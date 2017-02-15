+++ Canlı Anlatım - Macron: Avrupa'da yeni bir dönem başladı

TSİ 22.17 Macron: Avrupa'da yeni bir dönem başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile Avrupa'da "yeni bir dönemin" başladığını ifade etti. Avrupa'nın savunma stratejisini yeni bir aşamaya taşıması gerektiğini belirten Macron, Rusya ile savaş halinde olmadıklarını ve Ukrayna Savaşı'na karşı olan tüm Ruslarla aynı saflarda yer aldıklarını dile getirdi.

TSİ 21.35 Abramovich Chelsea'yi satacağını doğruladı

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İngiliz futbol kulübünü satacağına dair haberleri doğruladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rus iş insanı Abramovich, aldığı kararın Chelsea için de "en faydalısı" olacağını belirtti. Abramovich, şu an taraftarlar, çalışanlar ve kulübün sponsorlarıyla ortakları için de en iyisinin bu olacağına inandığı için böyle bir karar verdiğini ifade etti.

Abramovich, Chelsea'yi 2003 yılında satın almıştı.

Roman Abramovitch

TSİ 21.15 Ukrayna'dan "7 bini aşkın Rus askeri öldü" iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin askeri danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, Rusya'nın işgalinin başladığı günden beri 7 binden fazla Rus askerinin öldüğünü söyledi.

Açıklamaları televizyonda yayınlanan Arestoviç, bir Rus komutanın da ciddi şekilde yaralanmasının ardından Belarus'a götürüldüğünü belirtti.

Ukrayna'daki asker kaybına dair bugün ilk kez sayı veren Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 498 Rus askerinin öldüğünü duyurmuştu.

TSİ 21.00 AB yaptırımlarına kripto paralar da giriyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ekonomisini hedef alan ekonomik yaptırımlara kripto para birimlerinin de dahil edeceğini duyurdu.

AB maliye bakanlarının toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Le Maire, Moskova'ya yönelik yaptırımların çok etkili olduğunu, Rusya'nın mali sistemini altüst ettiğini ve Rus Merkez Bankası'nın Ruble'yi koruma kabiliyetini felce uğrattığını söyledi.

TSİ 20.10 Rusya: Ukrayna ile ateşkesi ele alacağız

Rusya'nın baş müzakerecisi, Ukrayna ile Polonya-Belarus sırında yapacakları ikinci tur barış görüşmelerinde ateşkesi ele alacaklarını açıkladı.

Rus müzakereci Vladimir Medinski, "Ukrayna heyeti Kiev'den ayrıldı. Yarın sabah burada olmalarını bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı da Ukraynalı heyetin söz konusu görüşmeler için "yolda olduğunu" duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

TSİ 20.07 BM Genel Kurulu'ndan Rusya'ya kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda büyük bir çoğunlukla kabul edilen ilgili karar tasarısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kınandı. Söz konusu tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısını sonlandırması ve tüm askerlerini çekmesi de talep ediliyor.

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil oturumdaki oylamaya 193 üyeden 181'i katıldı. Üye ülkelerden 141'i tasarı lehinde oy verirken 35 ülke çekimser kaldı. Beş ülkeyse ret oyu verdi. BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor. BM Genel Kurulu son olarak 1997 yılında acil oturum gerçekleştirmişti.

TSİ 20.00 Rusya verdiği kaybı ilk kez açıkladı: 498 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 498 Rus askerinin öldüğünü duyurdu. Bakanlık, işgalin başladığı günden bu yana bin 597 Rus askerinin de yaralandığını açıkladı.

Böylece Rusya Ukrayna'daki asker kaybına dair ilk kez sayı vermiş oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafındaysa 2 bin 780'den fazla asker ve "milliyetçinin" öldüğünü, yaklaşık 3 bin 700 de yaralı olduğunu belirtti.

TSİ 19.10 Lavrov'dan "yasaklı silahlar listesi" çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın "askerden arındırılması" yönündeki duruşunu koruduğunu belirtti. El Cezire'ye konuşan Lavrov, Ukrayna topraklarına hiçbir şekilde konuşlandırılamayacak silahların yer aldığı bir liste oluşturulması gerektiğini de ifade etti.

Lavrov, "Belli tipteki saldırı silahları tanımlanmalı ve bunlar asla Ukrayna'ya konuşlandırılamamalı ya da üretilememeli" dedi.

Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bu ülkenin lideri olarak tanıdığını belirten Lavrov, Zelenskiy'in güvenlik garantileri almak istemesini de "olumlu bir adım" olarak karşıladıklarını ifade etti. Lavrov, "Müzakerecilerimiz Ukraynalı temsilcilerle bu güvencelerin tartışılabileceği ikinci tur görüşmeler için hazır" diye konuştu.

TSİ 18.20 AB'den Belaruslu subaylara yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Belarus ordusundan 22 subay hakkında yaptırım kararı aldı. AB, altı general ve 16 albayı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde oynadıkları rol nedeniyle kara listeye aldı.

Uygulanan yaptırımlar kapsamında AB ülkelerine sehayat etmeleri yasaklanan bu subayların banka hesapları da donduruldu.

TSİ 18.15 Ukrayna da yeniden masaya oturmaya hazır

Ukrayna'nın Çarşamba akşamı Rusya ile yeniden müzakere masasına oturmayı kabul ettiği bildirildi. Bu haberi duyuran Ukrayna ajansı UNIAN, kaynak olarak Ukrayna heyetinin başındaki milletvekili David Arahamiya'yı gösterdi. Görüşmelerin ne zaman ve nerede olacağı belli değil.

Daha önce Kremlin, Rus tarafının da Çarşamba akşamı görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Hafta başında Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakerelerden somut bir sonuç çıkmamıştı.

TSİ 17.15 Almanya ulusal petrol rezervlerinin bir kısmını kullanıma açtı

Alman hükümeti, Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi amacıyla Almanya'nın ulusal petrol rezeverlerinden bir kısmını kullanıma açma kararı aldı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, kullanıma açılacak rezerv miktarının 434 bin ton olduğunu açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 31 ülke dün, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaşanan tedarik sorununun aşılması için acil durum rezervlerinden toplam 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı. Atılan bu uluslararası adım, işgal sonrası ciddi oranda artan petrol fiyatlarında istikrarın sağlanmasını amaçlıyor. Tarihte daha önce rezervlerin koordineli şekilde kullanıma açılması yönünde sadece üç kez adım atılmış, bunlardan sonuncusu 1991 yılındaki Irak savaşında gerçekleşmişti.

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TSİ 15.25 Ukraynalı yetkili: Ukrayna ile Rusya arasında ikinci tur görüşmeler bugün yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç ülkesi ile Rusya arasında ikinci tur görüşmelerin Çarşamba günü yapılacağını söyledi. Rusya, Ukrayna ile ikinci tur görüşmelere hazır olduğunu daha önce duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bugün öğleden sonra heyetimiz bölgede olacak ve Ukraynalı müzakerecileri bekleyecek" dedi. Zelenskiy dün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşmelerin devam edebilmesi için Rusların Ukrayna şehirlerini bombalamayı durdurması gerektiğini söylemişti.

Reuters,AFP / CÖ,ET

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