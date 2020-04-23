 +++ Canlı Anlatım: Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı görev başında | DÜNYA | DW | 27.04.2020

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DÜNYA

+++ Canlı Anlatım: Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı görev başında

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İngiltere Başbakanı işbaşı yaptı. Pekin ve Şangay'da öğrenciler okula döndü. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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TSİ 11:53 - Koronavirüsü yenen Boris Johnson işbaşı yaptı

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastalığı yenmesinin ardından bugün görev başına döndü. Başbakanlık Ofisi önünde yaptığı açıklamada Johnson, salgında ilk aşamanın sonuna yaklaştıklarını söyledi. Önlemlerin gevşetilmesinin çok riskli olduğunu vurgulayan Johnson, salgının ikinci kez yükselişe geçebileceği konusunda uyardı. İngiltere Başbakanı böyle bir durumun yeni bir can kaybı dalgasına ve ekonomik felakete neden olabileceğini söyledi. Johnson Mart sonunda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önce kendisini evde karantinaya almış, semptomlarının kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda tedavi görmüştü. Birleşik Krallık koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri. Son veriler, virüs sonucu 20 bin 732 kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

TSİ 11:34 - Çin'de okullar açılıyor

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'de bugün binlerce öğrenci okula dönüyor. Pekin ve Şangay'da ders zili üç ayı aşkın bir aranın ardından yine çaldı. Okullarda yeni tip koronavirüse karşı sıkı önlemler alındı. Öğrencilerin okul girişinde ateşi ölçülecek. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, ülkede 83 binden fazla kişiye bulaşarak 4 bin 637 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

TSİ 10:24- Avustralya'da akıllı telefon uygulamasına akın

Avustralya'da koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulamasını 24 saat içerisinde yaklaşık iki milyon kişi indirdi. Bluetooth ile çalışan uygulama, koronavirüs taşıyan hastalarla yakın temas durumunda kullanıcıları uyarıyor. Avustralya, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede en başarılı ülkelerden biri olarak görülüyor. 6 bin 700 kişiye buluşan virüs sonucu ülkede 83 can kaybı yaşandı. Virüs günde 10 ila 20 kişiye bulaşıyor.

rtr,AFP/ÖA,BK

 © Deutsche Welle Türkçe

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