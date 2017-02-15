+++Canlı Anlatım: Rus güçleri Kiev'i kuşatmaya çalışıyor

TSİ 11:41 - Sivillerin tahliyesi için yeni insani koridorlar planlanıyor

Kiev, Cumartesi günü çatışmaların olduğu şehirlerden sivillerin tahliyesi için bir dizi yeni insani koridor açılacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, Zaporijya’dan yardım malzemeleri taşıyan bir konvoyun kuşatma altındaki Mariupol’a doğru yola çıktığını belirtti. Bu, siviller için Azak Denizi kıyısındaki kente ulaşma yönündeki beşinci girişim. Daha önce üzerinde anlaşılan insani koridorların uygulamaya konulamamasından taraflar birbirini sorumlu tutmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Danışmanı Mikhailo Podolyak da sivillerin tahliyesi için 79 otobüs ve iki kamyondan oluşan konvoyun Sumi'ye gönderildiğini söyledi.

TSİ 10.40 Roskosmos: Uluslararası Uzay İstasyonu düşebilir

Rusya uzay ajansı Roskosmos Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Dünya'ya düşebileceğini açıkladı. Roskosmos Genel Direktörü Dimitri Rogozin yaptırımların ISS'te hizmet veren Rus uzay gemilerinin faaliyetlerini kesintiye uğratabileceğini ifade etti. Rogozin bunun bir sonucu olarak istasyonun yörüngesini düzelten Rus segmentinin etkilenebileceğini söyledi. Rogozin bu durumun 500 ton ağırlığındaki yapının "denize ya da karaya" düşmesine neden olabileceğini belirtti.



TSİ 10.20 Almanya'daki Ruslara yönelik ayrımcılık endişesi

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Almanya'daki Ruslara yönelik ayrımcılıktan dolayı endişeli olduğunu belirtti. Funke Medya Grubu'na bir açıklama yapan Alabali-Radovan "İnsanlar sokakta Rusça konuşmaktan çekiniyor. Bu beni endişelendiriyor" dedi. Rus marketlerine saldırılar olduğunu, çocukların okullarda hakarete uğradığını söyleyen Alabali-Radovan "Buna müsamaha gösteremeyiz" dedi. Federal Hükümet'in Irkçılıkla Mücadele Sorumlusu olarak da görev yapan Alabali-Radovan Ukrayna'daki savaşın Rusların değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı olduğunu söyledi. Alabali-Radovan ayrıca "Almanya Ukrayna'dan kaçan tüm insanlara koruma sağlayacak" dedi. Almanya'ya şimdiye kadar Ukrayna'dan 100 binden fazla sığınmacının geldiği tahmin ediliyor.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan

Berlin’in Marzahn semtindeki bir Rus-Alman okulu, Cuma sabahı kundaklama girişimine hedef olmuştu. Okulun spor salonunda başlayan yangın, erken fark edilerek kimse yaralanmadan kontrol altına alınabilmişti.



TSİ 09:33 - Rus ordusu Kiev’e ilerleyişini sürdürüyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev yönündeki ilerleyişi devam eden Rus ordusunun kenti kuşatmaya çalıştığı belirtiliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus güçleri başkente 25 kilometre uzaklığa kadar ilerledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mikhailo Podolyak kentin Rus güçlerine karşı savaşmaya hazır durumda olduğunu ve sonuna kadar da direnişi sürdüreceklerini belirtti.

Kiev’in kuzeybatısındaki kentler günlerdir yoğun Rus bombardımanına hedef oluyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev’i bloke etmek amacıyla kentin batısındaki ve kuzeybatısındaki direnişi kırmaya çalıştığını açıklamıştı. Ukrayna askerleri, Rus ordusunun kuzeydoğudan da ilerleyişini sürdürdüğünü kaydetti.

Ülkenin doğusundaki saldırılar da yoğunlaşıyor. Ukrayna basını, Cumartesi sabahı Kiev’in yanı sıra Odessa, Dinyeper ve Harkiv'de Rus hava saldırılarına karşı sirenlerin çaldığını bildirdi. Bir sanayi şehri olan Dinyeper ilk kez saldırılara hedef olurken, özellikle liman şehri Mariupol’da çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor. Kuşatma altındaki Çernihiv ve Sumi de Rus bombardımanına uğradı.

AFP / SÖ,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe