+++Canlı Anlatım: Koronavirüsten can kaybı 25 bini aştı

TSİ 19.01 Türkiye'de 12 yerleşim yeri karantina altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye’de 12 yerleşim yerinin karantina altında" olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı yeni tür koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsama giren kişilerin araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabileceği belirtildi.

TSİ 18.54 New York'ta koronavirüs vaka sayısı 44 bini geçti

ABD'de koronavirüs salgınının başlıca yayıldığı kent olan New York'ta vaka sayısı 37 bin 258'den 44 bin 635'e yükseldi. Konuyla ilgili açıklama New York Valisi Andrew Cuomo tarafından yapıldı. New York'ta koronavirüs salgınında hayatını kaybeddenlerin sayısı ise 519'a yükseldi.

TSİ 18.15 Koronavirüsten can kaybı 25 bini aştı

Yeni tür koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 25 bin 66 oldu. Resmi verilere göre, ölümlerin büyük çoğunluğu Avrupa’da. Aynı saat itibarıyla 8 bin 165’i İtalya’da ve 4 bin 858’i İspanya‘da olmak üzere Avrupa’da toplam 17 bin 314 kişi hayatını kaybetti. Çin’de ise bu sayı 3 bin 292 oldu. Aralık ayından bu yana dünya çapında kayıt altına alınan koronavirüs vaka sayısı 547 bin 34.

TSİ 16.30 İngiltere Sağlık Bakanı da koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni tür koronavirüs SARS-CoV-2'ye yakalandığını duyurmasından saatler sonra İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’ın da virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hancock, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Tıbbi tavsiyeleri takip ederek koronavirüs testi yaptırdım. Test pozitif çıktı. Çok şükür semptomlarım hafif. Kendimi izole ettim ve evden çalışıyorum” açıklamasında bulundu.

TSİ 13.40 Rize'de bir belde ve dört köy karantina altına alındı

Rize'nin Kendirli Beldesi ile Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine karantina altına alındı. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışların denetime tabi tutulacağı ve giriş çıkışlara izin verilmeyeceği belirtildi.

Boris Johnson

TSİ 14.30 İngiltere Başbakanı Johnson'da koronavirüs tespit edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi. Hastalığa ilişkin hafif şiddette belirtiler gösterdiği kaydedilen Johnson'a yapılan testin pozitif çıktığı aktarıldı.

13.45 Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı kılındı

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki camiler önlem amaçlı olarak cuma namazlarına kapatılırken Ankara'daki Beştepe Millet Camii'nde bugün az sayıda kişiyle cuma namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Hutbeyi de Erbaş okudu. Camiye az sayıda kişi alınırken, saf tutulmadığı ve insanların aralarına uzun mesafeler koydukları gözlendi.

TSİ 12.20 Yurt dışında 50 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 gün önce tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle yurt dışında 32 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

TSİ 11.50 İstanbul Valiliği 65 yaş üstü 50 bin kişiye yardım paketi dağıtacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üstü, maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye düzenli olarak altı hafta boyunca gıda kolisi ulaştırılacağını açıkladı. Bu amaçla hayırseverlerin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlandığını belirten Yerlikaya, "Gıda kolilerini Pazartesi gününden itibaren, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi. İstanbul Valisi, gıda kolilerinin mobil uygulama GETİR tarafından vatandaşların evlerinde teslim edileceğini kaydetti.

Viktor Orban

TSİ 11.10 Macaristan'da sokağa çıkma yasağı

Macaristan hükümeti, Cumartesi gününden itibaren iki hafta sürecek sokağa çıkma kısıtlamalarına gidileceğini açıkladı. Başbakan Viktor Orban, kısıtlamalar çerçevesinde sadece alışveriş ve bedensel aktivitelere izin verileceğini, yakın temasa ise müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Orban, kuralları ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılacağını sözlerine ekledi. Ülkede şu anda 300 kişide virüs tespit edildi, 10 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Orban, ölü sayısının daha da yüksek olabileceğini kaydetti. Macaristan'da salgının Haziran veya Temmuz ayında en yüksek etki seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

TSİ 10.50 Güney Afrika'da ilk ölüm vakaları görüldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi Afrika'da da ölümlere yol açıyor. Yeni tür koronavirüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığı sebebiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iki kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüs bulaşan insan sayısının Cuma günü itibarıyla bini geçtiği belirtildi. Perşembe günü ise 927 kişinin enfekte olduğu duyurulmuştu.

Yoğun bakım ünitesi

TSİ 09.30 ABD'de koronavirüs vakaları Çin'i geçti

Koronavirüs ABD'de hızla yayılıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 82 bin 400 kişide koronavirüs tespit edildi. Böylece ABD, virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'deki vaka sayısını geride bırakarak dünyada en fazla koronavirüs vakasının kaydedildiği ülke oldu. ABD'deki can kayıpları ise 380'den fazlası New York'ta olmak üzere bini geçti. Çin'deki vaka sayısının 81 bin 800 civarında olduğu belirtiliyor. Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen İtalya'da ise 80 bin 600 kişi enfekte oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'de sayının yüksek olmasını çok sayıda test yapılmasına bağladı.

İstanbul Havalimanı

TSİ 08.30 THY, New York seferlerini durdurdu

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu. THY, ABD'nin Chicago ve Washington şehirlerine düzenlediği seferlerine ise devam edecek.

Seferlerin durdurulmasıyla ilgili THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişikliğe gidildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada 27 Mart, saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Chicago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulduğu vurgulandı.

