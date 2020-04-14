Canlı Anlatım-NATO üyesi ülkeler krizlerde üçüncü ülkelere ne kadar bağımlı?

TSİ 15.04 NATO üyesi ülkeler krizlerde üçüncü ülkelere ne kadar bağımlı?

Yeni tip koronavirüs salgını yüzünden yaşanan sıkıntılar üzerine NATO üyesi ülkeler üçüncü ülkelere ne kadar bağımlı olduğunu gözden geçirecekler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın video üzerinden düzenlenecek Savunma Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, korona nedeniyle yaşanan krizden ders çıkarmaya ve korona krizinden güçlenerek çıkmaya hazır olduklarını söyledi. Stoltenberg, "Koronavirüs krizi, güvenlik ve ulusal açıdan sorunlara dayanıklılık konusundaki düşünme biçimimiz hakkında ciddi sonuçlara yol açacaktır" diye konuştu. NATO'nun bir sonraki krize daha hazırlıklı olması gerektiğini de söyleyen Stoltenberg, üye ülkelerin üçüncü ülkelere ne kadar bağımlı olduğunu denetlemesi ve tıbbi teçhizat ve donanım, korunma kıyafetleri ve ilaç gibi malzemelerin NATO üyesi ülkelerde üretilip, depolanması gerekip gerekmediğine kafa yorması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

TSİ 15.40 Sınırlı korona kısıtlamaları uygulayan İsveç'te bin 33 kişi hayatını kaybetti

İskandinav ülkesi İsveç'teki koronavirüs vaka sayısı 11 bin 445, virüsün yol açtığı Covid-19 yüzünden yaşanan can kaybı da bin 33 olarak açıklandı. Nüfusu 10 milyon 300 bin olan İsveç, diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok sınırlı kısıtlamalar uygulaması ile dikkatleri çekiyor. Bu nedenle ülkedeki koronavirüs rakamları yakından izleniyor. İsveç'te yuva ve okullar ile kafe ve restoranlar açık. Grup halinde toplanmalar da 50'nci kişiden itibaren yasak.

TSİ 14.33 Can kaybı 120 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 120 bini aştı. Fransız haber ajansı AFP'nin ülkelerin resmi verilerinden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilerden derlediği sayılara göre, ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 70'i Avrupa'da kaydedildi. Buna göre, Aralık ayında Çin'de salgının başlamasından bu yana 81 bin 474'ü Avrupa'da olmak üzere, dünyada 120 bin 13 kişi öldü. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise can kaybı 120 bin 450 olarak tespit edildi. Üniversitenin verilerine göre, dünya genelindeki vaka sayısı ise 1 milyon 930 bin 780 olarak kaydedildi.

TSİ 13.15 THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle resmi otoriterler tarafından alınan kararlar doğrultusunda ve yolcuların sağlığını korumak için yeni önlemler aldığını açıkladı. Buna göre, dış hat uçuşlarının 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi. İç hat uçuşların da 20 Nisan 2020 tarihine kadar yapılmayacağı bildirildi. THY, daha önce de 14 büyükşehre yapılan seferleri 3 Nisan tarihinde durdurmuştu.

TSİ 13.07 İran'da hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş kaydedildi

İran'da bir gün içinde koronavirüsten ölenlerin sayısı son bir ayda ilk kez 100'ün altına düştü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içinde 98 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölü sayısının 4 bin 683'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bir gün içinde ölenlerin sayısının son bir ayda ilk kez iki basamaklı bir sayı olarak kaydedildiğini belirtti. Cihanpur, son bir günde 1574 yeni vakanın kaydedildiğini, vaka sayısının da 74 bin 877'ye yükseldiğini kaydetti.

TSİ 12.15 Büyük Britanya'da ölü sayısı daha yüksek olabilir

Büyük Britanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının açıklanana resmi sayılardan yüzde 15 daha fazla olabileceği belirtildi. Ulusal İstatistik Dairesi (ONS), İngiltere ve Galler'de 3 Nisan'a kadar koronavirüs nedeniyle 6 bin 235 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ONS uzmanlarından Nick Stripe, bu sayının Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) açıkladığı sayıdan yüzde 15 daha fazla olduğuna dikkat çekti. NHS'nin verileri sadece hastanelerdeki ölüm vakalarını kapsıyor, bakımevi ve huzurevlerin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenler kayıtlara geçmiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki merkezi

TSİ 11.30 Diyanet: Orucun topyekûn ertelenmesi mümkün değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs salgını döneminde oruca ilişkin halktan gelen soruları yanıtladı. Orucun farz olduğunu belirten Din İşleri Yüksek Kurulu, "Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir" dedi. Açıklamada, uzmanlardan alınan bilgilere göre, "sağlıklı bireylerin oruç tutmalarının, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmadığı" kaydedildi. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmadığı belirtildi. COVID-19 tanısı konan ve doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenlerin, yaşlıların, kronik hastaların ve hamilelerin orucu kazaya bırakmasının mümkün olduğuna dikkat çekildi. Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayı boyunca akraba ve dostlarla iftar yemeğinde bir araya gelinmemesi tavsiyesinde bulundu. Teravih namazlarının da evlerde kılınacağı belirtildi.

TSİ 11.12 Robert Koch Enstitüsü: Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya'da koronavirüs salgını ile ilgili verilerde bazı "pozitif eğilimlere" rağmen, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyulması gerektiğini söyledi. Wieler, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında bu kurallardan kesinlikle vazgeçilmemesi uyarısında bulundu. Alınan önlemlerin etkisini gösterdiğini belirten Wieler, buna rağmen vaka ve ölü sayısının oldukça yüksek bir düzeye ulaştığını ve bu sayıların düştüğüne ilişkin belirgin bir eğilim olmadığını vurguladı. Wieler, bu nedenle de sosyal mesafenin korunmasının ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.

TSİ 11.08 Rusya'da yeni vaka sayısı arttı

Rusya'da yeni vaka sayısı daha önce olmadığı kadar çok arttı. Kriz merkezinden yapılan açıklamada, son 24 içinde 2 bin 774 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Bir önceki gün yeni vaka sayısı 2 bin 558 olarak kaydedilmişti. Böylelikle test sonucu pozitif çıkanların sayısı 21 bin 102'ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 22 artarak, 170 olarak belirlendi.

BTP lideri Haydaş Baş

TSİ 10.05 BTP lideri Haydar Baş hayatını kaybetti

Trabzon'da COVID-19 tedavisi gören Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş hayatını kaybetti. BTP Genel Başkanı Haydar Baş, ailesinden 8 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca hastanede COVID-19 tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede dört gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alınmıştı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. 1947 yılında Trabzon doğumlu Haydar Baş, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimi ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi'nde yapan Haydar Baş, akademik kariyerinin yanı sıra özel sektörde de yönetici olarak görev yaptı. Baş, BTP'nin kurucusu ve genel başkanıydı.

TSİ 08.00 Türkiye'de koronavirüs tedavisi ücretsiz oldu

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın koronavirüs tedavisi herkes için ücretsiz olacak. Bunun yanı sıra, COVID-19'dan korunmak için tavsiye edilen her türlü koruyucu ekipman, hastalığın teşhisinde kullanılan testler ve kitler ile hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlar da ücretsiz olacak.

TSİ 07.50 Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon nüfuslu ülkede üç hafta önce getirilen sokağa çıkma yasağı Salı geceyarısı sona eriyordu. Sokağa çıkma yasağı ile "ekononomik açıdan büyük bir bedel ödeyeceklerini" belirten Modi, "ancak Hindistan'da insanların hayatının daha değerli" olduğunu söyledi. Hindistan'da resmi verilere göre, yaklaşık 10 bin koronavirüs vakası tespit edildi, 339 kişi de yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın en önemli limanlarından Kalküta'da da boş caddeler dikkat çekiyor

TSİ 06.23 Almanya'da vaka sayısı 125 bini aştı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 2 bin 82 artarak 125 bin 98'e yükseldi. Son 24 saat içinde 170 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 969'a çıktı. 68 bin 200 hastanın da iyileştiği belirtildi. Bir önceki gün bu sayı 64 bin 600 olarak kaydedilmişti.

Almanya'da vaka sayısının artması üzerine Hannover'de fuar alanında geçici hastane kuruldu

TSİ 04.52 Çin'de aşıların insanlar üzerinde denenmesi için izin verildi

Çin haber ajansı Şinhua, koronavirüs ile mücadele için geliştirilen iki aşının insanlar üzerinde denenmesi için onay verildiğini duyurdu. Aşıların Pekin'de bulunan ilaç şirketi Sinovac Biotech ile Vuhan merkezli devlet kuruluşu Çin Ulusal Farmakoji Grubu'na bağlı Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildiği belirtildi. Çin, Mart ayında da Askeri Tıp Akademisi ile ilaç şirketi Cansino Bio tarafından geliştirilen aşıların klinik araştırmalarına başlanması için yeşil ışık yakmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da, geliştirdiği aşının insanlar üzerinde denenmesine Mart ayında başladığını duyurmuştu.

TSİ 03.56 Çin'de 89 yeni vakanın 86'sı ülkeye giriş yapan kişilerde tespit edildi

Çin Sağlık Komisyonu, ülkede 89 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bir gün önce bu sayı 108 olarak kaydedilmişti. 89 yeni vakanın 86'sının Çin'e giriş yapan kişiler olduğu belirtildi. Çin devlet televizyonu, yeni vakaların 79'unun ülkenin kuzeydoğusundaki, Rusya sınırında bulunan Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Yeni vakalarla birlikte ülkedeki yeni vaka sayısı 82 bin 249'a yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana ülkede 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi. Pazartesi günü yeni ölüm vakası kaydedilmedi.

DW,DHA,AFP,Reuters/JD,HS,ETO,BK

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