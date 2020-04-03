+++Canlı Anlatım- Koronavirüs ilk kez bir kaplanda tespit edildi 

TSİ 09.10 Koronavirüs ilk kez bir kaplanda tespit edildi

ABD'nin New York kentindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplana uygulanan korona virüsü testi pozitif çıktı. Dört yaşındaki dişi kaplan Nadia'nın kuru öksürükten muzdarip olduğunu belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve iyileşmesinin beklendiğini açıkladılar. Böylece dünya çapında ilk kez koronavirüs vakası bir kaplanda tespit edilmiş oldu. Böylece ABD'de de ilk kez koronavirüs bir hayvanda tespit edildi.

TSİ 08.30 Almanya'da vaka sayısı yüz bini geçti

Amerika'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti. Sayıları Alman Robert Koch Enstitüsü'nden farklı bir yöntem kullanarak toplayan üniversite, Pazar gecesi itibarıyla Almanya'da 100 bin 123 kişinin enfekte olduğunu bildirdi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede toplam ölüm sayısı bin 584. Yine aynı üniversiteden yapılan açıklamada Almanya'da şimdiye kadar 28 bin 700 kişi yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığını yendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

TSİ: 06.10 İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs tespit edildiği için evinde karantina altında olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Johnson'un tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta yapılan testin sonucunda kendini izole eden Boris Johnson'un hastalık belirtilerinin sürmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

dpa,AFP/TY,BK

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