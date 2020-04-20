+++Canlı Anlatım: Pekin'de önlemler yeniden artırılıyor

TSİ 11.00 Pekin'de önlemler yeniden artırılıyor

Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüsün şehir dışından yeniden şehre taşınması olasılığına karşı önlemler bir kez daha sıkılaştırılıyor. Alınan karara göre Pekin'e gelenler iki haftalık bir karantinanın ardından ayrıca bir hafta daha evlerinde gözetim altında tutulacak. Böylece şehir dışına çıkan Pekinlilerin dönüşlerinden itibaren üç hafta boyunca kamusal hayata katılmalarına izin verilmeyecek. Çin hükümeti, virüs salgınının kontrol altına alındığını belirtiyor ancak seyahat eden kişiler aracılığıyla yeniden yükselmesinden endişe ediyor. Yabancıların şu anda Çin'e giriş yapmasına izin verilmiyor.



TSİ 09.15 Uzmanlardan dezenfektan uyarısı

Koronavirüs salgınıyla birlikte gündelik yaşamın parçası haline gelen dezenfektanlar fazla ya da yanlış kullanıldığında yarardan fazla zarar verebiliyor. Japon uzmanlar, dezenfektan kullanımlarına bağlı olarak meydana gelen kazaların sayılarında son zamanlarda artış olduğunu bildirdi. Virüsleri etkisiz hale getirmek için kullanılan dezenfektanların yüksek oranda alkol içermelerinden dolayı yanma ve zehirlenmelere yol açabileceğini belirten uzmanlar, özellikle su olduğu düşünülerek içilmesi sonucunda zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundular. Japon televizyon kanalı NHK, Ulusal Zehirlenmeler Bilgilendirme Merkezi'ne dayandırdığı bir haberinde plastik su şişelerinde muhafaza edilen ve üzerinde herhangi bir uyarı bulunmayan dezenfektanları su zannederek içenlerin sayılarında artış olduğunu duyurdu. Uzmanlar dezenfektanların özgün kaplarından başka şişelere boşaltılması halinde bu şişelerin üzerine mutlaka içeriğinin de yazılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca su şişelerine konulan dezenfektanların buzdolabında saklanmaması ve çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurulması da tavsiyeler arasında.

TSİ 08.10 Evde kalmak ev içi şiddeti tırmandırıyor

Koronavirüs salgınının hızını kesmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ev içi şiddet olaylarında artışa yol açtı. Almanya'da ev içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik faaliyet gösteren danışma ve yönlendirme hattına çok sayıda başvurunun yapıldığı belirtildi. Aile Bakanı Franziska Giffey'in sözcüsü, geçtiğimiz hafta telefon hattına gelen ihbarlarda iki hafta öncesine göre yüzde 17,5 artış olduğunu söyledi. Sözcü, benzer karşılaştırmaların düzenli olarak yapıldığını belirterek son zamanlarda kaydedilen artışın belirgin olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Giffey de hafta başında korona kriziyle bağlantılı olarak telefon hattına yönelik ilginin arttığını belirtmiş, ailelerin özellikle sınırlı bir alanda stres altında yaşamalarının ev içi şiddeti tırmandırdığını kaydetmişti.

TSİ 07.05 Salgında son durum

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyanın neredeyse bütün ülkelerine yayılan yeni tür koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı hız kesmiyor. Pandemiyle ilgili verileri derleyen ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bu sabah itibarıyla ABD'de 45 bin 63, İtalya'da 24 bin 648, İspanya'da 21 bin 282, Fransa'da 20 bin 796, İngiltere'de 17 bin 337 ve Almanya'da 5 bin 86'ya çıktığını açıkladı. JHU, Türkiye'de salgından dolayı şimdiye dek 2 bin 259 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Üniversite dünya genelinde koronavirüse bağlı ölüm sayısını ise 177 bin 445 olarak açıkladı.

DW,dpa/TY,HS

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