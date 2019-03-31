Canlı Anlatım - Sandıklar açıldı, işte ilk sonuçlar

Türkiye’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde ilk sonuçlar gelmeye başladı.
Anadolu Ajansı'na göre:
► Türkiye geneli
Cumhur İttifakı (AKP-MHP): %52.85
Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti): %36.23
AKP %47.84
CHP %30.66
MHP %4.85
İyi Parti %5.94
HDP %3.40
Diğer %7.31
► Ankara Büyükşehir Belediyesi
Açılan Sandık: %30
Mehmet Özhaseki (AKP): %49.73
Mansur Yavaş (CHP): %47.25
Diğer: %1.69
Saadet Partisi: %0.76
DSP: %0,21
► İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Açılan Sandık: %36
Binali Yıldırım (AKP): %50.96
Ekrem İmamoğlu (CHP): %46.46
Diğer: %1.31
Saadet Partisi: %0.82
DSP: %0.49
► İzmir Büyükşehir Belediyesi
Açılan Sandık: %36
Nihat Zeybekci (AKP): %37.47
Mustafa Tunç Soyer (CHP): %58.36
Diğer: %2.53
Saadet Partisi: %0.70
DSP: %0.32
► Bursa Büyükşehir Belediyesi
Açılan Sandık: %36
Alinur Aktaş (AKP): % 49.82
Mustafa Bozbey (CHP): %46.60
Diğer: % 1.35
Saadet Partisi: %1.59
DP: %0.32
► Adana Büyükşehir Belediyesi
Açılan Sandık: %36
Zeydan Karalar (CHP): %50.03
Hüseyin Sözlü (MHP): % 45.28
Diğer: % 2.79
Saadet Partisi: % 1.21
DP: %0.23
► Diyarbakır Belediye Başkanlığı
Açılan Sandık: %36
Adnan Selçuk Mızraklı (HDP): %58.22
Cumali Atilla AKP: %32.02
Diğer: %3.67
Saadet Partisi: % 2.98
DSP: %1.50
TSİ 19:15 - Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş çıktı
Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktan rakibi Mansur Yavaş, önde çıktı.
AKP'li Mehmet Özhaseki'nin oy kullandığı Yenimahalle Beştepe'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda 1031 numaralı sandıkta, 353 seçmenden 291'i oy kullanıldı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'a 196, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'ye 78 oy çıktı. TKP adayı 1, SP adayı 5 oy alırken, 11 oy geçersiz sayıldı.
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