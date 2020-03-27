 +++Canlı Anlatım- Rusya′da bine yakın yeni vaka | DÜNYA | DW | 06.04.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım- Rusya'da bine yakın yeni vaka

Koronavirüs vaka sayısı hafta sonunda da artış gösterdi. Dünya genelinde bir milyon 274 bin kişide SARS-CoV-2 tespit edildi. Ölü sayısı 69 bini geçti. Ancak olumlu haberler de var. 258 binden fazla kişi hastalığı yendi.

Rusya'da vaka sayısı artıyor

Rusya'da vaka sayısı artıyor

TSİ 11.50 Rusya'da bine yakın yeni vaka

Rusya'da son 24 saatte yapılan testlerde 954 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece Rusya'da bir gün içinde en fazla vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Rus makamları bir gün önce ülke genelinde 24 saat içinde 658 kişide virüse rastlanıldığını açıklamıştı. Rusya'da resmi rakamlara göre 6 bin 343 kişi koronavirüs taşıyor. Ülkede en fazla vaka Moskova'da tespit edildi. Burada, yine resmi rakamlara göre 591 kişide koronavirüs mevcut. Rus makamları şimdiye kadar koronavirüsün yol açtığı Covid 19'dan ölenlerin sayısını 47 olarak bildirdi. 

TSİ 11.15 İspanya'daki vaka sayısı İtalya'yı geçti

İspanya'da koronavirüs vakaları, hafta sonunda kaydedilen artışla 130 bini aştı. İspanya'da virüs vakası 131 bin 646'ya çıktı. Böylece İspanya, Avrupa'nın salgından en çok etkilenen ülkesi İtalya'yı geride bıraktı. Son yapılan açıklamalara göre İtalya'da vaka sayısı 128 bin 948.  İspanya'da ölü sayısı da İtalya'ya yaklaştı. İtalya'da Covid 19 bağlantılı olarak şimdiye kadar 15 bin 887 ölüm kaydedildi. İspanya'da ise 12 bin 641 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Koronavirüs salgını cep telefonu uygulaması ile izlenecek

Koronavirüs salgını cep telefonu uygulaması ile izlenecek

TSİ 10.15 Almanya'da korona uygulaması üzerine çalışmalar sürüyor

Federal Ekonomi Bakanlığı, korona enfeksiyonlarını izlemek amacıyla bir cep telefonu uygulaması üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın dijital ekonomi uzmanı Thomas Jarzombek Handelsblatt adlı ekonomi gazetesine verdiği demeçte Salı günü sektör temsilcileri ile bir video görüşmesi gerçekleştirileceğini söyledi. Jarzombek, görüşmede uygulamanın yaşama geçirilmesinde izlenecek yolun belirleneceğini ifade etti. Ekonomi Bakanlığı uzmanı, "Uygulamanın virüsle etkin mücadelede yardımcı olabilmesi için Almanya ve Avrupa'da mümkün olduğunca çok sayıda insanın bu uygulamayı kullanması gerekiyor" dedi.
Sanal iletişim derneği eco, söz konusu uygulamanın geliştirilmesi ve duyurulmasında katkı sunacağını bildirdi. Dernek başkanı Oliver Süme Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, "Amacımız mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde mümkün olan en büyük erişimi elde etmek ve bu uygulamayı kullanmak için mümkün olduğunca çok kişi kazanmak" diye konuştu.

TSİ 09.10 Koronavirüs ilk kez bir kaplanda tespit edildi 

ABD'nin New York kentindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplana uygulanan korona virüsü testi pozitif çıktı. Dört yaşındaki dişi kaplan Nadia'nın kuru öksürükten muzdarip olduğunu belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve iyileşmesinin beklendiğini açıkladılar. Böylece dünya çapında ilk kez koronavirüs vakası bir kaplanda tespit edilmiş oldu. Böylece ABD'de de ilk kez koronavirüs bir hayvanda tespit edildi. 

TSİ 08.30 Almanya'da vaka sayısı yüz bini geçti

Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti. Sayıları Alman Robert Koch Enstitüsü'nden farklı bir yöntem kullanarak toplayan üniversite, Pazar gecesi itibarıyla Almanya'da 100 bin 123 kişinin enfekte olduğunu bildirdi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede toplam ölüm sayısı bin 584. Yine aynı üniversiteden yapılan açıklamada Almanya'da şimdiye kadar  28 bin 700 kişi yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığını yendi. 

TSİ: 06.10 İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs tespit edildiği için evinde karantina altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Johnson'un tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta yapılan testin sonucunda kendini izole eden Boris Johnson'un hastalık belirtilerinin sürmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. 

 

dpa,AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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