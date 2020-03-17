+++Canlı Anlatım: Rusya'da ilk ölüm vakası

TSİ 11.17: Rusya'da ilk ölüm vakası

Rusya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası kaydedildi. 79 yaşında ön hastalıkları bulunan bir kadının Moskova'da tedavi gördüğü bir hastanede zatürreden hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya'da şimdiye kadar teyitli 147 koronavirüs vakası bulunuyor.

TSİ 10.46: İtalya: Zirve noktasına birkaç gün içinde ulaşacağız

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'da 12 Mart'ta ilan edilen ve 25 Mart'ta sona erecek sokağa çıkma yasağının uzatılabileceğini duyurdu. İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Conte, ülkede koronavirüs salgınının birkaç gün içinde zirve noktasına ulaşmasını ve ardından gerilemeye başlamasını umduklarını belirtti. İtalya'da yaklaşık 3 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

TSİ 10.40: Avusturya'da Tirol tamamen karantina altına alındı

Avusturya'nın Tirol eyalet hükümeti, bölgenin tamamen karantina altına alındığını açıkladı. Karantinanın 5 Nisan'a kadar sürmesi öngörülüyor. 750 bin nüfuslu eyalette vatandaşların bulundukları yerlerden sadece mutlak gereklilik durumunda ayrılmaları istendi.

TSİ 10.22: Fransa: Evden çıkma yasağı uzatılabilir

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede Salı günü öğlen uygulamaya konan 15 günlük sokağa çıkma yasağının uzatılabileceğini açıkladı. Bakan, polisin Çarşamba sabah saatlerinden itibaren 70 bin kontrol yaptığını, 4 binin üzerinde ceza kesildiğini bildirdi. Vatandaşların alışveriş gibi zorunlu durumlarda evden çıkmaları halinde yanlarında nereye gittiklerine dair imzaladıkları bir belge taşımaları gerekiyor.

TSİ 09.19: Lufthansa'dan devlet yardımı mesajı

Alman havayolları şirketi Lufthansa 19 Nisan’a kadar planladığı uçuşların sadece yüzde 5’ini gerçekleştireceğini açıkladı. Lufthansa’dan yapılan açıklamada, 763 yolcu uçağının 700’ünün koronavirüs nedeniyle uçmayacağı duyuruldu. Luftansa uçakları yurtdışındaki Almanların ülkeye getirilmesi için sefere çıkacak.

Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr Frankfurt’ta yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü durum bizi aşırı ve kısmen acı verici önlemler almaya zorluyor" dedi. Spohr "krizin süresinin uzun olması halinde Lufthansa’nın devlet yardımı olmaksızın geleceği olmayacağını" belirtti.

TSİ 08.45: Avustralya ve Yeni Zelanda sınırları kapatıyor

Avustralya ve Yeni Zelanda koronavirüsle mücadele için sınırlarını kapatma kararı aldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern iki ülkeye seyahat yasağının bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Morrison hastalığa yakalananların yüzde 80’inin virüsü yurtdışında kaptığının tespit edildiğini, bu nedenle böyle bir önleme başvurulduğunu belirtti. Söz konusu uygulama iki ülkede sürekli ikamet edenlerle onların aile fertlerini kapsamıyor.

TSİ 07.18: Çin'de yeni vaka sayısı sıfırlandı

Çin’de koronavirüsün ortaya çıkması ve resmi istatistikler tutulmaya başlanmasından bu yana ilk kez yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı. Pekin’deki Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, bir önceki günden beri hiçbir vatandaşa hastalığın bulaşmadığı belirtildi. Ancak salgına yurtdışında yakalanan 34 Çin vatandaşının bulunduğu açıklandı. Çin’de koronavirüse yakalananların sayısı 80 bin 928. Ülkede Perşembe günü sekiz kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgından ölenlerin sayısı 3 bin 245’e yükseldi.

TSİ 05.00: AMB'den 750 milyar euroluk tahvil alım paketi

Avrupa Merkez Bankası koronavirüsun ekonomik sonuçlarıyla mücadele etmek için 750 milyar euroluk acil tahvil alım paketi açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü dönemler olağanüstü tavırları gerektirir. Yetkimiz dahilindeki bütün araçları kullanmaya kararlıyız" dedi.

TSİ 04.00: GM, Fiat Chrysler ve Ford da üretimi durduruyor

Amerikalı otomobil üreticileri General Motors, Fiat Chrysler ve Ford koronavirüs nedeniyle Kuzey Amerika’daki üretimlerini Mart sonuna dek durdurma kararı aldı. Üç şirketten yapılan ortak açıklamada, böylece çalışanlar ve ailelerinin korunmasının amaçlandığı açıklandı. General Motors şefi Mary Barra Kuzey Amerika’daki gelişmelerin fabrikaların kapatılmasının "doğru bir adım" olduğunu gösterdiğini belirtti. ABD’de koronavirüs vakalarının sayısı 7 bin 700’i aştı. Ölenlerin sayısı ise 118.

HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe