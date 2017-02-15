+++Canlı Anlatım - Rusya: Ukrayna hükümetini devirmeye çalışmıyoruz

TSİ 13.01 Rusya: Ukrayna hükümetini "devirmeye" çalışmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna’da niyetlerinin hükümeti devirmek olmadığını açıkladı. Rus ordusunun misyonunun "mevcut hükümeti devirmek" olmadığını belirten Zaharova, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin işgalin başlamasından bu yana üç kez bir araya geldiğini hatırlatarak, bu müzakerelerde kısmen ilerleme sağlandığını ifade etti. Zaharova ayrıca, yaklaşık 140 bin Ukraynalının Rusya’ya kaçtığı bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ta sivillerin tahliyesine Rusya’nın işgali başlamadan önce start verilmişti.

Ukrayna'nın Sumi kentinden ayrılan insanlar - (08.03.2022)

TSİ 12.31 Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes 12 saat sürecek

Rusya ile Ukrayna gün boyunca ateşkes ve tahliye koridorları oluşturulması konusunda mutabık kaldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ateşkesin sabah 9’dan akşam 9’a kadar yoğun çatışmalara sahne olan altı bölgede süreceğini söyledi. Vereşçuk bu bölgeler arasında başkent Kiev, güneydeki Zaporijya ve Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki bazı bölgeleri saydı. Başkent yakınlarında bulunan İrpin ve Buşa’dan siviller Kiev’e nakledilecek.

TSİ 11.31 BM: Ukrayna’dan kaçanların sayısı 2,1 milyon ile 2,2 milyon arasında

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Rusya’nın işgali sonrasında Ukrayna’yı terk edenlerin sayısının 2 milyon 100 ile 2 milyon 200 bin arasında olduğunu açıkladı. UNHCR’den yapılan açıklamada henüz sürecin sonunun görünmediği belirtildi. Ukraynalı sığınmacıların büyük çoğunluğunun Polonya’da olduğu belirtiliyor. UNHCR Başkanı Filippo Grandi sığınmacıların Avrupa ülkelerine dağıtılmasındansa şu anda yapılması gerekenin sınırlarda gelenlere yardımcı olmak olduğunu belirtti. Grandi sığınmacı krizinde Moldova’nın özellikle kırılgan olduğunu belirtti.

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TSİ 11.20 - İngiltere Rus zenginlerine ait özel jetlere el koyabilecek

İngiltere, zengin Rus iş insanlarına ait olan ya da onlar tarafından kiralanan özel jetlere el koymayı mümkün kılan bir yaptırımı yürürlüğe soktu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yeni yaptırımla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Binlerce masum insan ölürken Putin’in yakın dostlarının hayatlarına normal bir biçimde devam etme imkanını boğacağız" ifadelerini kullandı.

BBC’nin haberine göre yeni düzenleme uyarınca Hampshire’daki Farnborough Havalimanı’nda bulunan bir uçakla ilgili soruşturma başlatıldı. Lüksemburg’da kayıtlı olan özel jetin, Rus sahipli olup olmadığı ya da bir Rus yolcu taşıyıp taşımadığı inceleniyor.

İngiltere daha önce Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.

TSİ 11.00 – Çin’den NATO’ya suçlama

Çin, Ukrayna savaşından NATO’yu sorumlu tuttu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, NATO’nun attığı hamlelerin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi "kırılma noktasına" getirdiğini söyledi. Zhao, günlük basın toplantısında ABD’ye Çin’in endişelerini ciddiye alma ve ülkenin hak ve çıkarlarının altını oymaktan kaçınma çağrısı yaptı. Sözcü Zhao’nun açıklamasına göre Çin Kızıl Haçı Ukrayna’ya 5 milyon yuan (yaklaşık 791 bin dolar) insani yardım yapacak.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo

TSİ 10.03 - ABD'den Çinli firmalara tehdit

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarına direnen Çinli firmalara da ihracat kısıtlaması getirilebileceğini söyledi. New York Times gazetesine bir mülakat veren Raimondo, Rusya’ya yarı iletken ve diğer modern teknolojiler temin eden Çinli firmaların ABD’den üretimde kullanmak için donanım ve yazılım alamayabileceğini söyledi. Raimondo söz konusu uygulamaya maruz kalabilecek firmalar arasında Çin’in en büyük yarı iletken şirketi olan Semiconductor Manufacturing International Corporation'ı (SMIC) saydı. SMIC halihazırda ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesinde yer alıyor. Bu durum ABD’li tedarikçi firmaların SMIC ile ticari faaliyette bulunmasını zorlaştırıyor. ABD, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan ihracat kısıtlamalarını baypas eden şirketleri de kara listeye alma tehdidinde bulunuyor.

Mariupol kentinden tahliye edilen siviller - (08.03.2022)

TSİ 09.42 - Ukrayna’da ateşkes saat 10’da yürürlüğe giriyor

Rus haber ajanslarının verdiği bilgilere göre Ukrayna’da ateşkes TSİ 10.00’da yürürlüğe giriyor. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkes sırasında Ukrayna’da çok sayıda "insani koridor" açılacağını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgali sırasında ilk resmi tahliye işlemi ateşkes yürürlüğe girmeden önce Sumi kentinde gerçekleşti. Ukrayna hükümet yetkilileri, önce 22 otobüslük ilk konvoyun Sumi’nin 175 kilometre güneyindeki Poltava’ya geldiğini, 39 otobüslük ikinci bir konvoyun da yolda olduğunu açıklamıştı. Daha sonra da Sumi’den yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

TSİ 09.05 - Saudi Aramco CEO’su Nasser savaşın enerji krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi şirketi Saudi Aramco’nun CEO’su Amin Nasser Ukrayna’daki savaşın küresel enerji krizini daha da kötü hale getirdiğini söyledi. Nasser devlet politikasını belirleyenlerin petrol ve doğal gaz endüstrisine karışık işaretler verdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Houston kentinde düzenlenen enerji konferansı CERAWeek’te konuşan Nasser "Petrol ve doğal gaz endüstrisinde yatırımların cesareti kırılırken, bizden üretimi artırmamız talep ediliyor" dedi. Nasser, tedarik sıkıntısını aşmak için mevcut üretim kapasitelerinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Polonya Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MiG-29 savaş uçakları

TSİ 08.40 - Pentagon Polonya'nın MiG-29 teklifini kabul etmedi

Washington, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Almanya'daki hava üssüne gönderme teklifini kabul etmedi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO bölgesinden muharebe uçaklarının bir savaş bölgesine gönderilmesinin "tüm NATO ittifakı açısından ciddi endişeler yaratacağı" belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konuyu ve lojistik zorlukları istişare etmeyi sürdüreceğiz ancak Polonya'nın teklifinin makul olduğuna inanmıyoruz" dedi. Kirby "Bizim açımızdan (planın hayata geçirilmesi yönünde) elle tutulur gerekçeler bulunduğu kesin değil" diye konuştu.

Pentagon'un bu açıklaması şaşkınlık yarattı zira Polonya'daki Rus yapımı uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunu daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gündeme getirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, "Bildiğim kadarıyla bu uçakları bize getirme planı bizimle önceden istişare edilmedi" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Polonya'nın teklifiyle ilgili soru işaretleri olduğunu ifade etti. Baerbock Bild-TV'ye yaptığı açıklamada Ukrayna savaşının NATO sahasına taşınmaması ve Batı'nın "savaşa dahil olduğu" yönünde bir bahane sunulmaması gerektiğini söyledi.

AFP,Reuters / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe