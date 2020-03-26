 +++Canlı Anlatım: Rusya ülke dışına tüm uçuşları askıya aldı | DÜNYA | DW | 26.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

+++Canlı Anlatım: Rusya ülke dışına tüm uçuşları askıya aldı

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Rusya, ülke dışına tüm uçak seferlerini askıya aldı. Koronavirüsle ilgili güncel gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı

Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı

TSİ: 09.30 Rusya ülke dışına tüm uçuşları askıya aldı

Korona salgını nedeniyle önlemlerini artıran Rusya, yarından itibaren ülke dışına yönelik tüm uçak seferlerini iptal etme kararı aldı. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgiye göre uçak seferleri sadece ülke dışındaki Rus vatandaşlarının Rusya'ya getirilmeleri için gerçekleştirilecek. Yasak, iç hat seferlerini etkilemiyor.

Rusya resmi kaynakları, Çarşamba günü itibarıyla 658 kişinin enfekte olduğunu, üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının yayılmasını önlemek için önümüzdeki hafta tüm işyerleri ve eğitim kurumlarının da tatil edildiğini duyurmuştu.

New York

New York

TSİ: 09.10 ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçtiği açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan açıkmada, yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından ülke genelinde şimdiye kadar bin 30 kişi yaşamını yitirdi, 68 bin 500'den fazla kişi de enfekte oldu.

dpa,Reuters / TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Symbolbild Arztkittel und Stethoskop

Sağlık çalışanları anlatıyor: Silahsız cepheye sürülüyor gibi hissediyorum 26.03.2020

COVID-19 nedeniyle sağlık çalışanlarına korku ve çaresizlik hakim… Ailelerine virüs bulaştırma stresi ile ekipman yetersizliğinden can güvenliği endişesi yaşıyorlar. "Vatandaş cüzzamlıymışız gibi yaklaşıyor" diyorlar.

Coronavirus Frankreich Mülhausen medizinisches Personal transportiert Patienten

Koronavirüs Avrupa sağlık sistemlerini tehdit ediyor 25.03.2020

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa ülkelerinin sağlık sistemlerinin birkaç hafta içinde koronavirüs nedeniyle kapasite sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi.

Italien | Coronavirus: Leere Stühe und Tische in Venedig

+++Canlı Anlatım: Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bini geçti 25.03.2020

Koronavirüs salgınında tüm dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geride bıraktı. Salgın nedeniyle Türkiye'de okullar 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda okuyabilirsiniz.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres: Koronavirüs insanlık için bir tehdit

Koronavirüs salgınının insanlığı tehdit ettiğini söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, uluslararası toplumu yoksul ülkelere 2 milyar dolar değerinde insani yardımda bulunmaya çağırdı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  