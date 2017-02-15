+++ Canlı Anlatım: Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda Batı'yı uyardı

TSİ 19.20 – AB Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’nın üyeliğini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine Ukrayna, Gürcistan ve Moldova tarafından yapılan üyelik başvurularını değerlendirmeye almaya karar verdi. Diplomatların verdiği bilgiye göre eski Sovyet cumhuriyetleri Kremlin’in Ukrayna saldırısı üzerine geçen hafta Birlik'e sembolik başvurularını iletmişti. Yeni üyelerin AB'ye katılımı genelde yıllar süren çetrefil bir süreç olarak biliniyor.

TSİ 18.14 – Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda Batı'yı uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatını eleştirerek, NATO için sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Rus haber ajansı Tass'ın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna'ya silah veya uçak ya da paralı savaşçı gönderilmesinin ülkedeki insani durumu düzeltmeyeceğini söyledi. Zakharova, tam tersine bunun sadece Ukrayna'da değil, NATO ülkelerinde de durumun "felakete" dönüşmesine yol açabilecek gelişmeleri provoke edeceğini ifade etti. Zakharova, Batı tarafından gönderilen silahların savaşanların eline geçmesi durumunda "küresel çöküş" yaşanacağı uyarısında bulundu.

TSİ 17.18 – Ukrayna: Rusya'nın bombaları tahliyeleri engelliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bombardımanlarının sivillerin başkent Kiev'in yanı sıra Mariupol, Sumı, Harkov, Volnovakha ve Mıkolayiv'den tahliyesini engellediğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bu durum Ukraynalıların ve yabancı ülkelerin vatandaşlarının insani koridorlardan güven içinde geçmesinin yanı sıra ilaç ve gıda dağıtımını engelliyor" denildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dünya liderlerine insani bir felaketin önlenmesi için ateşkese uyması yönünde Rusya'ya baskı yapılması çağrısı yaptı.

TSİ 17.17 – Ukrayna ve Rusya arasında müzakerelerin yeni turu başladı

Rus haber ajansı Interfax, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakerelerinin üçüncü turunun başladığını duyurdu. Rusya'nın saldırılarının 12'nci gününde heyetler Belarus'ta bir araya geldi.

TSİ 16.38 – BM: Ukrayna'da 406 sivil yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bugüne kadar 27'si çocuk olmak üzere 406 sivilin yaşamını yitirdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Cenevre'deki merkezden yapılan açıklamada gerçek sayının daha yüksek olabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, 801 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TSİ 16.10 – BM: Ukrayna'dan kaçanların sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın saldırılara başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan 1 milyon 700 binden fazla kişinin kaçtığını açıkladı. UNHCR'dan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bir gün içinde Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının yaklaşık 200 bin olduğuna dikkat çekildi. UNHCR verilerine göre Ukrayna'yı terk eden her on kişiden altısı Polonya'ya kaçtı.

Ukrayna'nın batısındaki Polonya'da kaydedilen Ukraynalı sığınmacı sayısının 1 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Macaristan'da 180 bin civarında, Slovakya'da 128 binden fazla, Moldova'da yaklaşık 83 bin, Romanya'da ise yaklaşık 79 bin Ukraynalı sığınmacı bulunuyor. Alman hükümeti ise 50 binden fazla Ukraynalı sığınmacının Almanya'ya geldiğini, ancak kaçının burada kalacağının henüz belli olmadığını açıkladı.

15.58 – Macron: Yaptırımlar yoluyla Rusya üzerindeki baskı artırılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'daki durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirterek, Fransa'nın yaptırımlar yoluyla Rusya üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi. LCI televizyonuna konuşan Macron, "Durum her geçen gün kötüleşiyor. İnsanlar ölüyor, tükenmişlik artıyor… Biz ise ateşkes sağlamayı başaramadık" ifadelerini kullandı. Moskova'nın ülkede "insani koridorlar" oluşturmasını da "iki yüzlülük" olarak nitelendiren Macron, bu insani koridorların hâlâ Rusya tehdidi altında olmasını eleştirdi.

TSİ 15.56 – Putin'den AB'ye: Kiev'e insan haklarına saygı için baskı yap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede Putin'in insan hakları hukukuna saygı göstermesi için Kiev'e baskı yapması konusunda AB'ye çağrıda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki durumun insani boyutlarının ele alındığı, ayrıca Putin'in Michel'e Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı müzakerelere ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.

TSİ 15.14 – Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları Antalya'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Rusya Fedarasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'nda 11-13 Mart tarihleri arasında bir araya geleceğini belirterek, "Her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir toplantı yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı 3'lü formatta gerçekleştireceğiz" dedi. Çavuşoğlu, ayrıca bu sabah itibarıyla yaklaşık 12 bin Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini bildirdi. Kuzeydeki sınır kentlerinden özellikle Çernigiv'de yaklaşık 30, Sumi'de 180, güneyde Herson'da yaklaşık 380, Mariupol'da yaklaşık 50 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, çatışma bölgelerinden tahliyeler için hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla temas halinde olduklarını kaydetti.

TSİ 13.12 – ABD'den Baltık ülkelerine güvenlik garantisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Litvanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette NATO'nun 5'inci maddesine vurgu yaparak, ABD için müttefiklerin savunmasının kutsal bir öneme sahip olduğunu söyledi. Üç Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya'yı kapsayan temaslarına başlayan Blinken, "Saldırıya uğraması durumunda NATO'nun her karış toprağını savunmaya hazırlıklıyız. Hiç kimse kararlılığımızı sınamaya kalkmasın" diye konuştu. NATO üyesi üç Baltık ülkesi, Rusya'nın askeri harekatını Baltık ülkelerine genişletmesinden endişe duyuyor.

TSİ 13.01 – Zelenskiy Batı'dan savaş uçağı istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uluslararası topluluktan Ukrayna'ya savaş uçağı temin etmelerini istedi. Rusya'dan petrol, petrol ürünleri ve diğer alanlarda ithalatın durdurulması çağrısı da yapan Zelenskiy, "Ukrayna işgali devam ederse ve Rusya Ukrayna ile ilgili planlarından vazgeçmezse, barış uğruna yeni bir yaptırım paketine ihtiyaç doğar" diye konuştu.

TSİ 12.14 – Ukrayna Rusya'nın "tahliye koridoru" önerisini reddetti

Ukrayna hükümeti, Moskova'nın Rusya ve Belarus'a tahliyeler için insani koridor açma teklifini reddetti. Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bunun kabul edilebilir bir öneri olmadığını belirterek, "Siviller Belarus'a gidip oradan Rusya'ya uçakla uçmayacak" dedi. Rusya'nın önerisi, Harkiv, Kiev, Mariupol ve Sumi kentlerinden sivillerin tahliyesi için TSİ 10.00'dan itibaren koridorların açılmasını içeriyordu. Rus RIA ajansının yayınladığı haritalara göre Kiev'den açılan koridor Belarus'a yönlendirilirken Harkiv'dekilerin sadece Rusya'ya geçişi mümkün olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözcüsü, Rusya'nın girişimini "tamamen ahlak dışı" olarak nitelendirerek, Moskova'yı "insanların acısını bir televizyon şovu için kullanma çabası" içinde olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Sözcü, "Bu insanlar Ukrayna vatandaşı ve Ukrayna içinde tahliye edilme hakkına sahip olmalılar" dedi.

Arşiv - Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-27 tipi savaş uçağı

TSİ 11.44 – Rusya: 4 uçak, 2 helikopter, 8 İHA düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava kuvvetlerine ait üç adet SU-27 ve bir adet SU-25 tipi olmak üzere dört savaş uçağı ile iki helikopter ve 8 adet insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, ayrıca Ukrayna hükümetinin, milliyetçi Azov taburu militanlarıyla birlikte Harkov'daki bir nükleer reaktörü havaya uçurup Rusya'yı suçlama planı yaptığını iddia etti.

TSİ 11.32 – Borrell: Ukrayna'dan kaçanların sayısı 5 milyonu bulabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bombardımanının devam etmesi durumunda ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısının 5 milyonu bulabileceğini kaydetti. Ukraynalı sığınmacıları kabul edecek ülkelere yardım için tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Daha fazla okula, daha fazla kabul merkezine, her şeyin daha fazlasına ihtiyacımız var" dedi. AB yetkilisi, Rusya'yı diplomatik olarak destekleyen ya da Moskova'yı eleştirmekten kaçınan ülkelere yardım harcamalarının da gözden geçirilmesini istedi.

TSİ: 10.30 – Çin: Rusya ile ilişkilerimiz kaya gibi sağlam

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin hala çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "İki halk arasındaki dostluk kaya gibi sağlamdır ve gelecekteki iş birliği alanları son derece geniştir" dedi. Yıllık basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamaktan ve "işgal" olarak nitelendirmekten kaçınan Vang, Batılı ülkelerden Rusya'nın "meşru güvenlik endişelerine" saygı göstermelerini istedi. Ukrayna'daki durumun karmaşık nedenlere dayandığını ve bir gecede oluşmadığını belirten Çin Dışişleri Bakanı, "Karmaşık sorunların çözümü, yangına körükle gitmek ya da ayrılıkları güçlendirmekten ziyade sükunet ve mantık gerektirir" diye konuştu. Bazı güçlerin Çin-AB ilişkilerinde istikrar istemediğini ve Çin'i tehdit olarak göstermeye çabaladığını söyleyen Vang, Avrupa Birliği'nin soğuk savaşa karşı çıkma noktasında Çin'e katılmasını beklediklerini kaydetti.

TSİ 09.30 Rusya'da 4 bin 600 gösterici gözaltında

Bağımsız gözlemci grubu OWD-Info'nun verdiği bilgilere göre, Rusya'da Pazar günü düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde en az 4 bin 600 kişi gözaltına alındı. Pazar günü 65 kentte Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini proteste etmek için gösteriler düzenlenediğini aktaran OWD-Info, Rusya'da işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınanların sayısının 13 bini geçtiğini duyurdu.

TSİ 09.00 Petrol fiyatları rekor seviyede

Rus petrolüne ambargo uygulanması planının gündeme gelmesiyle petrol fiyatları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 18'lik artışla 139,13 dolara ulaştı. Fiyatlardaki artış Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından geldi. Japon haber ajansı Kyodo da, Japonya'nın da Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı gündeme aldığını bildirdi.

TSİ 08.24 – Rus ordusu insani koridor için saldırılarına ara veriyor

Rus ordusunun, Ukrayna'nın pek çok kentinde halkın savaş bölgesini terk edebilmesi için insani koridorlar oluşturulmasına izin vereceği bildirildi. Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, bunun için Rus ordusu TSİ 10.00'dan itibaren geçici olarak saldırılarını durduracak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ricası ve savaştan etkilenen kentlerdeki durumun vahameti nedeniyle alınan kararın, aralarında başkent Kiev, Mariupol ve Sumy gibi pek çok kentte geçerli olacağı duyuruldu.

Reuters,AFP,dpa / ET,BÖ,BK,JD,SSB

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