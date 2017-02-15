+++ Canlı Anlatım: Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’tan yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da barışı sağlayabilmek adına "gelecek 24 saatin" çok önemli olduğunu ifade etti.

TSİ 10.41 Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’tan yüzde 20’ye çıkardı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5’tan yüzde 20’ye çıkardığını açıkladı. Banka, bu acil önlemin Rus ekonomisinin durumunun "şiddetli bir biçimde değişmesi" nedeniyle alındığını belirterek, söz konusu hamle ile "mali destek ve fiyat istikrarı sağlanacağını ve vatandaşların tasarruflarının değer kaybetmekten korunacağını" öne sürdü. Dünya ülkelerinin Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle aldıkları yaptırım kararları nedeniyleRuble tarihi bir değer kaybı yaşıyor.

TSİ 08.48 AB’nin Rusya Merkez Bankasına ağır yaptırımları yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Merkez Bankası’na yönelik ağır yaptırımları yürürlüğe girdi. Rus finans kurumları ile işlem yasağını da içeren yaptırımlar Rus Merkez Bankası’nın AB’deki varlıklarının dondurulmasını da içeriyor. Başbakanlık Müsteşarı Jörg Kukies Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de benzer adımlar atacağını kaydetti.





TSİ 06.57 Biden müttefiklerle Ukrayna konusunda verilecek "ortak yanıtı" görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden Pazartesi günü müttefik ülkelerle Rusya'nın Ukrayna işgalini görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın müttefiklerle Ukrayna konusunda verilecek "ortak yanıtı koordine etmek" konusunda görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi. Açıklamada TSİ 19.15'te yapılacak görüşmeye hangi ülkelerin katılacağı belirtilmedi.

TSİ 03.31 Zelenskiy: Ukrayna’nın AB’ye üyelik olasılığını görüştüm

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın AB'ye üyelik olasılığı ve ülkedeki duruma dair bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Zelenskiy görüşmeden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımlar, mali yardımlar ve Ukrayna'nın olası AB üyeliği konularının konuşulduğunu aktardı.

TSİ 02.49 "Barış sağlamak için gelecek 24 saat çok önemli"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü. Downing Street'ten yapılan açıklamaya göre Zelenskiy Johnson'a, barışı sağlama konusunda gelecek 24 saatin çok önemli olduğunu ifade etti. Johnson'ın da İngiltere ve mütttefiklerinin Ukrayna'ya kendini savunmak için ihtiyacı olan ekipmanı ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiği kaydedildi.

TSİ 02.44 Belarus’un Rusya’nın yanında işgale katılacağı iddia edildi

Ukrayna haber ajansı Unian, Belarus’un Pazartesi sabahı Rusya ile birlikte Ukrayna'nın işgaline katılabileceğini iddia etti. Ancak ajansın, Belaruslu paraşütçü birliklerin sabah 5’te Ukrayna’ya gitmek için emir aldığına dair haberi doğrulanmış değil.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’nun Pazar günü kendisine işgale katılmayacağına dair garanti verdiğini söylemişti.



Reuters,AFP,AP / SSB,ET

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