %36

Zeydan Karalar (CHP): %50.03

Hüseyin Sözlü (MHP): % 45.28

Diğer: % 2.79

Muhammet Çelebi Keyhıdır (Saadet): % 1.21

Mehmet Çağrı Bağatur (DSP): %0.23

► Diyarbakır Belediye Başkanlığı

Açılan Sandık: %36

Adnan Selçuk Mızraklı (HDP): %58.22

Cumali Atilla (AKP): %32.02

Diğer: %3.67

Fesih Bozan (Saadet): % 2.98

Veysi Ağhan (CHP): %1.28

TSİ 18:48 Sandığa şiddet karıştı

Malatya'da muhtarlık kavgasında iki kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Hayderekan İlkokulu'na öğleden sonra oy kullanmaya gelen Barış Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında, broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede tüfek, taş, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Mardin'de muhtarlık kavgasında 3 kişi yaralandı. 484 bin 284 seçmenin bulunduğu Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Midyat ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başlarında çıkan kavgalarda da 4 kişi yaralandı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında köydeki Akpınar İlkokulu'nda meydana geldi. Muhtar adayları Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

TSİ 19:36 - Zeybekci'nin sandığından Soyer çıktı

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AKP'li Nihat Zeybekci'nin oy kullandığı sandıktan AKP'ye 124, CHP'ye ise 145 oy çıktı. Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Tunç Soyer'in sandığından ise CHP'ye 197, AKP'ye ise 101 oy çıktı.

TSİ 19:15 - Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş çıktı

Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktan rakibi Mansur Yavaş, önde çıktı.

AKP'li Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı Yenimahalle Beştepe'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda 1031 numaralı sandıkta, 353 seçmenden 291'i oy kullanıldı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'a 196, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye 78 oy çıktı. TKP adayı 1, SP adayı 5 oy alırken, 11 oy geçersiz sayıldı.

©Deutsche Welle Türkçe