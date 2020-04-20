+++Canlı Anlatım: Koronavirüs yüzünden açlık iki katına çıkacak

TSİ 21:37 Koronavirüs yüzünden açlık iki katına çıkacak

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) hükümetlerin ve özel sektörün harekete geçmemesi durumunda yeterli gıda kaynağı olmayanların sayısının iki kat artarak 265 milyona çıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’ne seslenen WFP Direktörü David Beasley, "COVID-19 pandemisi ile mücadele ederken, ayrıca açlık pandemisinin eşiğindeyiz" dedi. Beasley, koronavirüs nedeniyle 130 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceğine dikkat çekti.

Beasley hemen harekete geçilmezse, birkaç ay içerisinde devasa bir kıtlıkla karşı karşıya kalınabileceğini de söyledi. Beasley 30’dan fazla ülkenin tehdit altında olduğunu vurguladı. Dünya Gıda Programı bağış yapan ülkelerden üç aylık gıda stoğu yapabilmek için 1,9 milyar dolar yardım istiyor.

TSİ 20.33 Fransa'da ölü sayısı 21 bine yaklaşıyor

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 531 kişi daha artarak 20 bin 796'ya yükseldi. Ölümlerin 387'sinin hastanelerde 144'ünün ise bakımevlerinde meydana geldiği belirtiliyor.

TSİ 19.30 Türkiye'de can kaybı 2 bin 259'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 661 artarak 95 bin 591'e yükseldi. Can kaybı ise son bir gün içinde 119 artarak 2 bin 259'a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı rakamlara göre 1488 kişi iyileşirken bir gün içinde toplam 39 bin 429 test yapıldı.

TSİ 19.20 İngitere’de son 24 saatte 828 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de son 24 saattte COVID-19 nedeni ile hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 828 kişi artarak 17 bin 337’ye ulaştı. Ülkede teyit edilen vaka sayısı ise 129 bin 44’e çıktı.

980 kişinin hayatını kaybettiği 9 Nisan, İngiltere’de bir günde COVID-19 nedeni ile en fazla ölümün kaydedildiği gün olmuştu. Bu sayı bir süre 700 ila 917 arasında seyretmiş ama daha sonra azalarak 19 Nisan’da 449’a düşmüştü.

Resmi rakamlar, evde hayatını kaybedenlerin sayısını kapsamıyor. COVID-19 nedeni ile evinde ölenlerin de hesaba katılması durumunda bu sayının çok daha yüksek çıkacağı tahmin ediliyor.

TSİ 18.45 Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu aştı. ABD, 788 bin 920 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke. ABD’yi 204 bin 178 vaka sayısı ile İspanya ve 181 bin 228 vaka sayısı ile İtalya takip ediyor. Ardından Fransa, Almanya ve İngiltere şimdiye dek en çok vakanın bildirildiği ülkeleri oluşturuyor.

ABD üniversitesine göre, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 171 bin 810 oldu. Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke, 24 bin 114 ölüm vakası ile İtalya. İtalya’yı 21 bin 282 can kaybı ile İspanya ve 20 bin 265 ile Fransa takip ediyor.

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TSİ 17.34 Sığınmacıların kaldığı otelde 150 kişide koronavirüs çıktı

Yunanistan’da başkent Atina’ya 166 kilometre uzaklıktaki Kranidi kasabası yakınlarında sığınmacıların kaldığı bir otelde 150 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine otel ve kasaba karantina altına alındı. Oteldeki 470 sığınmacıdan 148’inde ve iki tesis çalışanında virüsün bulunduğu ancak hiçbirinin hastalığın semptomlarını göstermediği belirtildi. Sığınmacılar ile temasta bulunanlara bu akşam test yapılacağı açıklandı.

Avrupa’ya gitmek isteyen 100 binden fazla sığınmacı Yunanistan’daki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Mülteci kampları geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınmıştı, karantina kararı 10 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Koronavirüs sonucu Yunanistan’da şu ana kadar 116 kişi hayatını kaybetti. 61 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor.

TSİ 17.10 Berlin'de maske takma zorunluluğu getiriliyor

Berlin eyaletinde 27 Nisan pazartesiden itibaren otobüs, tren ve tramvaylarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller konuyla ilgili alınan kararı bugün açıkladı. Müller maske tedarik etme durumu olmayan kişilere maske dağıtılacağını belirtti. Almanya'da Berlin'den önce Saksonya, Bavyera, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg ve Hessen eyaletleri koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirmişti. Berlin'de 4 Mayıs tarihi itibarı ile de en fazla 50 kişinin katıldığı etkinliklere ve dini törenlere izin verilecek.

TSİ 15.50 AB’den koronavirüsün vurduğu turizm için zirve

Koronavirüs salgını nedeniyle krizle karşı karşıya olan turizm sektörüne yardım için Avrupa Birliği çapında bir zirve düzenlenmesi gündemde. AB’nin gayrisafi hasılasının yüzde 10’una tekabül eden ve istihdamın yüzde 12’sini sağlayan turizm sektörü, Avrupa’daki karantina uygulamaları ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle durma noktasına geldi. Bu durum özellikle Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeleri vurdu. AB’nin İç Piyasa Komisyonu Üyesi Thierry Breton konunun ele alınması için eylül ya da ekim ayında bir zirve düzenlenmesi çağrısında bulundu. Zirvede AB üyesi ülkelerin sürdürülebilir turizm için bir yol haritası çıkarması hedefleniyor.

TSİ 15.10 Koronavirüs bağışıklığını tespit etmek için test

Belçika’da bir biyoteknoloji firması insan vücudunda koronavirüsle savaşan antikorları hızlı bir şekilde tespit eden bir test üretmeye başladı. ZenTech adlı şirket tarafından üretilen testler hükümetin de onayı ile on binlerce kişi üzerinde denenmeye başlandı. 10 ila 15 dakika içerisinde sonuç veren testin hassasiyet oranı yüzde 100 olarak açıklandı. Antikor testleri koronavirüsü taşıyan ancak semptom göstermeyen kişilerin tespiti için büyük önem taşıyor. Bu tarz testler sayesinde sokağa çıkma kısıtlaması gibi önlemlerin daha kısa sürede sona erdirilebileceği belirtiliyor.

TSİ 14.40 Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde kiliseler açılıyor

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir aydır kapalı olan kiliseler mayıs ayının başında yeniden ibadete açılacak. Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann bugün Stuttgart'ta yaptığı açıklamada eyalet genelindeki kiliselerde mayıs başından itibaren gerekli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak ayinlerin düzenlenebileceğini duyurdu. Yeşiller partili Kretschmann, "Kiliseleri kesinlikle 14 gün içinde açacağımıza söz verebiliriz" dedi. Kiliselerin salgının yayılması için uygun ortam sunduğuna dikkat çeken Kretschmann ayinleri "özellikle sorunlu bir alan" olarak tarif etti. Kiliselere genelde yaşlı insanların gittiğini ve buralarda uzun süre bir arada kalındığını ifade eden Başbakan, ayin sırasında sesli olarak okunan duaların da tükürük yaymak suretiyle riski arttırdığını sözlerine ekledi. Kiliselerde alınacak önlemler eyalet hükümetiyle kilise temsilcileri arasında görüşülüyor. Kiliselerin dışındaki cami, sinagog ve diğer ibadethanelerle ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

TSİ 13.00 İtalya koruyucu önlemleri yumuşatmaya hazırlanıyor

Koronavirüs pandemisinin dünyada en fazla can kaybına yol açtığı ülkelerden olan İtalya'da virüsün yayılmasını önlemek üzere alınan koruyucu tedbirler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlanacak. Başbakan Giuseppe Conte bugün Facebook'ta yaptığı açıklamada, hükümetin bu konuda hazırladığı planı bu hafta duyuracağını bildirdi. Conte, gevşetme kararlarının halktan ve ekonomi çevrelerinden gelen talep doğrultusunda alınmayacağını, bunların tamamen bilimsel tavsiyelere dayanacağını vurguladı. İtalya'da 9 Mart'tan bu yana sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor.

TSİ 12.00 Robert Koch Enstisüsü: Virüs tehlikesi gitmedi

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya'da koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirlere ilişkin bir ara değerlendirmede bulundu. RKI Başkan Yardımcısı Lars Schaade, koronavirüs pandemisini durdurmak için ülke genelinde etkili tedbirler alındığını, ancak virüsün yayılmasının henüz önüne geçilemediğini açıkladı. Vatandaşlardan tavsiyelere uymaya devam etmelerini isteyen Schaade, toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve mağazalarda ağız ve burnu kapatan koruyucu maske kullanılmasını önerdi. Maskelerin daha çok kişilerin kendilerini değil, karşısındakileri korumaya yarayacağını ifade eden Schaade, ancak doğru şekilde takılması ve bakımlarının doğru olarak yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Schaade, daha önce açıklanan insanlar arasındaki en az 1,5 metrelik fiziksel mesafenin korunması, ellerin yıkanması ile öksürme ve hapşırma sırasında ağızların kapatılması gibi tavsiyerin de geçerli olduğunu kaydetti. RKI Başkan Yardımcısı, akut solunum yolu semptomları gösterenlerin ise evde kalmaları gerektiğini söyledi.

TSİ 10.30 Almanya'nın ünlü bira festivali Oktoberfest iptal edildi

Almanya'nın Münih kentinde kutlanan dünyaca ünlü bira şenliği Oktoberfest (Ekim Festivali) koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılmayacak. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter bugün yaptıkları açıklamada, milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalin bu yıl salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla iptal edildiğini duyurdu. Söder festivalin iptal kararını, "Bizi acıtıyor, inanılmaz derecede yazık" sözleriyle değerlendirdi. Söder, festivalin uluslararası düzeyde ve geniş katılımla gerçekleştiğine dikkat çekerek bu durumun riski artırdığını vurguladı. Münih Belediye Başkanı Reiter ise festivalle ilgili alınan kararın hem duygusal hem de ekonomik açıdan zor olduğunu kaydetti. Oktoberfest, bu yıl 19 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecekti. Festivale dünyanın dört bir yanından yaklaşık altı milyon ziyaretçinin katılması bekleniyordu.

TSİ 09.40 BM'den korona ilaçları için adil dağılım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke, koronavirüse karşı önümüzdeki süreçte geliştirilecek aşıya adil erişim talebinde bulundu. Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilen kararda gelecekte salgına karşı geliştirilecek ilaçlar ve aşıların ihtiyacı olan tüm ülkelere "adil, şeffaf, eşit ve verimli" bir biçimde sunulması gerektiğine dikkat çekildi. BM Genel Sekreteri António Guterres, pandemiye karşı mücadelede önleyici aşı, ilaç, test ve serumların dünya çapında adil bir şekilde dağıtılmasını düzenleme çağrısında bulundu. BM üyeleri özellikle gelişmekte olan ülkelerin eşit koşullarda ilaç ve aşıya ulaşımlarının güvence altına alınması gerektiğine dikkat çektiler. Koronavirüse karşı henüz aşı veya ilaç geliştirilemedi. Ancak bu konuda dünyadaki bir çok ülkede çalışmalar sürdürülüyor.

TSİ 08.35 İtalya'dan iyi haber geldi, enfekte olanların sayısı ilk kez düştü

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da korona hastalarının sayısı ilk kez düştü. Roma merkezli Sivil Koruma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Pazar günü 108 bin 257 olan aktif vaka sayısı Pazartesi günü 20 azalarak 108 bin 237'ye geriledi. Gelişmeyi değerlendiren Sivil Koruma Dairesi Müdürü Angelo Borrelli "İlk kez olumlu bir gelişme oldu" dedi. Ancak ülkede ölüm vakalarındaki artış sürüyor. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Pazartesi günü 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi. İtalya, ABD'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölüm vakasının kayıtlara geçtiği ikinci ülke.

TSİ 07.40 Covid-19 Almanya'da 194 can daha aldı

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya'da son bir gün içerisinde enfekte olanların sayısı bin 785 artarak 143 bin 457'ye yükseldi. Aynı süre içinde 194 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ülkede koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 4 bin 598'e çıktı. Enstitü tararafından yapılan açıklamada koronavirüs bulaşan kişilerden 95 bin 200 kadarının iyileştiği belirtildi. İyileşen kişi sayısı bir önceki güne göre 3 bin 700 arttı.

TSİ 06.45 Trump ABD'ye göçü askıya almak istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının daha da artmaması için ABD'ye yönelik göçü tamamen durdurmayı planlıyor. Trump, Twitter'da paylaştığı bir mesajda koronavirüs pandemisine karşı, "Görünmez düşmanın saldırısı" ve "Büyük Amerikan halkının işlerinin korunması" amacıyla böylesi bir önleme başvurmanın gerekli olduğunu belirtti. Ancak Trump göçün askıya alınmasına yönelik ayrıntıları açıklamadı.

dpa,DW/TY,HS

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