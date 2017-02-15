+++ Canlı Anlatım: Rus ve Ukraynalı heyetler üçüncü tur için uzlaştı

TSİ 20.28 Rus ve Ukraynalı heyetler üçüncü tur için uzlaştı

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üçüncü tur görüşme yapmak için mutabakat sağladığı açıklandı. Ukrayna heyetinden bir müzakereci yaptığı açıklamada en kısa süre içinde heyetlerin yeniden bir araya geleceğini söyledi. Ukraynalı yetkili bugün yapılan ikinci tur görüşmelerde sivillerin tahliyesi için insani koridor şartı üzerinde uzlaştıklarını da belirtti.

TSİ 19.52 Gürcistan ve Moldova AB üyeliği için başvurdu

Ukrayna’nın ardından Gürcistan ve Moldova da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak için başvuruda bulundu. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ülkesinin AB’ye üye olmak için yaptığı resmi başvuruyu imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Barış ve refah içinde yaşamak ve özgür dünyanın bir parçası olmak istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı, "Bazı kararların alınması için zamana ihtiyaç duyulurken bazılarının hızlı ve kararlı alınması ve değişen dünyada ortaya çıkan fırsatların yakalanması gerekir" ifadesini kullandı. Moldova 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği’ne bağlıydı. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili de ülkesinin resmi başvurusunu yapmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gürcistan Avrupa’nın korunması ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen bir Avrupa ülkesi" açıklamasını yaptı. Rusya AB’nin doğuya doğru genişleme planlarına karşı çıkıyor.

19.29 Rus SVR Başkanı: Rusya Batı ile "soğuk" değil "sıcak" bir savaşta

Rusya’nın Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) Başkanı Sergey Naryshkin ülkesinin Batı ile yeni bir "Soğuk Savaş"ta değil "Sıcak Savaş’ta" olduğunu söyledi. SVR’in internet sayfasından açıklama yapan Naryskin, "Batılı siyasetçiler ve yorumcular halihazırda olup bitenleri 'Soğuk Savaş' olarak nitelendiriyor" dedi. Ancak SVR Başkanı’na göre tarihsel paralellikler yok. Bunu, "Çünkü Rusya 20. yüzyılın ikinci yarısında Batı ile uzaktaki bölgelerde savaştı ve savaş şimdi ülkemizin sınırına ulaştı. Bunun için kesinlikle 'soğuk' değil oldukça 'sıcak" ifadesini kullandı.

19:00 Zelenskiy daha fazla askeri yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Batılı ülkelerden Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapmalarını istedi. Zelenskiy Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenerek, "Eğer Ukrayna hava sahası üzerinde uçuşa yasaklı bölge ilan edecek gücünüz yoksa o zaman bana uçak verin!" dedi. Rusya’nın operasyonlarının kendileri ile sınırlı kalmayacağını öne süren Zelenskiy, "Biz olmazsak Tanrı korusun, sonra Letonya, Litvanya ve Estonya gelecek. Berlin Duvarı’na kadar... İnanın bana" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le doğrudan müzakereler yürütmeyi istediğini de söyleyen Zelenskiy, "Putin’le konuşmalıyım. Çünkü bu, savaşı bitirmek için tek yol" dedi.

TSİ 18.46 AB Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukrayna’da savaş nedeniyle kaçan sığınmacıları hızlı ve bürokratik engeller olmadan alma konusunda uzlaştı. Uzlaşma haberini AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu temsilcisi Ylva Johansen Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Johansson mesajında uzlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirerek, "AB Ukrayna’daki savaştan kaçanları geçici olarak koruyacak. AB hayat kurtarmak için birarada" ifadesine yer verdi.

TSİ 18.10 BM: Savaşın ilk haftasında 249 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk haftasında 249 sivilin yaşamını yitirdiğini, 553 sivilin de yaralandığını açıkladı. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ölümlerinin 24 Şubat sabahından dün gece yarısına kadar süreyi kapsadığını belirtti.

TSİ 18.05 Avrupa’dan 25 çevre örgütü: Rusya’dan enerji ithalatı durdurulsun

Avrupa’dan 25 çevre örgütü Rusya’dan dogal gaz ve petrol ithalinin hemen durdurulmasını talep etti. Çevre örgütlerinin ortak kaleme aldığı açıklamada, "Avrupa Birliği Putin’in Ukrayna’ya açtığı savaşı finanse etmemek için Rus petrol ve doğal gazına ambargo uygulamalı" görüşüne yer verdi. Çevre örgütleri bu kararın enerji fiyatlarını artııracak olmasına rağmen, "Rusya’nın askeri saldırganlığının özel önlemleri zaruri kıldığını" vurguladı. Avrupa Birliği doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan ithal ediyor.

TSİ 17.52 Ukrayna: Avrupa Rus doğal gazını almaya son vermek zorunda

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluşenko Avrupa’nın Rus Gazprom şirketinden doğal gaz almaya son vermek zorunda olduğunu söyledi. Reuters’e konuşan Enerji Bakanı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine rağmen Rus doğal gazının Avrupa’ya sevkiyatının artarak devam ettiğini belirtti.

TSİ 17.01 Ukrayna, Rusya’ya ait mal ve emlaklara el koyabilecek

Ukrayna Parlamentosu Rus devleti ve vatandaşlarına ait mallara el konulmasını öngören yasayı onayladı. Söz konusu yasa Rus devleti ve Rusya vatandaşlarına ait emlakların da bu kapsama alınmasını sağlıyor. Ukrayna hükümeti bu konuda öneride bulunabiliyor ancak kararın Güvenlik Konseyi’nce onaylanması gerekiyor.

TSİ 16.38 Ukrayna: Çernihiv’e düzenlenen saldırıda 33 kişi öldü

Ukrayna, Rusya’nın ülkenin kuzeyindeki Çernihiv bölgesine düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkadı. Çernihiv Valisi Viacheslav Çaus yaptığı açıklamada, hava saldırısında iki okul ile çok sayıda evin hedef alındığını söyledi. Ukraynalı yetkililer saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

TSİ 16.22 Habeck: Almanya Rusya’dan kısa vadede enerji ithal etmek zorunda

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Almanya’nın kısa vadede Rusya’dan enerji ithal etmek zorunda olduğunu söyledi. Federal koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeşiller'in üyesi ve eski eş başkanı olan Bakan Habeck, bu nedenle ithalat için yolların açık bırakılacağını belirtti. Enerji ithalatında çeşitliliğe gidilmesinin hedeflendiğini ifade eden Habeck, ancak bunun henüz başarılamadığını söyledi. Almanya’nın daha uzun süre yüksek enerji fiyatlarına hazırlıklı olması gerektiğini belirten Habeck, şu an kısa vadede ortaya çıkan aşırı fiyat artışının ise uzun vadeli olmayacağını vurguladı.

Arşiv - Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşüyor (26.06.2020)

TSİ 16:00 Kremlin’den Putin-Macron görüşmesine dair açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in görüşmede Macron’a Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarının amacının ülkenin silahsızlandırılması ve tarafsız bir statüye kavuşturulması olduğunu ilettiği belirtildi. Putin ayrıca Kiev’in müzakereleri geciktirmeye yönelik her girişiminin, Moskova’nın talep listesine yeni bir madde daha eklemesine neden olacağını ifade etti.

TSİ 15:13 Ukrayna ile Rusya arasında ikinci tur görüşme

Ukrayna, Rusya ile ikinci tur müzakerelerin bugün TSİ 17:00’de Belarus’ta yapılacağını açıkladı. Ukrayna heyeti görüşmelerde özellikle insani yardımların ülkeye ulaştırılması için bir koridor oluşturulması konusunu görüşmek istediğini belirtti. Belarus resmi haber ajansı Belta, Rus heyeti başmüzakerecisi Vladimir Medinskij’in ikinci tur görüşmelerin TSİ 15:00’te başlayacağı açıklamasını duyurmuştu. Pazartesi günü yapılan ilk tur görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.

AFP, Reuters,dpa / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe