+++ Canlı Anlatım: Maas'tan Çin'e şeffaflık çağrısı

TSİ 12.30 Maas'tan Çin'e şeffaflık çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çin'den koronavirüs krizi ile ilgili daha fazla şeffaflık talep etti. "Virüs'ün nereden kaynaklandığını bilmek tüm dünyanın hakkı" diyen Maas, bu sorunun cevabinin siyasetçiler tarafından değil, bilim insanları tarafından verilmesi gerektiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Maas, "Çin bu noktadaki tavrı ile virüs ile alakalı konularda ne kadar şeffaf olduğunu kanıtlayabilir" ifadesini kullandı.

TSİ 12.10 İspanya'da yavaşlama sürüyor

İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 164 kişinin koronavirüsten kaynaklanan COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 25 bin 264’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada can kaybındaki bir gün içinde kaydedilen artışın 18 Mart’tan bu yana en düşük seviyede olduğu belirtildi. İspanya’da koronavirüs vaka sayısı da 217 bin 466’ya çıktı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Botkin Hastanesi

TSİ 10.27 Rusya'da vaka sayısı tekrar zirve yaptı

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı her gün bir öncekinden daha yüksek olarak kaydediliyor. Son 24 saat içinde virüs taşıdığı tespit edilen insanların sayısının 10 bin 633 olduğu açıklandı. Vaka sayısı dün de şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşmış ve 9 bin 623 olarak duyurulmuştu. Bu rakamlarla birlikte Rusya'da vaka sayısı 134 bin 687'ye yükseldi. Son 1 gün içinde ölü sayısı da 58 kişi artarak 1280'e yükseldi. Reuters haber ajansının verilerine göre tüm dünyada virüse yakalanan insanların sayısı 3 milyon 440 bini geçti. COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısınin ise 243 bin 15 olduğu belirtildi. 210'dan fazla ülke ve bölgeye yayılan SARS-CoV-2 ilk kez Aralık 2019'da Çin'de görülmüştü.

TSİ 09.50 Güney Kore kısıtlamaları gevşetiyor

Koronavirüsle mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Güney Kore'de Çarşamba günü itibarı ile kamusal hayata getirilen kısıtlamalar daha da gevşetilecek. Başbakan Chung Sye Kyun televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında fabrikaların aşama aşama yeniden açılacağını söyledi. Ayrıca toplantı ve yürüyüşlere de hijyen kurallarına riayet edilmesi halinde izin verileceğini belirtti.

TSİ 06.30 Almanya'da koronavirüs bilançosu

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 793 daha artarak 162 bin 496'ya yükseldi. COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı da 74 kişi daha artarak 6 bin 649'a yükseldi. ABD'nin Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verdiği rakamlara göre ise Almanya'daki koronavirüs vaka sayısı 164 bin 967. Almanya'da bugüne kadar COVID-19 hastalığından iyileşen insanların sayısı ise yaklaşık 130 bin 600.

DW / EC,ET

Deutsche Welle Türkçe