+++ Canlı Anlatım - Mariupol'de siviller tahliye ediliyor

11.20 - Mariupol'de sivillerin tahliyesine başlanıyor

Rus güçlerinin ablukası altında olan Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de sivillerin tahliyesine başlanıyor. Kent konseyi tahliyenin yerel saat ile 12'de başlayacağını açıkladı. Yaklaşık 400 bin kişinin bulunduğu kentte tahliye işleminin yerel saat ile 21'e kadar sürmesi bekleniyor. Donetsk'te kontrolü elinde tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar da Mariupol ve Volnovakha'da insani koridorların açılacağını duyurdu. Rusya ile müzakerelere katılan Ukrayna delegasyonuna başkanlık eden David Arachamija, Harkov'da da insani yardım koridorunun pazar günü açılmasını beklediklerini söyledi. Rusya, sivillerin tahliyesi için dün sabah saatlerinde geçici olarak ateşkes ilan etmişti.

TSİ 10.55 Rusya Ukrayna'nın bir hava üssünü vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Starokostiyantiniv askeri hava üssünü uzun menzilli silahlarla vurduğunu açıkladı.

TSİ 10.20 Güney Kore'den Belarus'a ihracat kontrolü kararı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın Ukrayna işgaline etkin bir biçimde destek olduğu" gerekçesiyle Belarus'a yönelik ihracat kontrollerinin yürürlüğe konacağını açıkladı.

TSİ 10.11 Ukrayna: En az 11 bin Rus askeri öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna işgali 11'inci gününe girerken Ukrayna Ordusu'ndan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna ordusu, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 11 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkabilmesi için geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurmuştu.

TSİ 09.40 ABD Başkanı Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmenin 30 dakika sürdüğü belirtildi. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve ABD'nin Ukrayna'ya askeri, insani ve ekonomik desteğinin ele alındığı açıklandı. Zelenskiy de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik ve mali konularda destek ile Rusya'ya yönelik yaptırımların gündeme geldiğini belirtti.

Reuters, AFP, dpa / SÖ, EC

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