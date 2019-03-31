Canlı Anlatım - Sandıklar açıldı, işte ilk sonuçlar

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.