+++ Canlı Anlatım - Merkel: AB tarihinin en büyük krizini yaşıyor

TSİ 17.50 Merkel: AB tarihinin en büyük krizini yaşıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin koronavirüs krizi nedeniyle, tarihinin en büyük var olma sınavından geçtiğini dile getirdi. Avrupa'nın bu krizden güçlenerek çıkmasının herkesin çıkarına olacağını ifade eden Merkel, "Almanya ancak Avrupa iyi olursa kalıcı bir şekilde iyi olur" dedi. Başbakan Merkel öte yandan, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan ve halihazırda yürürlükte olan kamusal ve ekonomik alandaki kısıtlayıcı önlemlerin, 19 Nisan'dan önce hafifletilmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

TSİ 16.49 Türkiye'de sağlık kuruluşlarına maskesiz girilemeyecek

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine "hasta ziyaretleri" konulu genelge göndererek, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlara tıbbi maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi.

Buna göre, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlere, Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar devam edileceği kaydedildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 81 ile gönderdiği yazıda, "Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

TSİ 16.07 AB'de akıllı telefonlar için ortak uygulama çağrısı

AB'nin Veri Koruma Denetmeni (EDPS), koronavirüsüne yakalananlarla diğer kişilerin temasını takip etmek için, Birlik ülkelerinin ortak bir akıllı telefon uygulamasına geçmesini talep etti. EDPS'ten yapılan açıklamada, böylesi ortak bir uygulamanın, her ülkenin kendi içinde veri toplamasından çok daha yararlı olacağı vurgulandı. Bununla ilgili koordinasyonun da Avrupa Birliği'nce yapılabileceğini belirten EDPS, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile eş güdüm halinde yapılacak bir uygulamanın ise daha da iyi sonuç vereceğini ifade etti. AB içinde şu anda Polonya böyle bir akıllı telefon uygulaması ile yurtdışından ülkeye dönen vatandaşlarını takip ediyor. İrlanda'da yürürlükte olan benzer bir uygulamaya ise isteyen vatandaşlar katılıyor.

TSİ 15.38 Fransa'da koronavirüs nedeniyle ekonomide kara tablo

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs salgınının yarattıığı ekonomik kriz nedeniyle, ülkesinin 1945'ten bu yana en büyük resesyona sürüklenebileceği ifade etti. Başkent Paris'te, Senato önünde korona krizi ile ilgili soruları yanıtlayan Le Maire, yaşanacak ekonomik krizin, 2008'deki küresel finans krizinden daha ağır olacağını dile getirdi. 2008'de yaşanan kriz, Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nı (GSYH) yüzde 2,9 oranında düşürmüş, bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan o güne dek ülkede yaşanan en ağır ekonomik kriz olarak kayıtlara geçmişti.

Maliye Bakanı Bruno Le Maire, salgının ülkeyi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir "iktisadi şoka" sürüklediğini dile getirdi. Fransız İstatistik Kurumu Insee, salgını önlemek için mart ayı başında alınan önlemlerin bir ay sürmesi durumunda GSYH'nin, bir önceki yıla oranla yüzde üç, iki ay sürmesi halinde de yüzde 6 küçülmesini öngörüyor. Almanya'da ise uzmanlar tarafından hazırlanan bir rapora göre GSYH'de yüzde 2,8-5,4 arasında bir düşüş bekleniyor.

Essen Kliniği'nde tedavi edilmek üzere Fransa'nın Metz kentinden hasta getiren ekip

TSİ 15.24 AB ülkelerinden 198 hasta Almanya'da

Almanya, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinden 198 ağır hastayı tedavi etmek için ülkeye kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halihazırda Birlik ülkelerinden gelecek hastalar için ayrılmış olan 58 yerin daha mevcut olduğu ancak şu an için bunlara talep gelmediği bildirildi. Açıklamada bugüne dek Fransa'dan 130, İtalya'dan 44 ve Hollanda'dan 24 hastanın Almanya'ya getirildiği duyuruldu. Bakanlık sözcüsü, İtalya'da koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda olan hasta sayısında düşüş yaşandığını ve bu sebepten dolayı şu an için bu ülkeden başka hasta transferinin düşünülmediğini ifade etti.

TSİ 15.10 Almanya'ya gelenlere iki hafta karantina

Almanya'da bugün koronavirüs salgınını görüşmek üzere toplanan bakanlar kurulu, yurt dışından Almanya'ya gelecek olan kişilerin 14 gün boyunca karantina altına alınmasını kararlaştırdı. Yeni uygulama 10 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra Almanya'ya giriş yapanlar 14 gün boyunca evlerinde izole olacaklar. Uygulama Alman vatandaşları, Avrupa Birliği vatandaşları ve Almanya'da oturumları bulunan yabancılar için geçerli olacak. Ancak kısa süreliğine yurtdışına çıkanlar, ağır vasıta sürücüleri, sağlık çalışanları ve diplomatlar muaf tutulacak.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe

TSİ 13.45 Japonya olağanüstü hal uygulayacak

Japonya'da olağanüstü hal uygulamasına geçiliyor. Olağanüstü hal ilk aşamada yedi eyalette bir ay süresince uygulanacak. Başbakan Şinzo Abe koronavirüs epidemisinin önüne geçebilmek için alınan yeni kararları ve olağanüstü halle ilgili ayrıntıları Salı günü düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını duyurdu. Japon hükümetinin, olağanüstü hal sırasında kamu yaşamında bazı ülkelerde olduğu gibi katı kısıtlamalara gitmeyeceği belirtilirken, özellikle ekonomik faaliyetlerin bu süre içinde mümkün olduğunca sürdürülmesinin sağlanmaya çalışılacağı kaydedildi.

TSİ 11.50 Rusya'da bine yakın yeni vaka

Rusya'da son 24 saatte yapılan testlerde 954 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Böylece Rusya'da bir gün içinde en fazla vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Rus makamları bir gün önce ülke genelinde 24 saat içinde 658 kişide virüse rastlanıldığını açıklamıştı. Rusya'da resmi rakamlara göre 6 bin 343 kişi koronavirüs taşıyor. Ülkede en fazla vaka Moskova'da tespit edildi. Burada, yine resmi rakamlara göre 591 kişide koronavirüs mevcut. Rus makamları şimdiye kadar koronavirüsün yol açtığı Covid 19'dan ölenlerin sayısını 47 olarak bildirdi.

TSİ 11.15 İspanya'daki vaka sayısı İtalya'yı geçti

İspanya'da koronavirüs vakaları, hafta sonunda kaydedilen artışla 130 bini aştı. İspanya'da virüs vakası 131 bin 646'ya çıktı. Böylece İspanya, Avrupa'nın salgından en çok etkilenen ülkesi İtalya'yı geride bıraktı. Son yapılan açıklamalara göre İtalya'da vaka sayısı 128 bin 948. İspanya'da ölü sayısı da İtalya'ya yaklaştı. İtalya'da Covid 19 bağlantılı olarak şimdiye kadar 15 bin 887 ölüm kaydedildi. İspanya'da ise 12 bin 641 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgını cep telefonu uygulaması ile izlenecek

TSİ 10.15 Almanya'da korona uygulaması üzerine çalışmalar sürüyor

Federal Ekonomi Bakanlığı, korona enfeksiyonlarını izlemek amacıyla bir cep telefonu uygulaması üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın dijital ekonomi uzmanı Thomas Jarzombek Handelsblatt adlı ekonomi gazetesine verdiği demeçte Salı günü sektör temsilcileri ile bir video görüşmesi gerçekleştirileceğini söyledi. Jarzombek, görüşmede uygulamanın yaşama geçirilmesinde izlenecek yolun belirleneceğini ifade etti. Ekonomi Bakanlığı uzmanı, "Uygulamanın virüsle etkin mücadelede yardımcı olabilmesi için Almanya ve Avrupa'da mümkün olduğunca çok sayıda insanın bu uygulamayı kullanması gerekiyor" dedi.

Sanal iletişim derneği eco, söz konusu uygulamanın geliştirilmesi ve duyurulmasında katkı sunacağını bildirdi. Dernek başkanı Oliver Süme Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, "Amacımız mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde mümkün olan en büyük erişimi elde etmek ve bu uygulamayı kullanmak için mümkün olduğunca çok kişi kazanmak" diye konuştu.

TSİ 09.10 Koronavirüs ilk kez bir kaplanda tespit edildi

ABD'nin New York kentindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplana uygulanan korona virüsü testi pozitif çıktı. Dört yaşındaki dişi kaplan Nadia'nın kuru öksürükten muzdarip olduğunu belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve iyileşmesinin beklendiğini açıkladılar. Böylece dünya çapında ilk kez koronavirüs vakası bir kaplanda tespit edilmiş oldu. Böylece ABD'de de ilk kez koronavirüs bir hayvanda tespit edildi.

TSİ 08.30 Almanya'da vaka sayısı yüz bini geçti

Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti. Sayıları Alman Robert Koch Enstitüsü'nden farklı bir yöntem kullanarak toplayan üniversite, Pazar gecesi itibarıyla Almanya'da 100 bin 123 kişinin enfekte olduğunu bildirdi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede toplam ölüm sayısı bin 584. Yine aynı üniversiteden yapılan açıklamada Almanya'da şimdiye kadar 28 bin 700 kişi yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığını yendi.

TSİ: 06.10 İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs tespit edildiği için evinde karantina altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Johnson'un tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta yapılan testin sonucunda kendini izole eden Boris Johnson'un hastalık belirtilerinin sürmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

dpa,AFP / TY,BK,ET,HT

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