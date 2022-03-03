+++Canlı Anlatım- Putin: Komşularımıza karşı kötü niyet taşımıyoruz

TSİ 15.11 AB Komisyonu, Rusya ve Belarus ile çevre ve bilim alanlarındaki iş birliğini askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya ile çevre koruma ve araştırma alanlarındaki iş birliğini askıya aldı. AB Komisyonu'ndan cuma günü yapılan açıklamada, Rusya ve müttefiki Belarus ile milyonlarca euroyu bulan iş birliklerinin durdurulduğu belirtildi. AB, Rusya'da sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen 178 milyon euroluk sekiz projeye fon sağlıyordu. Belarus'ta ise toplam 257 milyon euroluk iki proje AB tarafından destekleniyordu. AB Komisyonu, Rusya ile araştırma, bilim ve inovasyon alanlarında yürütülen iş birliklerinin de şimdilik sona erdirildiğini duyurdu.

TSİ 14.37 Putin: Komşularımıza karşı kötü niyet taşımıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkelere seslenerek tansiyonu yükseltmeme çağrısında bulundu. Putin televizyonda yaptığı açıklamada, "Komşularımıza karşı kötü niyet taşımıyoruz. Ve onlara gerilimi artırmamalarını, kısıtlamalar getirmemelerini tavsiye ederim. Biz tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeyi de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. "Biz ilişkilerimizi zorlaştırmak veya kötüleştirmek için neden görmüyoruz" diyen Putin, bütün eylemlerinin "dostane olmayan, Rusya Federasyonu'na karşı faaliyetlere bir yanıt" olduğunu ifade etti.

TSİ 14.20 BM, Ukrayna'daki insan hakları ihlallerini incelemek için komisyon kuracak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan ve bu saldırılar sırasındaki insan hakları ihlali iddialarının araştırılması için bir komisyon kurulmasını öngören karar tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. Cuma günü Cenevre'de yapılan oylamada Konsey'e üye 47 ülkenin 32'si lehte, 2'si aleyhte oy kullanırken, 13 ülke de çekimser kaldı. Oylamada, Rusya'nın yanı sıra Eritre karar tasarına karşı oy kullandı. Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Yevheniya Filipenko, oylama öncesindeki açıklamasında "Rusya'nın işlediği suçların belgelenebilmesi ve soruşturulması ile sorumluların bulunabilmesinin" ortak görev olduğunu söyledi. Rusya ise sivilleri hedef aldığı yönündeki iddiaları reddediyor.

TSİ 14.05 Ukrayna: Mıkolayiv'de Rus birliklerin ilerlemesi durduruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin askeri danışmanı Oleksiy Arestoviç, ülkenin güneyindeki Mıkolayiv kentinde Rusların ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı. Arestoviç'in açıklamasından kısa bir süre önce yerel yetkililer ise Rus birliklerinin kentteki tersaneye girdiğini duyurmuştu. Arestoviç, "Düşmanın saldırılarının geleceğine ilişkin temkinli bir iyimserlik içinde olabiliriz, diğer bölgelerde de durduracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TSİ 13.17 UAEK: Zaporijya nükleer santralinde reaktör hasar görmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer güç santrali tesislerindeki bir binanın vurulmasının ardından reaktörlerin hasar görmediğini söyledi. Grossi, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında nükleer tesislerin Rus füzesi ile vurulduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Grossi, Ukraynalı personelin nükleer tesislerin faaliyetini sürdürmesini sağladığını ancak santral kontrolünün Rus güçlerinde olduğunu kaydetti. Grossi, ayrıca Ukrayna'daki Zaporijya nükleer tesislerine giderek incelemelerde bulunmaya da hazır olduğunu bildirdi. Bu konuda Ukraynalı ve Rus yetkililerle temasta olduğunu belirten Grossi, çabalarını siyasi bir arabuluculuğu hedeflemediğini, sadece Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine odaklandığını ifade etti.

TSİ 12.42 Zelenskiy: Şimdiye kadar 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, şimdiye kadar 9 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Rusya'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada ise çatışmalarda 498 Rus askerinin öldüğü belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı televizyondan yayınlanan konuşmasında doğrudan Rus halkına seslenerek, Zaporijya nükleer güç santraline yönelik saldırının ve santrale Rus güçleri tarafından el konulmasının protesto edilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Rus halkı, size seslenmek istiyorum: Bu nasıl mümkün oluyor? 1986 yılında Çernobil felaketine karşı birlikte mücadele etmiştik" şeklinde konuştu.

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısını yineleyen Zelenskiy, sadece uçuşa yasak bölgenin Rus ordusunun nükleer tesisleri bombalamasını engelleyebileceğini söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın kasten alt yapıyı ve yerleşim yerlerini bombaladığını öne sürdü.

TSİ 12.38 Çernihiv'deki saldırılarda can kaybı 47'ye çıktı

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yönelik Rusya'nın dün düzenlediği hava saldırılarında Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre 47 kişi yaşamını yitirdi. Dün yapılan açıklamalarda ülkenin kuzeyindeki kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 33 olarak bildirilmişti.

TSİ 12.16 Rus polisi insan hakları merkezi Memorial'ın bürolarında arama yaptı

Rus emniyet güçleri, Aralık ayı sonunda yasaklanan insan hakları kuruluşu Memorial'ın bürolarında arama yaptı. Memorial'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, kuruluşun Moskova'daki iki bürosunun arandığı belirtildi. Aramanın neden yapıldığına dair bilgi verilmedi. Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya saldırılara başlamasından bu yana Rus hükümeti, Kremlin muhaliflerine yönelik tutumu sertleştirdi. Memorial, uluslararası protestolara rağmen geçen Aralık ayının sonunda mahkeme kararı ile yasaklanmış, insan hakları merkezinin kapatılması talimatı verilmişti. Memorial, eski Sovyet liderlerinden Stalin dönemindeki insan hakları ihlallerine ilişkin araştırmalar yapıyordu.

TSİ 12.01 Blinken: Rusya ile çatışma aramıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada transatlantik ittifakın savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak, Rusya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi. "Biz çatışma aramıyoruz" diyen Blinken, "Fakat çatışma bize gelirse, bunun için hazırız ve NATO topraklarının her karışını savunuruz" ifadelerini kullandı. Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılarını da kınadı. Blinken, "Ve gece boyunca nükleer güç santraline saldırı düzenlendiğine dair haberler olduğunu gördük. Bu, savaşın ne kadar dikkatsizce yürütüldüğünü, savaşın sona ermesi gerektiğini, Rusya'nın tüm birliklerini geri çekmesinin önemli olduğunu ve diplomatik çabalar için iyi niyetle gayret göstermesi gerektiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Mariupol

TSİ 11.37 İngiltere: Mariupol'de kontrol hâlâ Ukrayna ordusunda

İngiltere Savunma Bakanlığı, istihbarat bilgilerine dayandırdığı açıklamasında liman kenti Mariupol'un kontrolünün hâlâ Ukrayna ordusunda olduğunu, ancak Rus birliklerinin kenti abluka aldığını belirtti. Açıklamada, kentteki sivil alt yapının Rus askerlerinin ateşi altında olduğu da kaydedildi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklama da ise Rus birliklerinin başkent Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürdüğü, "İşgalcilerin Kiev'i ablukaya almak için çaba gösterdiği" belirtildi. Açıklamada, kentteki çatışmalar hakkında bilgi verilmedi. Kiev'de gece boyunca sirenlerin çaldığı aktarılmıştı.

TSİ 11.02 Ordu hakkında "yalan haber" yayanlara ceza öngören düzenleme kabul edildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Rus silahlı kuvvetleri hakkında "yalan haber" yayanlar hakkında hapis cezası verilmesini öngören yasal düzenleme kabul edildi. Duma'da Cuma günü kabul edilen yasal düzenlemeye göre ordu hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgiler" yayanlar hakkında para cezasının yanı sıra 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

TSİ 10.53 Almanya Dışişleri Bakanı: Putin kendi ülkesini de yıkıma sürüklüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Ukraynalıları kaderlerine terk etmeyeceğiz" dedi. Yeşiller partili Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik savaşı ile "kendi ülkesini de yıkıma" sürüklediğini belirtti. Baerbock, Putin'in "ortak tutumun süreceğini ve Rusya'nın dünyada yalnızlaşacağını" göz önünde bulundurması gerektiğini altını çizdi. Baerbock, Brüksel'de NATO, G7 ve Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının toplantılarına katılacak.

TSİ 10.34 Rusya, Deutsche Welle'nin internet sayfasına erişimi engelledi

Rusya medya denetleme kurumu Roskomnadsor Cuma günü yaptığı açıklamada Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin yanı sıra İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngilizce-Rusya yayın yapan online gazete Medusa ve Radio Free Europe/Radio Liberty'nin Rusça servisinin yayınlarına erişimin "kısıtlandığını" duyurdu. Rus hükümetinin, Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlattığından beri eleştirel ve muhalif yayınlara yönelik tutumunu sertleştirdiği dikkati çekiyor.

TSİ 10.15 Türkiye'deki yazar, gazeteci ve sanatçılardan ortak açıklama

Türkiye'de 130'dan fazla yazar, gazeteci ve sanatçı, Ukrayna'daki savaşa karşı bir bildiri yayınladı. Ahmet Tulgar, Ahmet Ümit, Aslı Erdoğan, Buket Uzuner, Gün Zileli, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Karin Karakaşlı, Metin Uca, Orhan Alkaya, Şükrü Erbaş, Tuğrul Eryılmaz, Tuna Kiremitçi, Umay Umay, Vedat Sakman, Yıldırım Türker gibi isimlerin de imzaladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Biz, Türkiye'den yazar ve sanatçılar, Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki emperyal istila girişimini, "ama"sız bir kararlılıkla kınıyor ve reddediyoruz.

Yeryüzünü savaş aygıtlarının boyunduruğu altına almaya çalışan bütün devlet ittifaklarına karşı, halkların dayanışma kudretini önceliyoruz.

Direnen Ukrayna halkı nezdinde savaş lanetini ve ortak kültürel değerlerimize yönelen ırkçı saldırganlığı tereddütsüz reddeden insanlığı kucaklıyoruz."

TSİ 10.04 Ukrayna: Nükleer santralde Rus askeri güçler kontrolü sağladı

Ukraynalı yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya nükleer güç santralinin Rus askeri güçlerin eline geçtiğini duyurdu. Yerel yetkililer tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, nükleer santral çalışanlarının reaktörlerdeki durumu takip ettiği, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santralinin güvenliğin gerektirdiği şekilde faaliyetini sürdürmesi için çaba gösterildiği ifade edildi. Ukrayna, Rus birliklerinin cuma sabah erken saatlerde nükleer santrale saldırması sonucu beş katlı eğitim binasında yangın çıktığını, ancak yangının kısa süre içinde söndürüldüğünü bildirmişti.

TSİ 09.54 UAEK: Temel donanımlar yangından etkilenmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Ukraynalı yetkililerden edinilen bilgilere göre, gece vurulan Zaporijya nükleer güç santralinin "temel donanımlarının" yangından etkilenmediğini ve bölgede radyasyon seviyesinde değişiklik kaydedilmediğini bildirdi.

UAEK, "Ukraynalı yetkililer çıkan yangından nükleer tesislerin 'temel donanımlarının' etkilenmediğini ve personelin hasarı azaltıcı önlemler aldığını söyledi. Tesislerdeki radyasyon seviyesinde değişiklik kaydedilmediği belirtildi" ifadelerini kullandı.

TSİ 09.07 Rusya, BBC ve Radio Liberty'nin yayınlarına erişimi kısıtladı

Rus medya denetleme kurumu, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Rusça servisi, Prag merkezli ABD'li yayın kuruluşu Radio Liberty ve İngilizce-Rusça yayın yapan online gazete Meduza'ya erişimi kısıtladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, BBC'nin Rusya'daki siyasi durumu ve güvenliği baltaladığını öne sürmüştü.

Zaporijya nükleer santrali

TSİ 08.23 Nükleer santraldeki yangın söndürüldü

Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santralinde çıkan yangın söndürüldü. Ukrayna afet koruma kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 06.20'de söndürüldüğü belirtildi. Yangında kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Yangının eğitim amaçlı kullanılan bir binada çıktığını belirten Ukraynalı yetkililer, reaktörlerin yangından etkilenmediğini bildirdi.

TSİ 06.30 ABD Enerji Bakanı: Tesis civarında radyoaktivite artmadı

ABD Enerji Bakanı Jenniver Granholm, Zaporijya nükleer santralin reaktörlerinin kapatıldığını, tesis civarında radyoaktivitenin arttığına dair tespitte bulunulmadığını açıkladı.

TSİ 05.40 ABD Başkanı Biden'den Rusya'ya çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya nükleer santral civarındaki askeri eylemlerine son verme ve tesislere itfaiye ekiplerinin girilmesine izin verme çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Biden'in ABD Enerji Bakanlığı'ndan da durum hakkında bilgi aldığı kaydedildi

TSİ 05.20 UAEK, radyoaktivitenin artmadığını duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'deki durumdan derin endişe duyduğunu bildirdi. Grossi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durum nedeniyle Ukraynalı yetkililerle temasa geçtiğini belirtti. UAEK, Ukraynalı nükleer enerji yetkililerinin verdiği bilgilere göre reaktörler çevresinde radyoaktivitenin artmadığını bildirdi. UAEK Başkanı Grossi, şiddete son verilmesi çağrısında bulunarak, eğer gerçekten reaktör isabet aldıysa doğabilecek tehlike konusunda uyarıda bulundu.

TSİ 05.13 Zelenskiy Rusya'yı "nükleer terör" ile suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı "nükleer terör" ile suçladı. Zelenskiy Telegram kanalı üzerinden yayınladığı video mesajında dünyada hiçbir ülkenin nükleer tesisleri vurmadığını belirterek, "Terör devleti şimdi de nükleer teröre başladı" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil'deki nükleer felaketi tekrarlamaya çalıştığını öne sürdü.

TSİ 04.30 Kuleba: Rus ordusu Zaporija nükleer santralini vuruyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Zaporijya nükleer santralinin Rus ordusunun ateşi altında olduğunu duyurdu. Kuleba Twitter'da "Rus ordusu her yönden Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı vuruyor" dedi. Yangın çıktığını belirten Kuleba, nükleer reaktör patlarsa, vereceği hasarın Çernobil'den 10 kat büyük olacağını ifade etti.

AFP, dpa, Reuters/JD, EC

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