+++Canlı Anlatım: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak

TSİ 19:49: Polonya'da koronavirüs vakalarının sayısı bini geçti

Polonya Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini duyurdu. Vaka sayısı da 1031 olarak açıklandı.

TSİ 19.32: İsviçre'de can kaybı 103'e yükseldi

İsviçre'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada ülkedeki toplam vaka sayısı da 9 bin 765 olarak açıklandı.

TSİ 19.15: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca SARS-CoV-2 virüsüne yakalanan 26 kişinin iyileştiğini söyledi. Koca 8 gün yoğun bakımda kalan 65 yaşında bir hastanın ve 60 yaşındaki bir başkanın hastanın taburcu edildiğini söyledi. Ayrıca yapılan ortak açıklamada okullara verilen aranın uzatıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu" dedi.

TSİ 19.02: Merkel'in ikinci koronavirüs testi de negatif çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) testi de negatif çıktı. Açıklama hükümet sözcüsü tarafından yapıldı. Merkel'in evde karantina altında kalmayı sürdüreceği ve gelecek hafta başında tekrar test edileceği belirtildi.

TSİ 18.40: Erdoğan'dan bin TL nakit destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs krizi nedeniyle Türkiye'deki 2 milyon dair gelirli aileye bin lira nakit destek verileceğini açıkladı.

Asgari ücretliye toplamda 7 milyar TL'lik yardım yapılacağını duyuran Erdoğan, en düşük emekli aylığının ise bin 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

TSİ 18.21: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 35 bin 300'ü geçti

Alman haber ajansı dpa'nın paylaştığı rakamlara göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) vaka sayısı 35 bin 300'ü geride bıraktı. Eyaletlere göre koronavirüs vakaları Kuzey Ren-Vestfalya'da 9 bin 400, Bavyera'da 7 bin 200, Baden-Württemberg'de 6 bin olarak kaydedildi. Almanya'da SARS-CoV-2 virüsüne yakalananlardan en az 180'i ise hayatını kaybetti.

TSİ 17.42: Bulgaristan'dan tırlara Türkiye yasağı

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geçmek isteyen tırlarla ilgili Sofya'dan yasak kararı geldi.

Bulgaristan'ın getirdiği geçiş yasağı, 65'ten fazla ülkeye ait tırları kapsıyor. Bunların içinde Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, İtalya, İspanya, İngiltere, Polonya'nın yanı sıra Afrika, Asya ve Güney Amerika'dan ülkeler de bulunuyor.

Sofya'nın kararı, Türkiye'nin koronavirüs salgınının yaygın olduğu ülkelerden gelen tır şoförlerinin yurda girişini yasaklamasının ardından geldi. Türkiye'nin kararı sonrası Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo geçiş noktasında 45 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluşmuştu. Bulgar medyası, Türkiye'ye geçmek için 72 saatten fazla beklemek zorunda kalan şoförlerin birçoğunun koruyucu maske ve dezenfektanı olmadığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

TSİ 17.35: Rusya’da anayasa referandumu ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024’ten itibaren 12 yıl daha görev yapmasını mümkün kılacak anayasa referandumunu koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelediklerini duyurdu. Referandumun 22 Nisan tarihinde yapılması planlanıyordu.

TSİ 17.25: Almanya'da 750 milyar euroluk pakete ilk onay

Almanya'da Federal Meclis, koronavirüse karşı hükümetin ekonomiyi desteklemek için hazırladığı 750 milyar euroluk tarihi kurtarma paketini büyük bir çoğunlukla onayladı. Paketin Cuma günü Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TSİ 16.10 Sağlık Bakanı Koca: 32 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işe alınacak 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin işçi olmak üzere toplam 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi. Bu çerçevede 11 bin hemşire, 1600 ebe ile psikolog, diyetisyen gibi 4 bin 687 sağlık teknisyeni işe alınacak. Bakan Koca ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacağını kaydetti.

İspanya'da yeni kurulan bir acil durum hastanesi

TSİ 16.05: İspanya, NATO'dan yardım istedi

İspanya, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanmak için NATO'dan sağlık malzemesi istedi.

İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Villarroya, NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'ne (EADRCC) iletilen talepte, koronavirüs test kiti, solunum cihazı ve yüz koruma maskeleri gibi sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.

TSİ 16.00: Fenerbahçeli bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü bir futbolcuda ve bir sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Sarı lacivertli kulübün internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada Futbol A Takımı oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanlarının bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde koronavirüs testinden geçtiği belirtildi. Açıklamada "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır" denildi. Ayrıca "Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TSİ 15.20: İran'da yeni koronavirüs dalgası uyarısı

İran'da hükümet sözcüsü Ali Rebii, vatandaşların sağlık yetkililerince yapılan tavsiyeleri dinlememesi nedeniyle ülkede ikinci bir koronavirüs dalgası yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Rebii, "Maalesef bazı İranlılar Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tavsiyelerine kulak asmadı ve Nevruz Bayramı tatili sırasında seyahat etti... Bu, ikinci bir koronavirüs dalgasına yol açabilir" dedi.

Madrid

TSİ 13.50: İspanya'da ölü sayısında büyük artış

İspanya'da koronavirüsten son 24 saatte 738 kişi daha hayatını kaybetti. Bu, ülkede salgın nedeniyle yaşanan can kaybında bir günde kaydedilen en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

İspanya'da şu ana kadar COVID-19 hastalığından 3 bin 434 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayısı ise 47 bin 610.

Prens Charles

TSİ 13.35: Prens Charles da koronavirüse yakalandı

Birleşik Krallık'ta Galler Prensi Charles'ın da koronavirüse yakalandığı bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

TSİ 13.00: Rusya'da karantina ihlaline 7 yıla kadar hapis

Rusya, karantina düzenlemelerini ihlal edenlere ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor.

Rusya parlamentosuna sunulan kanun teklifinde, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamalara uymayanlarına 500 bin ruble (Yaklaşık 41 bin TL) ile 2 milyon ruble (Yaklaşık 165 bin 700 TL) arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.

TSİ 12.38: İran'da 143 kişi daha öldü

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 27 bin 17 olarak açıklandı.

Suleyman Soylu

TSİ 12.10: Soylu: Şimdilik sokağa çıkma yasağı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açıklama yaptı. Soylu, "Vatandaş kendi olağanüstü hâlini ilan ederse, daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" dedi.

Soylu ayrıca sosyal medyada koronavirüs salgınıyla ilgili "provokatif" paylaşımlarda bulunan 410 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

TSİ 11.30: Türkiye 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınında Türkiye'ye 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldiğini ancak bunların büyük bölümüne olumsuz yanıt verildiğini söyledi.

Şu ana kadar 17 ülkeye tıbbi yardım gönderildiğini açıklayan Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye'nin ihtiyaçları gözetilerek hareket edildiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Öncelikle kendi ihtiyacımızı tespit edip üretim fazlası olursa onu verebiliriz" diye ekledi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden 32 vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, sekiz ülkeden getirilen 2 bin 721 öğrencinin de 14 gün karantinada kalacağını ifade etti.

dpa,Reuters / CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe