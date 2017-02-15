 +++ Canlı Anlatım: Rusya′da 4 bin 600 gösterici gözaltında | DÜNYA | DW | 07.03.2022

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: Rusya'da 4 bin 600 gösterici gözaltında

Rusya'da Pazar günü düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde en az 4 bin 600 kişi gözaltına alındı. Rus petrolüne ambargo uygulanacağı yönündeki haberler üzerine ise petrol fiyatları son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen savaş karşıtı gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı

TSİ 09.30 Rusya'da 4 bin 600 gösterici gözaltında

Bağımsız gözlemci grubu OWD-Info'nun verdiği bilgilere göre, Rusya'da Pazar günü düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde en az 4 bin 600 kişi gözaltına alındı. Pazar günü 65 kentte Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini proteste etmek için gösteriler düzenlenediğini aktaran OWD-Info, Rusya'da işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınanların sayısının 13 bini geçtiğini duyurdu. 

TSİ 09.00 Petrol fiyatları rekor seviyede

Rus petrolüne ambargo uygulanması planının gündeme gelmesiyle petrol fiyatları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 18'lik artışla 139,13 dolara ulaştı. Fiyatlardaki artış Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından geldi. Japon haber ajansı Kyodo da, Japonya'nın da Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı gündeme aldığını bildirdi.  

Başkent Kiev'de, Rus topçu ateşi sonucu yıkılan bir köprünün üzerinden geçmeye çalışan yaşlı bir kadın ve ona yardım edenler

TSİ 08.24 – Rus ordusu insani koridor için saldırılarına ara veriyor

Rus ordusunun, Ukrayna'nın pek çok kentinde halkın savaş bölgesini terk edebilmesi için insani koridorlar oluşturulmasına izin vereceği bildirildi. Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, bunun için Rus ordusu TSİ 10.00'dan itibaren geçici olarak saldırılarını durduracak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ricası ve savaştan etkilenen kentlerdeki durumun vahameti nedeniyle alınan kararın, aralarında başkent Kiev, Mariupol ve Sumy gibi pek çok kentte geçerli olacağı duyuruldu.

 

Reuters / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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