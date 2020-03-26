+++Canlı Anlatım: Rusya ülke dışına tüm uçuşları askıya aldı

TSİ: 09.30 Rusya ülke dışına tüm uçuşları askıya aldı

Korona salgını nedeniyle önlemlerini artıran Rusya, yarından itibaren ülke dışına yönelik tüm uçak seferlerini iptal etme kararı aldı. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgiye göre uçak seferleri sadece ülke dışındaki Rus vatandaşlarının Rusya'ya getirilmeleri için gerçekleştirilecek. Yasak, iç hat seferlerini etkilemiyor.

Rusya resmi kaynakları, Çarşamba günü itibarıyla 658 kişinin enfekte olduğunu, üç kişinin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının yayılmasını önlemek için önümüzdeki hafta tüm işyerleri ve eğitim kurumlarının da tatil edildiğini duyurmuştu.

New York

TSİ: 09.10 ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçtiği açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan açıkmada, yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından ülke genelinde şimdiye kadar bin 30 kişi yaşamını yitirdi, 68 bin 500'den fazla kişi de enfekte oldu.

dpa,Reuters / TY,HS

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