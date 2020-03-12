Canlı Anlatım- Merkel: Sosyal temastan feragat edin

TSİ 23.05: Merkel'den "sosyal temastan feragat edin" çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlardan sosyal temaslarından mümkün olduğunca feragat etmelerini isteyen Merkel, koronavirüs salgını için "Bu bizim daha önce karşılaşmadığımız bir sınama" diye konuştu.

Ülke çapında okulların kapatılmasının şimdilik söz konusu olmadığını belirten Merkel, daha önceden bin kişiden fazla katılımlı etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinin yanı sıra bin kişiden az katılımlı etkinliklerin de gerekli olmadığı sürece ertelenmesini istedi. Merkel, alınan önlemlerin devletin işlerliğini etkilememesi gerektiğini, bunun ekonominin temel sektörleri için de geçerli olduğunu söyledi.



TSİ 22.45: Almanya'da koronavirüsten altıncı ölüm

Almanya'da koronavirüsten altıncı ölüm vakası açıklandı. Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde 78 yaşında bir kadının Perşembe öğleden sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Pazartesi günü Almanya'daki ilk iki ölüm vakası KRV'de kaydedilmiş, Çarşamba günü KRV'den üçüncü, Baden Württemberg'den dördüncü ve Bavyera'dan beşinci ölüm haberi gelmişti. Virüsten hayatını kaybedenlerin yaşı 67 ile 89 arasında değişiyor.



TSİ 21.46: Almanya'da vaka sayısı bir günde 802 kişi arttı

Almanya'da verileri resmi olarak baz alınan Robert-Koch Enstitüsü, teyitli koronavirüs vakalarında çok hızlı artış olduğunu bildirdi. Çarşamba günü bin 567 olan vaka sayısının Perşembe günü 2 bin 369'a, virüsten ölüm oranının da yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldiği kaydedildi.

TSİ 22.37 Fransa'da Pazartesi gününden itibaren okullar tatil edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınının hızını kesebilmek amacıyla Pazartesi gününden itibaren ülke genelindeki bütün kreş, ilkokul ve üniversitelerin "İkinci bir karara kadar" tatil edildiğini duyurdu. Perşembe akşamı Fransa halkına televizyondan seslenen Macron, "koronavirüs pandemisi Fransa'nın son asırda yaşadığı en feci sağlık krizidir" dedi.

TSİ 21.14 Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 66 yaşındaki bir kişinin bugün hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada ölen kişinin Şubat sonunda İsrail seyahatinden döndüğü belirtildi. Bakanlık ülke genelinde 18 bin 18 kişide koronavirüsünün tespit edildiğini kaydetti. Yunan hükümeti sinema, tiyatro ve eğlence mekanlarının 15 gün kapatıldığını açıkladı.

TSİ 20.53 İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti

Çin'den sonra korona nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da 189 kişinin daha hayatını kaybetmesi nedeniyle ölü sayısı bin 16'ya çıktı. İtalyan makamları virüsün şimdiye dek 15 bin 113 kişiye bulaştığını açıkladılar.

TSİ 17.15 Diyarbakır'daki Nevruz kutlamaları ve Manisa'daki Mesir festivali iptal edildi

Diyarbakır'da her yıl geniş bir katılımla düzenlenen 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Manisa'da bu yıl 480'nci kez düzenlenecek Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni de virüsün Türkiye'de de ortaya çıkması üzerine iptal edildi.

TSİ 15.50 Borussia Dortmund'tan taraftarlarına 'stadttan uzak durun' çağrısı

Alman futbol klübü Borussia Dortmund, Twitter'dan yaptığı açıklamada taraftarlarını seyircisiz oynanacak maçlar sırasında da stat ve çevresinden uzak durmaya çağırdı. Klüp, her taraftarını, karşı karşıya kalınan tehdit ile mücadelede sorumluluk almaya, FC Schalke 04 ile oynanacak derbi maçı sonrasında da buna uygun davranmaya davet etti.

TSİ 15.30 İspanya'da ölenlerin sayısı 84'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47'den 84'e yükseldiğini açıkladı. İspanya, Avrupa'da İtalya'nın ardından yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen ülke.

TSİ 15.00 Norveç de ülkedeki bütün okulları ve yuvaları kapattı

Haber ajansı NTB'nin bildirdiğine göre, Danimarka'nın ardından Norveç de koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkedeki bütün okullar ile çocuk yuvalarını kapatma kararı aldı. Norveç Başbakanı Erna Solberg'in konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacağı duyuruldu.

TSİ 14.50 Bakan Pekcan: Fahiş fiyat uygulamak suç

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son günlerde artan koronavirüs salgını üzerine kaydedilen fiyat artışlarıyla ilgili olarak Türkiye'de denetimlere başlandığını açıkladı. Bakan, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlerin bütün illerde yapıldığını duyurdu. Bakan, ürünlerdeki fiyat artışının ve ürün yokluğuna neden olmanın TCK'ye göre suç oduğunu ve sorumluları hapis cezasının beklediğini söyledi.

TSİ 14.43 BM İnsan Hakları Konseyi oturumu iptal

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Cenevre'de süren oturumunu koronavirüs yüzünden erkenden sonlandırma kararı aldı. Oturumun 20 Mart'a kadar devam etmesi bekleniyordu. İsviçre'nin Fransa'ya sınır olan Cenevre kentindeki koronavirüs vakası ülkenin diğer bölgelerine göre en yüksek seviyede.

TSİ 14.35 DSÖ'den koronavirüsle mücadeleyi artırma çağrısı

Dünya Sağlık örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınıyla mücadelede bütün ülkeleri önlemlerini iki katına çıkarmaya çağırdı. Cenevre'de Cenevre'de bir açıklama yapan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Salgının 'pandemi' ilan edilmesi devletleri mücadelede pes etmeye götürmemeli" diye konuştu.

TSİ 14.20 CDU 25 Nisan'da yapılacak parti kongresini erteledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), partinin yeni liderini belirleyeceği olağanüstü parti kongresini salgın nedeniyle ertelediğini duyurdu. Kongrenin 25 Nisan'da yapılması planlanıyordu.

TSİ 14.00 İran'da can kaybı 429'a yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarak 429'a yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakasının da bin 75 kişinin de öldüğü açıklandı. Böylece ülkede tespit edilen koronavirüs vakası sayısı 10 bin 75'e yükselmiş oldu.

dpa,AFP/ETO,JD

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