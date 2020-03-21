+++Canlı Anlatım: Koronavirüste can kaybı 11 bini aştı

TSİ 14.26 İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1326'ya yükseldi

İspanya Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-19) salgınında ölü sayısının 1002’den 1326’ya yükseldiğini açıkladı. Ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısı da 24 bin 926 olarak kaydedildi.

TSİ 13.35 Fransa’da sokağa çıkma yasakları sertleşiyor

Fransa'nın bazı kentlerinde sokağa çıkma yasakları koronavirüsle mücadele kapsamında sertleştirildi. Nice kentinde Cumartesi gece saat 23.00’ten Pazar sabahının erken saatlerine kadar dışarı çıkmak tümüyle yasaklandı. Fransız Rivierası olarak da bilinen Côte d'Azur’da yer alan ve turistlerin uğrak yerlerinden Vallauris ve Menton’da da aynı uygulama Cuma akşamından itibaren yürürlüğe girmişti. Başkent Paris’te de sokağa çıkış yasağının koşulları haftasonu öncesinde sertleştirildi. Tren istasyonlarında kontroller artırılırken Seine Nehri, Esplanade des Invalides ve Eyfel Kulesi’nin bulunduğu Champ-de-Mars’taki yeşil alanlar yayalara kapatıldı. Fransa'da 12 bin 612 kişi virüse yakalanırken, 450 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

TSİ 13.15 Almanya’da koronavirüsten can kaybı 47’ye yükseldi

Almanya’da COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı 16 kişi artarak 47’ye yükseldi. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ölümlerin 19’u Bavyera, 16’sı Baden Württemberg ve 6’sı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde gerçekleşti.

TSİ 12.55 Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 274 bin 800 olarak kaydedildi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 11 bin 389’a yükseldi. Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün en çok etkilendiği ülke olan İtalya’da vaka sayısı 47 bin 21 olarak kaydedilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 32 olarak belirlendi. İtalya’dan sonra en çok kaybın olduğu ülke olan Çin’de 3 bin 255 kişi yaşamını yitirdi. 81 bin 8 vakanın bulunduğu ülkede üç gündür yeni vaka tespit edilmediği belirtiliyor.

TSİ 12.50 Fenerbahçe basketbol takımında koronavirüs şüphesi

Fenerbahçe Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs belirtilerine rastlandığı açıklandı. Sarı lacivertli kulübün internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erkek Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

TSİ 12.25 İran'da ölü sayısı 1556

İran'da yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-19) salgınında ölenlerin sayısı 123 kişi daha artarak 1556'ya yükseldi. Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre İran'da toplam vaka sayısı da 20 bin 610'a çıktı.

TSİ 12.00 Almanya’da koronavirüs vakaları artıyor

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği bilgilere göre hastalığın bulaştığı kişi sayısı 16 bin 662’ye yükseldi. Bu sayının bir önceki güne göre 2 bin 705 fazla olduğu belirtildi.

TSİ 11.50 Filipinler ve Endonezya'da da yayılıyor

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a yükseldi. Ülkede bir gün tespit edilen vaka sayısı 45 artarak, 307’ye ulaştı.

Endonezya’da da 81 kişiye daha virüsün bulaştığı belirlendi. Böylelikle vaka sayısı 450’ye yükseldi. Ülkede 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiği kaydedildi.

AFP, Reuters, dpa / EC,JD

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