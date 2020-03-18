+++Canlı anlatım: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

TSİ 10.45: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalığa yakalananların sayısı 245 bini aştı. Hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerın sayısı 10 bin 28 olarak belirlendi. Çin'de ortaya çıkan ve 178 ülkeye yayılan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke ise İtalya. 41 binden fazla vakanın kaydedildiği ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 405 olarak tespit edildi. Çin'de ise son verilere göre ölü sayısı 3 bin 248 ve vaka sayısı 80 bin 967.

TSİ 08.00: Yolcu gemisinde üç vaka

Avustralya'nın Sydney kentinde içinde 2 bin 700 yolcu ve bin 100 mürettebat bulunan bir yolcu gemisinde üç koronavirüs vakası tespit edildi. "Ruby Princess" adlı gemide kendini iyi hissetmeyen 13 kişinin test edildiği, iki yolcu ve bir mürettebatın testinin pozitif çıktığı bildirildi. Gemide testi negatif çıkan kişilerin 14 gün karantinada kalmak üzere evlerine gönderildiği kaydedildi.

TSİ 07.32: VW Bentley fabrikasını da kapatıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in lüks araçlar üreten markası Bentley, koronavirüs nedeniyle İngiltere’deki fabrikasını kapatıyor. Bentley’den yapılan yazılı açıklamada, fabrikanın çalışanların sağlığının korunması ve salgınla mücadele amacıyla önümüzdeki dört hafta boyunca kapalı olacağı duyuruldu. Bentley’in bağlı olduğu Volkswagen da Salı günü yaptığı açıklamada, Almanya ve Avrupa’daki fabrikalarının çoğunda iki ila üç haftalığına üretime ara verileceğini bildirmişti.

TSİ 07.00: Freiburg'da sokağa çıkma yasağı

Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg kenti Almanya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk büyük kent oldu. Kent belediyesi, sokağa çıkma yasağının Cumartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını açıkladı. 230 bin nüfusa sahip kentte vatandaşlar doktor randevusu, işe gitme ya da alışveriş gibi durumlarda sokağa çıkabilecek. Kent salgının yayıldığı Fransa ve İsviçre’ye yakın mesafede bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının Almanya geneline yayılması tartışması yapılıyor. Eyalet başbakanları Başbakan Angela Merkel’le Pazar günü yapacakları toplantıda bu konuyu masaya yatıracak.

TSİ 06.00: Türkiye'de tüm etkinlikler erteleniyor

Türkiye’de koronavirüsle mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde açık ya da kapalı alanlarda yapılması planlanan bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri bütün toplantılar ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Söz konusu salgının ülkemizde yayımının önlenmesi amacıyla ülkemizde gerekli önlemler alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiye; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

TSİ 04.29: Çin'de yeni vakasız ikinci gün

Koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı Çin’de iki gündür yeni vakaya rastlanmadı. Çin Ulusal Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklamada, ülke içinde ikinci günde de hiçbir yeni vakaya rastlanmazken, Çin’e yurtdışından gelen 39 vatandaşta virüs tespit edildiği bildirildi. Çin'e yurtdışından gelenler 14 gün karantinada kalmak zorunda. Çin'de şimdiye dek toplam 80 bin 967 koronavirüs vakası kayıtlara geçirildi. Ölü sayısı ise 3 bin 248 olarak açıklandı.