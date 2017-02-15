 +++Canlı Anlatım-Mariupol ve Volnovaha′da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes | DÜNYA | DW | 05.03.2022

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DÜNYA

+++Canlı Anlatım-Mariupol ve Volnovaha'da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliye edilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulanacağını duyurdu. Açıklamada insani koridorların açılacağı belirtildi.

Mariupol kentinde hasar almış bir bina

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de geçici ateşkes uygulanacağını duyurdu

TSİ 09.49 Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin tahliye edilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkabilmesi için insani koridorların açılacağı belirtildi.

Ukrayna'da Rus birlikleri tarafından kuşatılan Mariupol kentinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti. Boyçenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, insani sorunların çözülebilmesi için çözüm yollarının arandığını ve "kente gıda ve ilaç temin edilebilmesi için ateşkesin öncelikli olduğunu" söylemişti.

AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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