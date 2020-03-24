 +++Canlı Anlatım: Prens Charles da koronavirüse yakalandı | DÜNYA | DW | 25.03.2020

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım: Prens Charles da koronavirüse yakalandı

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin artırılmasına rağmen dünya genelinde Covid-19 nedeniyle can kaybı 20 bine yaklaştı. Türkiye'de de vaka sayısı artıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Prens Charles

Prens Charles

TSİ 13.50: İspanya'da ölü sayısında rekor artış

İspanya'da koronavirüsten son 24 saatte 738 kişi daha hayatını kaybetti. Bu, ülkede salgın nedeniyle yaşanan can kaybında bir günde kaydedilen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da şu ana kadar COVID-19 hastalığından 3 bin 434 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayısı ise 47 bin 610.

TSİ 13.35: Prens Charles da koronavirüse yakalandı

Birleşik Krallık'ta Prens Charles'ın da koronavirüse yakalandığı bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 71 yaşındaki Galler Prensi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Coronavirus Russland Moskau Präsident Putin besucht Krankenhaus

TSİ 13.00: Rusya'da karantina ihlaline 7 yıla kadar hapis

Rusya, karantina düzenlemelerini ihlal edenlere ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor.

Rusya parlamentosuna sunulan kanun teklifinde, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamalara uymayanlarına 500 bin ruble (Yaklaşık 41 bin TL) ile 2 milyon ruble (Yaklaşık 165 bin 700 TL) arasında para cezası verilmesi öngörülüyor. 

İhlali gerçekleştiren kişinin, bir başkasının ölümüne neden olması ya da diğer insanlara kasten virüs bulaştırması hâlindeyse bu kişi beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. İki ya da daha fazla kişinin ölümüne neden olanlara ise yedi yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Parlamentonun alt kanadı Duma'nın başkanı Viyaçeslav Volodin ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinden bir başka milletvekili tarafından sunulan kanun teklifinin önümüzdeki hafta onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Iran Coronavirus

TSİ 12.38: İran'da 143 kişi daha öldü

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 27 bin 17 olarak açıklandı.

Suleyman Soylu

Suleyman Soylu

TSİ 12.10: Soylu: Şimdilik sokağa çıkma yasağı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açıklama yaptı. Soylu, "Vatandaş kendi olağanüstü hâlini ilan ederse, daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

TSİ 11.30: Türkiye 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınında Türkiye'ye 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldiğini ancak bunların büyük bölümüne olumsuz yanıt verildiğini söyledi.

Şu ana kadar 17 ülkeye tıbbi yardım gönderildiğini açıklayan Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye'nin ihtiyaçları gözetilerek hareket edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Öncelikle kendi ihtiyacımızı tespit edip üretim fazlası olursa onu verebiliriz" diye ekledi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden 32 vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, sekiz ülkeden getirilen 2 bin 721 öğrencinin de 14 gün karantinada kalacağını ifade etti.

dpa,Reuters / CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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