+++ Canlı Anlatım - Sahil kenti Mariupol kuşatılıyor

TSİ 12.41 Mariupol’ün elektriği kesildi, ayrılıkçılar şehri kuşatıyor

Rus birlikleri Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde ilerlemeye devam ederken, ülkenin güneydoğusunda, Azak Denizi kıyısında bulunan Mariupol kentinin ayrılıkçı güçler tarafından kuşatıldığı bildirildi. Kiev'e bağlı bölge yöneticisi Pavlo Kyrylenko ise, "Mariupol ve Volnovakha bizim" diyerek, "Düşman baskısı devam ederken iki şehir de dayanıyor" ifadelerini kullandı. Kyrylenko ayrıca şehrin tamamında elektriğin kesik olduğunu duyurdu. Mariupol ve Volnovakha Rusya’nın ilhak ettiği Kırım ile Rus ayrılıkçıların elinde tuttuğu Donbas bölgesinin arasında kalıyor. Sahil kenti Mariupol'da 500 bine yakın kişi yaşıyor.

Öte yandan Rus ayrılıkçılar Mariupol’den ayrılmak isteyenler için bir "insani koridor" açılacağını bildirdi. Ayrılıkçı Donetsk bölgesi yetkililerinden Eduard Basurin, insanların Mariupol’den ayrılmaları için Çarşamba gününe kadar süre tanıdıklarını ve Rus birlikleri gözetiminde güvenli bir geçiş sağlayacaklarını söyledi.

TSİ 11.12 UNHCR: 660 bin kişi Ukrayna'dan kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) verilerine göre şu ana dek 660 binden fazla kişi Ukrayna’dan kaçtı. UNHCR Yüksek Komiseri Filippo Grandi sığınmacı sayısının "katlanarak" arttığına dikkat çekti. Grandi 40 yıldır sığınmacı krizlerinde görev aldığını ancak bu şekilde bir artışa şahit olmadığını dile getirdi. UNHCR, Ukrayna’dan kaçanların Polonya, Slovakya, Macaristan, Moldova, Romanya ve diğer güvenli ülkelere tahliye edildiğini bildirdi. Örgüt, Rus işgali nedeniyle Ukrayna’dan 4 milyon sığınmacının gelmesini bekliyor.

Kiev Garı'nda, savaştan kaçan kızı ile vedalaşan Ukraynalı bir baba

TSİ 11.17 Facebook ve Youtube RT ve Sputnik’e AB’de erişim kısıtlaması getirdi

Dezenformasyon ve propaganda suçlamaları sosyal medya devlerini Rus devlet medyasına karşı harekete geçirdi. Facebook ve Youtube Batılı ükeler tarafından Kremlin’in propagandasını yaymakla suçlanan RT ve Sputnik’e Avrupa Birliği'nde erişim kısıtlaması getirdiklerini duyurdu. Facebook yetkilisi Nick Clegg, "olağanüstü şartlar nedeniyle" bu kararı aldıklarını dile getirirken, konuyla alakalı herhangi bir detay vermedi. Twitter da Rus devlet medyası paylaşımlarına uyarı etiketi koyacağını açıklamıştı.

TSİ 11.13 Orban: Ukrayna’ya silah geçişine izin vermeyeceğiz

Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban, Macaristan üzerinden Ukrayna'ya silah transferine izin vermeyeceklerini bildirdi. Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Macaristan’ın Ukrayna ile 140 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor. Orban, Ukrayna'nın batısındaki Zakarpattia bölgesinde 100 bin Macar azınlığın yaşamasını bu karara gerekçe göstererek, silahların geçişine izin vermeleri durumunda bu insanların güvenliğinin tehlikeye gireceğini öne sürdü. Orban, Rus lider Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınıyor. Ancak Macaristan, AB'nin Rusya’ya yaptırımlarını ve Ukrayna’ya silah gönderme kararını veto etmedi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Harkiv kenti Rusya ordusunun saldırısına hedef oldu

TSİ 11.08 Harkiv kentindeki konut ve yönetim binaları vuruldu

Ukrayna’nın ikinci büyük şehri Harkiv’in merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulduğu açıklandı. Rus roketatarlar ve güdümlü füzelerle Harkiv'deki konutların ve yönetim binalarının vurulduğunu açıklayan bölge sorumlusu Oleg Synegubov, şehrin savunmasının ayakta olduğunu kaydetti. Synegubov, "Bu tür saldırılar Ukrayna halkının katliamıdır, sivil halka karşı savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

Reuters,AFP / SSB,ET

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