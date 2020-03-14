+++Canlı Anlatım: Robert Koch Enstitüsü risk bölgesini genişletti

TSİ 11:07 BM personeli evden çalışacak

Birleşmiş Milletler’in (BM) New York’taki genel merkezinde görev yapan yaklaşık 3 bin kişilik personelin neredeyse tamamı pazartesi gününden itibaren evden çalışacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, mutlaka merkeze gitmesi gereken kişiler dışında herkesin evden çalışacağını açıkladı. Sözcü, Güvenlik Konseyi toplantıları, genel kurul toplantıları ve diğer kurulların yapılmaya ise devam edileceğini bildirdi.

TSİ 11:03 Apple Çin’in dışındaki tüm mağazalarını kapatıyor

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Çin dışındaki diğer ülkelerde bulunan tüm Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı.

TSİ 10:33 Vietnam Avrupalılara sınırlarını kapatıyor

Vietnam, Schengen Antlaşması'na dahil olan Avrupa ülkeleri ve İngiltere’den gelen vatandaşların pazar gününden itibaren ülkeye girişlerine izin vermeyecek. Dışişleri Bakanlığı bunun yanı sıra tüm vize işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

TSİ 09:09 Coronavirus yardım paketi Amerikan Kongresi’nden geçti

Amerikan Kongresi aileler için öngörülen milyarlarca dolarlık yardım paketini 40'a karşı 363 oyla kabul etti. Paket önümüzdeki hafta başında Amerikan Senatosu’nda görüşülecek. ABD Başkanı Trump, Cuma günü koronavirüs salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etmişti.

TSİ 09:09 Alman Sağlık Bakanı'ndan tatilcilere evde karantina çağrısı

Almanya Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle İtalya, Avusturya ve İsviçre’den dönen tatilcilere evde kalmaları çağrısı yapıldı. Bakan Jens Spahn Twitter üzerinden yaptığı çağrıda "Eğer 14 gün içerisinde İtalya, İsviçre ya da Avusturya’ya gittiyseniz. Diğer insanlarla gereksiz temastan kaçının ve iki hafta boyunca evde kalın" ifadelerine yer verdi. Spahn bu tedbirin "hastalık semptomu gösterip göstermemekten bağımsız" olarak alınması gerektiğine de dikkat çekti.

TSİ 09.09 Yeni Zelanda'dan karantina kararı

Başbakan Jacinda Ardern pazartesi günü yerel saatle 00:00’dan itibaren diğer ülkelerden Yeni Zelanda'ya gelen kişilerin iki hafta süreyle karantinaya alınmasını istedi. Karantina sadece yabancı ülke vatandaşlarına değil Yeni Zelanda vatandaşlarına da uygulanacak. Sadece Pasifik Okyanusu’ndaki adalardan gelen kişiler karantinadan muaf olacak. Bu adalarda henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi.

TSİ 09:09 Robert Koch Enstitüsü risk bölgesini genişletti

Almanya'da salgın hastalıklar konusundaki yetkili Robert Koch Enstitüsü yeni koronavirüs için risk bölgesi sayılan noktalara İspanya’nın Madrid kenti ve Avusturya’nın Tirol eyaletini de ekledi.

dpa / BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe