+++ Canlı Anlatım: Komisyondan AB'ye giriş kısıtlamasını uzatma talebi

TSİ 18.00 Komisyon'dan AB'ye girişleri kısıtlama tavsiyesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerine büyük ölçüde giriş kısıtlaması getiren uygulamanın 15 Mayıs'a dek uzatılmasını önerdi. Komisyonun bu tavsiyesi üye ülkelerin onay vermesi halinde yürürlüğe girebilecek. Koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla, İrlanda dışındaki tüm AB ülkeleri ile İsviçre, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda gibi AB'ye üye olmayan ülkeler, çok zorunlu olmadıkça sınırlarında 30 günlük bir giriş kısıtlaması uygulamaya başlamıştı.

TSİ 16.55 Fransa'da sendikalardan grev çağrısı

Fransa'da sendikalar, e-ticaret devi Amazon'da ve süpermarketlerde çalışanların haklarının daha iyi korunmasını talep ediyor. Çok sayıda sendika bunun için grev eylemine gitme çağrısında bulundu. Sendikalar, müşteriler ile doğrudan temas halinde olan tüm çalışanlara koruyucu maske ve kıyafet sağlanmasını istiyor. Amazon, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışanlarının greve gitmesinin ardından, maske ile dezenfeksiyon maddesi tedarik etmeyi ve personelinin belli aralıklarla vücut ısısını ölçmeyi kabul etmişti.

TSİ 16.50 ABD'de tahmini ölü sayısı aşağı çekildi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs salgınından ABD'de, daha önce tahmin edilenden daha az insan hayatını kaybedecek. Salı günü yapılan bir çalışmada 4 Ağustos tarihine dek yaklaşık 82 bin kişinin öleceği tahmininde bulunulurken, bu rakam bugün 60 bine indirildi. Üniversitenin yaptığı bu çalışmalar, Beyaz Saray tarafından da kabul görüyor.

Vladimir Putin

TSİ 16.15 Putin: Önümüzdeki 2-3 hafta kritik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle mücadele bağlamında önümüzdeki 2-3 haftanın kritik olduğunu dile getirdi. Ülkesinin bu süre zarfında ekonominin çarklarını kolayca durduramayacağını ifade eden Putin, resmi kurumlara çağrıda bulunarak, halkın salgından korunması için ek önlemler üzerinde çalışılmasını talep etti. Putin ayrıca işsiz kalanlarla hükümetin ilgileneceğini vurguladı.

TSİ 15:55 Türkiye’nin 45 ilinde karantina uygulaması sürüyor

İçişleri Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 45 ilde 156 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiğini açıkladı. Bakanlık beş ildeki altı yerleşim yerinde ise karantina uygulamasının sona erdirildiğini duyurdu.



TSİ 15.25 Vaka sayısı Avrupa'da 750 bini aştı

Avrupa genelinde koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişi sayısının 750 bini geçtiği bildirildi. AFP haber ajansının, ilgili kurumlardan derlediği veriler ışığında vardığı bu sonuca göre Avrupa an itibari ile dünyada salgının en etkili olduğu bölge konumunda. Bu rakam aynı zamanda, tüm dünyadaki vakaların yarısından çoğunun Avrupa'da olduğunu ortaya koyuyor. Ancak yetkililere göre tespit edilemeyen vaka sayısı, bu rakamın çok üstünde.

Çarşamba günü itibarı ile tüm dünyada tescilli vaka sayısı bir milyon 400 bin. Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı ise 82 bini geçmiş durumda.

TSİ 15.15 İran'da kısıtlamaları hafifletme hazırlıkları

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yürürlüğe sokulan önlemlerin üç aşamada hafifletileceğini duyurdu. Bu bağlamda, önümüzdeki cumartesi gününden itibaren eyaletlerde, enfeksiyon riskinin düşük olduğu sektörlerin faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verileceğini, daha sonra aynı uygulamanın başkent Tahran'da da yürürlüğe konacağını bildirdi. Risk faktörü yüksek iş alanlarında ise çalışma yasağı devam edecek.

Bu arada, Türkiye'nin doğu komşusu İran'da, Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı, son bir günde 121 kişi artarak 3 bin 993'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişi sayısı 64 bin 586.

TSİ 14.35 İsviçre'de 64 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüs İsviçre'de de etkili olmaya devam ediyor. Yetkililer, ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 550 kişi artarak 22 bin 800'e yükseldiğini, Covid-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısının da son bir günde 64 kişi artarak 705'e çıktığını duyurdu.

Donald Trump, DSÖ'yü salgın konusunda hatalar yapmakla suçladı

TSİ 14.05 DSÖ'den Trump'ın eleştirilerine itiraz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kuruma yönelik ağır eleştirilerine karşı çıktı. DSÖ Avrupa Bölge Sorumlusu Hans Kluge, Trump'ın DSÖ'ye aktarılan Amerikan kaynaklarını keseceğine dair imalı açıklamasına, "Şu anda hala salgının en ağır dönemindeyiz. Bu açıdan finansmanı kısmak için doğru bir zaman değil" dedi. Başkan Trump, Salı günü Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, DSÖ'nün koronavirüs salgınında hatalar yaptığını öne sürmüş ve ABD'nin bu kuruma aktaradığı kaynakları kesebileceğini ima etmişti. 2019'da DSÖ'ye 400 milyon dolar aktaran ABD, örgütün en büyük finansörü konumunda.

TSİ 13.00 İspanya'da ölüm sayısı 15 bine yaklaştı

İspanya'da koronavirüs pandemisinin yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 24 saat içerisinde 757 artarak, 14 bin 555'e yükseldi. Virüs 6 bin 180 kişiye daha bulaştı. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 146 bin 690 olarak belirlendi. Salı günü 743 kişi ölmüş, 5 bin 478 kişi de enfekte olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koranavirüs pandemisinin İspanya'da etkisini kısmen azalttığına dikkat çekti ancak halktan tedbirli olmaya devam etmelerini istedi.

TSİ 12.15 AKP'den üniversitelerle ilgili yasa teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor. Teklifle ayrıca; Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

TSİ 11.20 Almanya'da Paskalya ayinlerinin iptal edilmesine mahkemeden onay

Almanya'da Berlin ve Hessen'den sonra Baden-Württemberg eyaleti idare mahkemesi de koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki kiliselerde Paskalya ayinlerinin iptal edilmesine onay verdi. Çarşamba günü Mannheim'da görülen davada yargıçlar Paskalya günlerinde kiliselerde toplu olarak ibadet edilmemesine yönelik alınan kararın geçerli olduğunu bildirdiler. Karara itiraz hakkı bulunmuyor. Paskalya ayinlerinin iptal edilmesine yönelik karar koronavirüs salgınının önüne geçebilmek üzere tedbiren alınmıştı. Württemberg Protestan Kilisesi'nin bir üyesi ise Paskalya ayinin yasaklanmasıyla anayasada güvence altına alınan inanç özgürlüğünün ihlal edildiğini belirterek davacı olmuştu. Baden-Württemberg eyaleti idare mahkemesi, davayı usulden reddetti. Yapılan açıklamada, davacının yasal zorunluluk olmasına karşın, avukatla temsil edilme şartını yerine getirmediği için hükümetin koronavirüs yönetmeliğini incelemeye gerek duyulmadan davanın reddine karar verildiği belirtildi. Ülke genelinde camilerde de pandemi nedeniyle geçici olarak cuma namazları kılınmıyor.

TSİ 10.20 Euro Grubu İtalya'ya yardımda uzlaşamadı

Euro Grubu maliye bakanları koronavirüs pandemisinin ekonomik açıdan olumsuz etkilediği İtalya ve benzer durumdaki diğer ülkelere yardım konusunda uzlaşmaya varamadı. Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, konu ile ilgili müzakerelerin 16 saatten fazla sürdüğünü ve gece yarısı kesildiğini söyledi. Görüşmelere Perşembe günü devam edilmesine karar verildi.

TSİ 09.15 ABD, İran'ın IMF'den talep ettiği krediyi bloke edecek

ABD, İran'ın koronavirüs kriziyle mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan talep ettiği 5 milyar dolarlık acil krediyi engellemeyi planlıyor. ABD yönetimi, İran hükümetinin banka hesaplarında hâlâ milyarlarca dolar bulunduğunu ileri sürüyor. ABD, IMF fonlarından İran'a aktarma yapıldığı taktirde bu paraların pandemiyi durdurmak yerine Ortadoğu'daki militan gruplara yönlendirilmesinden endişe ediyor. ABD'li üst düzey bir yetkili, "İranlı yöneticilerin insani yardım için tahsis edilen fonları kendi ceplerine ve terörist temsilcilerine aktarma konusunda uzun bir geçmişi var" diye konuştu.

TSİ 07.50 Vuhan'da izolasyon tamamen kaldırıldı

Koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak bilinen Çin'deki Vuhan kentinde 76 gün süren izolasyon gece yarısı kaldırıldı. 11 milyonluk kentten ilk tren yerel saatle 00.50'de hareket etti. Bu saatten itibaren kenti diğer yerleşim merkezleriyle bağlayan otobanlar da yeniden trafiğe açıldı. Binlerce kişi otomobillerle kentten ayrıldı. Vuhan kentinde salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Çinli yetkililer sokağa çıkış kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmıştı. Ancak sağlık uzmanları salgının yeniden yayılma olasılığı bulunduğunu belirterek, halktan gerekli olmadıkça mahallelerini veya şehri terk etmemelerini istedi.

TSİ 07.15 ABD'de bir günde iki bine yakın kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Johns-Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre salgın ABD'de son 24 saatte bin 939 kişinin ölümüne yol açtı. Böylece epideminin ortaya çıkmasından sonra bir ülkede bir gün içerisinde en yüksek ölüm vakası kaydedildi.

Salgın Avrupa'da da etkisini sürdürüyor. Fransa'da ölü sayısı 10 bin 328'i buldu. İtalya'da ise can kayıplarında hafif artış görüldü. Son 24 saatte 604 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede şimdiye kadar 17 bin 127 kişi Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

dpa,AFP,DW / TY,BK,ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe