+++ Canlı Anlatım: Rusya'dan ABD'ye tıbbi malzeme sevkiyatı

TSİ 03.42 - Rusya'dan ABD'ye bir uçak dolusu tıbbi malzeme

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump hükümetinin üst düzey bir temsilcisi, Rusya'nın koronavirüs ile mücadele için gönderdiği tıbbi malzemelerin ücretinin ödeneceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya ABD'ye, 60 ton ağırlığında tıbbi malzeme göndermiş, aralarında solunum cihazları ve koruyucu maskelerin yanı sıra pek çok farklı malzemenin bulunduğu paketin hibe mi olduğu, yoksa ücreti karşılığında mı gönderildiği konusunda da bir süre belirsizlik yaşanmıştı. Başkan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu sevkiyatı teslim almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Reuters / ET,JD

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